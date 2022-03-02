У моєму будинку спалахнула пожежа. Як діяти?

Агресор не цурається обстрілювати будинки мирних жителів.
У результаті обстрілів чи влучання ракет або уламків літаків у будівлю найчастіше спалахує пожежа.
Як не розгубитися й вберегти себе та близьких, якщо виникла пожежа у приміщенні — нагадуємо алгоритм простих дій.
Важко зберігати спокій, коли спалахує пожежа. Але він необхідний для того, щоб не втратити дорогоцінний час і діяти швидко.
Зателефонуй 101, якщо є така можливість.
Зателефонуй 101, якщо є така можливість.
Знизу збирається все холодне повітря, а гаряче прямує догори. Тому біля підлоги більше кисню і нижча температура.
Чадний газ виділяється під час сильної пожежі.
Він часто стає причиною смерті, оскільки людина може отруїтися і втратити свідомість або задихнутися.
Тому закрий обличчя тканиною. Обов’язково намочи її водою.
Якщо немає доступу до води, помочися на тканину.
Важливо! Після себе щільно зачиняй всі двері, це допоможе трохи стримати вогонь.
Важливо! Після себе щільно зачиняй всі двері, це допоможе трохи стримати вогонь.
Якщо на сходах немає пожежі, спробуй спуститися і вийти.
Під час пожежі не можна користуватися ліфтом.
У разі, якщо з тобою перебуває дитина, веди її перед собою, а не за руку.
Якщо джерело полум’я не у твоїй квартирі, але вихід заблоковано, зроби цю маніпуляцію з вхідними дверима та усіма іншими.
Цього категорично не можна робити, якщо у кімнаті вже вирує пожежа. Кисень тільки роздмухує вогонь.
Нагадаємо, якщо немає змоги намочити тканину водою, треба помочитися на неї. Це рятує життя.
Нагадаємо, якщо немає змоги намочити тканину водою, треба помочитися на неї. Це рятує життя.
Не рекомендують стрибати з вікон, які розташовані вище другого поверху.
Війна — це важкий час. Треба вміти надавати першу домедичну допомогу, щоб урятувати життя.
Ми зібрали всю необхідну інформацію, як надавати першу допомогу пораненим.