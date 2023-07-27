Батьківство

Планування вагітності: як підготуватися та які аналізи здавати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Липня 2023, 12:15
Планування вагітності
Фото: Pexels

Більше новин
чим підгодувати перець для росту
Чим підгодувати перець для зростання — дієві поради
обстріл Одещини 27 липня
Терористичний акт проти всього світу! Росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі Одещини
церковні свята у серпні
Іллін День, три Спаси та Успіння Пресвятої Богородиці: які церковні свята відзначають у серпні 2023
Як оформити ФОП через Дію
Усього за десять хвилин: як оформити ФОП через Дію
Дивитись більше

Матеріали по темі

Медична база даних
Корисна підказка для медиків: Фармак презентував медичну базу знань
День медпрацівника
Незламні наступники Гіппократа — вітаємо з Днем медпрацівника!
Коли День медика 2023 в Україні: дата святкування
Можливість висловити шану і вдячність: коли День медика 2023 в Україні
Чим можна заразитися у воді: перелік хвороб, які можуть з’явитися
Купання в озері чи річці. Які хвороби можуть з’явитися та як цьому запобігти — розповідає гінекологиня

Відео
0:05:46
Як евакуюють дітей з-під обстрілів — спеціальний репортаж

Діти обговорюють, яку бачили шрапнель. Як відбувається примусова евакуація малечі з Вовчанська
0:06:19
Ціни на житло у Львові перевищують столичні — детально
Львів дорожчий за столицю? Які ціни на квартири у різних регіонах України — огляд ринку
Карта бойових дій в Україні
Під ворожим прицілом найчастіше — Херсонщина та Запоріжжя: карта бойових дій в Україні 27 липня в режимі онлайн
0:03:52
Діти їли цукерки з обгортками — історія деокупованого села Козаровичі
Діти ковтали цукерки ледь не з обгортками. Як відновлюються деокуповані Козаровичі — історії місцевих
0:02:39
Ініціатива Пліч-о-пліч: як допомагають жителям Херсонщини відбудовувати домівки
Їм було важко дивитися на свої будинки! Як небайдужі допомагають відбудовувати оселі жителям Херсонщини
0:03:51
Стоматолог Володимир Соболевський: як допомагає військовим на фронті
Поєднує практику дантиста та медичну евакуацію на фронті! Як стоматолог з Черкас допомагає військовим
0:04:37
У Білорусі зросла кількість вагнерівців: яка їхня мета
У Білорусі зросла кількість представників ПВК Вагнер: яка причина та що кажуть українські прикордонники
0:04:12
Костянтинівка
Не можуть полишити дім… Як живуть люди в понівеченій обстрілами Костянтинівці
Карта бойових дій в Україні
Російський Ка-52 згорів від роботи в українському небі: карта бойових дій в Україні 26 липня в режимі онлайн
0:03:00
Родина з Маріуполя допомагає переселенцям та військовим
З думками про рідний Маріуполь. Родина переселенців допомагає постраждалим від війни
Більше відео
обстріл Одещини 27 липня
Читати далі
Терористичний акт проти всього світу! Росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі Одещини

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь