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В авіакатастрофі загинули президент Ірану та високопосадовці: що відомо про катастрофу та Ібрагіма Раїсі

Вікторія Мельник, журналістка сайту 20 Травня 2024, 09:15
президент Ірану
Фото: Getty Images

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В авіакатастрофі загинули президент Ірану та високопосадовці: що відомо про катастрофу та Ібрагіма Раїсі
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