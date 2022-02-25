Бачу поранення і не знаю що робити: правила надання домедичної допомоги

Нам усім зараз тяжко, проте трапляються випадки, коли варто зібрати всю волю в кулак та допомогти іншому, хто цього потребує. Як виграти необхідний час для життя пораненого та як йому допомогти, пояснюємо далі.
Перш за все, ми всі зрозуміли, що у секторі обстрілу дуже мало часу на обдумування ситуації. Тому на медичну допомогу цього ще менше.
Важливо пам’ятати, що ви не повинні повністю вилікувати рану за пару секунд. Потрібно лише зробити усе можливе, аби поранений дожив до того, як потрапить в руки справжніх медиків, які зможуть зробити усе необхідне.
Існує два варіанти, коли може знадобитись ваша допомога. Перше, безпосередньо в секторі обстрілу, друге – в секторі укриття.
У військово-польових умовах медична допомога може здійснюватись в три етапи:
У першому варіанті рятувальник знаходиться під вогнем супротивника, що значно обмежує його дії. Переважно у такому випадку потрібно використовувати джгут і якнайшвидше перемістити потерпілого у безпечне місце.
Після завершення надання медичної допомоги під обстрілом варто перемістити потерпілого в укриття, тобто в жовту зону. Там вже є трохи більше часу, проте може з’явитись потреба використовувати підручні матеріали, щоб врятувати життя людині.
У мобільно-польових госпіталях чи звичайних медичних установах від вас потребується лише перемістити туди потерпілого та повідомити про усі деталі його поранення. Там вже досвідченні лікарі зможуть вирішити, як правильно його рятувати.
Важливо! Поранених слід оперативно переміщати на наступний рівень надання допомоги, оскільки невідомо скільки у вас є часу.
Якщо ви помітили у когось кровотечу, то перш за все необхідно провести швидку оцінку стану потерпілого. Потім зупинити кровотечу з ран, що загрожують життю, і переміститись у безпечну зону.
Поки ви проводите оцінку стану пораненого, варто тримати з ним вербальний контакт та застосувати правило C-A-B-C! (Критична кровотеча – Дихальні шляхи – Дихання – Циркуляція).
Якщо поранений знаходиться при свідомості, запитати у нього, в якому місці він відчуває біль, щоб визначити рівень його свідомості. Наприклад, як тебе звати, яке сьогодні число і де ми знаходимося.
Якщо поранений не відповідає на питання, потрібно перевірити реагування на біль.
У будь-якому разі необхідно забезпечити безпечне положення потерпілому, поклавши його на бік. Це дозволить крові, слизу і блювотним масам витікати з рота пораненого, не перекриваючи дихальні шляхи та не дає язику запасти і перекрити доступ повітрю.
У разі надання першої допомоги під час капілярної кровотечі варто лише скористатись спиртовим антисептиком. Щоб допомогти за венозної кровотечі на рану потрібно накласти асептичну пов’язку і перев’язати.
Для надання першої допомоги за більш тяжких умов, потрібно підняти кінцівку і накласти джгут вище місця пошкодження.
Причиною смерті в перші секунди після поранення може стати повітряна емболія, тобто потрапляння повітря в вену. Тому найбільш важливо щільно затиснути поранення.
Тканина, притиснута до рани, швидко просочиться кров’ю і стане герметичною для повітря. У критичній ситуації притиснути поранення з венозною кровотечею можна навіть пальцем.
Насамперед необхідно викликати швидку допомогу, якщо це можливо. Потерпілого варто привести у напівсидяче положення і прикласти холодний компрес або лід до місця кровотечі.
Звичайно ж за можливості, варто викликати швидку. Проте навіть без неї потрібно забезпечити нерухомість пошкодженої кінцівки.
На місце перелому покладіть що-небудь холодне. Постраждалому ж можна дати випити гарячий напій або знеболювальний засіб.
Також необхідно накласти шину з будь-яких підручних матеріалів (дошки, лижі, палиці, лозини, парасольки).
Відкритий перелом більш небезпечний, оскільки є можливість інфікування. Можна нанести тугу пов’язку при незначній кровотечі.
Якщо кровотеча сильна, то перш за все необхідно накласти джгут та позначити час накладання. У разі транспортування потерпілого до медичного пункту протягом більше, ніж півтори години, джгут потрібно послабляти на 3-5 хвилин.
Також важливо обробити антисептичним засобом шкіру навколо рани, або ж закрити поранення бавовняною тканиною.
Окрім того, потрібно провести протишокові заходи, а для боротьби з інфекціями застосувати антибіотики.
Також пораненому потрібно пити велику кількість води (4-5 літрів у перші дві доби після поранення). Для цього можна її давати невеличкими порціями.
Окрім того, варто зберігати спокій та віру в ЗСУ. А також потрібно бути готовими до надзвичайних ситуацій. Читай, як убезпечити себе у разі спрацювання сирен.