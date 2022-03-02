У моєму будинку спалахнула пожежа. Як діяти?

Агресор не цурається обстрілювати будинки мирних жителів.

У результаті обстрілів чи влучання ракет або уламків літаків у будівлю найчастіше спалахує пожежа.

Як не розгубитися й вберегти себе та близьких, якщо виникла пожежа у приміщенні — нагадуємо алгоритм простих дій.

Не панікуй

Важко зберігати спокій, коли спалахує пожежа. Але він необхідний для того, щоб не втратити дорогоцінний час і діяти швидко.

Зателефонуй 101, якщо є така можливість.

Лягай на підлогу

Знизу збирається все холодне повітря, а гаряче прямує догори. Тому біля підлоги більше кисню і нижча температура.

Закрий ніс та рот вологою тканиною

Чадний газ виділяється під час сильної пожежі.

Він часто стає причиною смерті, оскільки людина може отруїтися і втратити свідомість або задихнутися.

Тому закрий обличчя тканиною. Обов’язково намочи її водою.

Якщо немає доступу до води, помочися на тканину.

Перевір, чи можеш ти вийти

Якщо ти опинився(-лася) в кімнаті, повзком або навкарачки рухайся до дверей. Дорогою перекрий газ, якщо це можливо. Перш ніж відкривати двері, доторкнися до ручки. Якщо вона гаряча — вихід заблоковано, ззовні теж вирує полум’я. Якщо вона холодна, спробуй вийти та оцінити ситуацію.

Важливо! Після себе щільно зачиняй всі двері, це допоможе трохи стримати вогонь.

Якщо на сходах немає пожежі, спробуй спуститися і вийти.

Під час пожежі не можна користуватися ліфтом.

У разі, якщо з тобою перебуває дитина, веди її перед собою, а не за руку.

Якщо немає можливості вибратися

Дістанься до найбільш віддаленої від вогню кімнати.

Дорогою намочи якомога більше тканини, якщо це можливо.

Зачини двері та заклади щілину під дверима мокрою тканиною.

Якщо джерело полум’я не у твоїй квартирі, але вихід заблоковано, зроби цю маніпуляцію з вхідними дверима та усіма іншими.

Постійно змочуй підлогу.

Якщо в кімнаті немає полум’я, відчини вікно і дихай через нього.

Цього категорично не можна робити, якщо у кімнаті вже вирує пожежа. Кисень тільки роздмухує вогонь.

Якщо ти вже посеред полум’я

Не підводься з підлоги.

Дихай через вологу тканину.

Нагадаємо, якщо немає змоги намочити тканину водою, треба помочитися на неї. Це рятує життя.

Накрий себе мокрою ганчіркою за можливості.

Чекай на допомогу рятувальників.

Не рекомендують стрибати з вікон, які розташовані вище другого поверху.

Війна — це важкий час. Треба вміти надавати першу домедичну допомогу, щоб урятувати життя.

Ми зібрали всю необхідну інформацію, як надавати першу допомогу пораненим.