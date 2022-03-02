Поради

У моєму будинку спалахнула пожежа. Як діяти?

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 02 Березня 2022, 15:00
У моєму будинку спалахнула пожежа. Як діяти?
Фото: Unsplash

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