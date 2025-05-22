Шанс на старт чи розвиток: жінок у регіонах навчатимуть фінансової грамотності

На плечі українських жінок нині лягає ще більше проблем, аніж раніше. Вони ведуть бюджет, відкривають нові бізнеси, освітні та волонтерські ініціативи. Вони стають підприємницями, засновницями, керівницями.

Але разом із цим зʼявляються нові виклики. Один із них — фінансовий. Бо навіть маючи сміливість почати свою справу, не завжди вистачає знань, аби впевнено масштабуватися, керувати фінансами чи грамотно будувати стратегію.

Український Жіночий Конгрес та Ощадбанк оголосили про запуск масштабної освітньої програми з фінансової грамотності. Про це сторони підписали відповідний меморандум.

Освітній проект із фінансової грамотності — що відомо

Програма стартує з дослідження. У кількох регіонах фахівці збиратимуть дані про рівень фінансової обізнаності серед жінок різного віку, професій, соціального статусу.

Це дасть змогу зрозуміти, де саме і чого саме не вистачає і дасть змогу збудувати універсальний курс, адаптований під потреби жіноцтва. Перший пілотний проект планують запустити в одній з визначених громад.

Фінансових знань не вистачає

Директорка Українського Жіночого Конгресу Світлана Войцеховська наголошує, що запит на таку програму назрівав давно, але повномасштабна війна зробила його ще гострішим:

— Ми бачимо на наших конгресах, як міняються ролі жінок. Як багато жінок відкривають нові бізнеси або перебирають на себе управління в бізнесах чоловіка. І водночас бачимо, як вони бояться рости, масштабуватися, бо не вистачає фінансових знань, — заявила вона.

Членкиня Наглядової ради Ощадбанку Роза Топанова підкреслила:

— Наше співробітництво має допомогти становленню місцевих лідерок. Спільно ми допоможемо їм повірити в себе, дамо додаткові знання й розширимо можливості для особистісного і бізнес-зростання. Ми покладаємо на започаткований проект великі надії.

Голова правління Ощадбанку Сергій Наумов додав:

— Ми обрали в партнери Український Жіночий Конгрес як провідну організацію, яка вже багато років задає порядок денний у сфері гендерної рівності.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!