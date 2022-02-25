Бачу поранення і не знаю що робити: правила надання домедичної допомоги

Нам усім зараз тяжко, проте трапляються випадки, коли варто зібрати всю волю в кулак та допомогти іншому, хто цього потребує. Як виграти необхідний час для життя пораненого та як йому допомогти, пояснюємо далі.

Перш за все, ми всі зрозуміли, що у секторі обстрілу дуже мало часу на обдумування ситуації. Тому на медичну допомогу цього ще менше.

Важливо пам’ятати, що ви не повинні повністю вилікувати рану за пару секунд. Потрібно лише зробити усе можливе, аби поранений дожив до того, як потрапить в руки справжніх медиків, які зможуть зробити усе необхідне.

Як допомогти в зоні бойових дій

Існує два варіанти, коли може знадобитись ваша допомога. Перше, безпосередньо в секторі обстрілу, друге – в секторі укриття.

У військово-польових умовах медична допомога може здійснюватись в три етапи:

у червоній зоні (надання допомоги під вогнем),

у жовтій зоні (надання допомоги на полі бою чи в зоні укриття),

у зеленій зоні (надання допомоги у мобільно-воєнному госпіталі або іншій медичній установі).

У першому варіанті рятувальник знаходиться під вогнем супротивника, що значно обмежує його дії. Переважно у такому випадку потрібно використовувати джгут і якнайшвидше перемістити потерпілого у безпечне місце.

Після завершення надання медичної допомоги під обстрілом варто перемістити потерпілого в укриття, тобто в жовту зону. Там вже є трохи більше часу, проте може з’явитись потреба використовувати підручні матеріали, щоб врятувати життя людині.

У мобільно-польових госпіталях чи звичайних медичних установах від вас потребується лише перемістити туди потерпілого та повідомити про усі деталі його поранення. Там вже досвідченні лікарі зможуть вирішити, як правильно його рятувати.

Важливо! Поранених слід оперативно переміщати на наступний рівень надання допомоги, оскільки невідомо скільки у вас є часу.

Як діяти при кровотечі

Якщо ви помітили у когось кровотечу, то перш за все необхідно провести швидку оцінку стану потерпілого. Потім зупинити кровотечу з ран, що загрожують життю, і переміститись у безпечну зону.

Поки ви проводите оцінку стану пораненого, варто тримати з ним вербальний контакт та застосувати правило C-A-B-C! (Критична кровотеча – Дихальні шляхи – Дихання – Циркуляція).

Якщо поранений знаходиться при свідомості, запитати у нього, в якому місці він відчуває біль, щоб визначити рівень його свідомості. Наприклад, як тебе звати, яке сьогодні число і де ми знаходимося.

Якщо поранений не відповідає на питання, потрібно перевірити реагування на біль.

У будь-якому разі необхідно забезпечити безпечне положення потерпілому, поклавши його на бік. Це дозволить крові, слизу і блювотним масам витікати з рота пораненого, не перекриваючи дихальні шляхи та не дає язику запасти і перекрити доступ повітрю.

У разі надання першої допомоги під час капілярної кровотечі варто лише скористатись спиртовим антисептиком. Щоб допомогти за венозної кровотечі на рану потрібно накласти асептичну пов’язку і перев’язати.

Для надання першої допомоги за більш тяжких умов, потрібно підняти кінцівку і накласти джгут вище місця пошкодження.

Загальні правила зупинки кровотечі:

Затисніть кровотечу руками

Затампонуй рану і тисни

Застосуй турнікет (затягни, закрути, зафіксуй, запиши час)

Причиною смерті в перші секунди після поранення може стати повітряна емболія, тобто потрапляння повітря в вену. Тому найбільш важливо щільно затиснути поранення.

Тканина, притиснута до рани, швидко просочиться кров’ю і стане герметичною для повітря. У критичній ситуації притиснути поранення з венозною кровотечею можна навіть пальцем.

Що робити при пораненні в шию

Насамперед необхідно викликати швидку допомогу, якщо це можливо. Потерпілого варто привести у напівсидяче положення і прикласти холодний компрес або лід до місця кровотечі.

Притиснути пальцем рану на шиї через одяг або просто саму рану. Підкласти під палець бинт. Покласти руку пораненого на своє плече. Накласти джгут через пахвову западину. Відзначати час накладання джгута у цьому випадку не потрібно.

Як допомогти при закритому переломі

Звичайно ж за можливості, варто викликати швидку. Проте навіть без неї потрібно забезпечити нерухомість пошкодженої кінцівки.

На місце перелому покладіть що-небудь холодне. Постраждалому ж можна дати випити гарячий напій або знеболювальний засіб.

Також необхідно накласти шину з будь-яких підручних матеріалів (дошки, лижі, палиці, лозини, парасольки).

Як накласти шину:

Два тверді предмети потрібно прикласти до кінцівки з протилежних сторін поверх одягу і надійно, але не туго. Зафіксувати бинтом або іншими підручними матеріалами (пояс, ремінь, стрічка, мотузок) вище і нижче місця перелому. Якщо під рукою зовсім нічого немає, пошкоджену кінцівку слід прибинтувати до здорової.

Як допомогти при відкритому переломі

Відкритий перелом більш небезпечний, оскільки є можливість інфікування. Можна нанести тугу пов’язку при незначній кровотечі.

Якщо кровотеча сильна, то перш за все необхідно накласти джгут та позначити час накладання. У разі транспортування потерпілого до медичного пункту протягом більше, ніж півтори години, джгут потрібно послабляти на 3-5 хвилин.

Також важливо обробити антисептичним засобом шкіру навколо рани, або ж закрити поранення бавовняною тканиною.

Як допомогти при опіках

Постраждалого посадити або покласти. Облити місця опіків великою кількістю води. Проте важливо бути обережними, оскільки в холодний період важливо уникнути переохолоджень. Зняти з уражених місць каблучки, годинники, ремінці, взуття, поки ці місця не почали набрякати. Опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло, наволочка). Не чіпати те, що прилипло до місця опіку. Важливо! Не змащувати опіки кремами, лосьйонами, оліями або маслами. Не проколювати пухирі.

Окрім того, потрібно провести протишокові заходи, а для боротьби з інфекціями застосувати антибіотики.

Також пораненому потрібно пити велику кількість води (4-5 літрів у перші дві доби після поранення). Для цього можна її давати невеличкими порціями.

Окрім того, варто зберігати спокій та віру в ЗСУ. А також потрібно бути готовими до надзвичайних ситуацій. Читай, як убезпечити себе у разі спрацювання сирен.