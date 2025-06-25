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Прохідний бал ЄВІ-2025: яким є мінімальний поріг для вступу в магістратуру

Ольга Петухова, редакторка сайту 25 Червня 2025, 17:15
Прохідний бал ЄВІ-2025
Фото Pexels

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