Для тебе Освіта

Подача заяв на магістратуру 2025: які терміни встановили для здобувачів освіти

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 12 Серпня 2025, 15:28
коли подавати заяву на магістратуру 2025
Коли подавати заяву на магістратуру 2025 — актуальні терміни Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь