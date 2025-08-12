Подача заяв на магістратуру 2025: які терміни встановили для здобувачів освіти

У серпні майбутні магістри можуть подавати заяви на вступ до вишів. Як відбувається подача заяв на магістратуру 2025 та скільки часу на це дають цього року — Вікна розповідають актуальне.

Строки подачі заяв на магістратуру 2025

Єдина державна електронна база з питань освіти повідомляє, що подача заяв на вступ до магістратури почалася 8 серпня. Подача заяв здійснюється онлайн через електронні кабінети вступника. Останній день подачі заяв на магістратуру 2025 — 25 серпня.

Якщо раптом в тебе немає електронного кабінету, ти ще можеш зареєструвати його до 20 жовтня.

Протягом цього періоду вступники в магістратуру можуть подати до п’яти заяв на бюджет. Якщо вступник планує вчитися на контракті, то він або вона можуть подати до 10 заяв.

Абітурієнт має надати кожній заяві пріоритетність від 1 до 5. Це черговість заяв, у якій 1 означає, що це той виш, де вступник бажає вчитися найбільше.

Додамо, що визначена пріоритетність заяви не може бути змінена. Але абітурієнт має право скасувати заяву з пріоритетністю.

Формування рейтингових списків і надання рекомендацій до зарахування на бюджет відбудеться не пізніше 26 серпня. Вступники, які отримають рекомендацію вчитися коштом держави, мають принести відповідні документи для зарахування до 18:00 28 серпня.

Зарахування бюджет відбудеться не пізніше 29 серпня, зарахування на контракт — не пізніше 30 вересня.

Додатковий набір на контракт відбудеться не раніше 1 вересня, а зарахування не пізніше 20 жовтня.

Для вступу на магістратуру треба складати ЄВІ, до якого входять тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК). Ми розповідали, який прохідний бал ТЗНК у 2025 році.

