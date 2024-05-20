В авіакатастрофі загинули президент Ірану та високопосадовці: що відомо про катастрофу та Ібрагіма Раїсі

19 травня 2024 року, у неділю, гелікоптер президента підсанкційного Ірану здійснив жорстку посадку. Про це стало відомо з іранських засобів масової інформації. У соціальних мережах президента Ірану Ібрагіма Раїсі закликали молитися за очільника.

Вже в ніч на 20 травня стало відомо, що президент Ірану загинув, разом з іншими людьми на борту вертольота.

Що відомо про загибель Ібрагіма Раїсі, а також ким він запамʼятається і яку роль відігравав у війні РФ проти України, — зібрали останні дані у матеріалі.

Президент Ірану загинув: що відомо

Після повідомлення по місцевому телебаченню про жорстку посадку президентського вертольота, на рятувально-пошукові роботи відправили 20 бригад.

Зазначається, що катастрофа сталася поблизу Джольфи, міста на кордоні з Азербайджаном. Саме в Азербайджані президент підсанкційної країни був напередодні, де з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим урочисто відкривали спільно зведену дамбу на річці Араз.

На борту вертольота перебувало девʼять пасажирів, серед яких — президент Ібрагім Раїсі. На місці катастрофи жодного вцілілого не виявили — про це Reuters сказав іранський чиновник.

Окрім президента Ірану, на борту також був міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдоллахян та інші офіційні особи. Іран висловив вдячність країнам, які допомагали у пошуково-рятувальній операції, — про це зазначили напівдержавній агенції Mehr.

— Ісламська Республіка Іран щиро дякує численним урядам, націям і міжнародним організаціям за їхні вияви людських емоцій і солідарності з урядом і народом Ірану, а також за їхні пропозиції допомоги та допомоги для пошуково-рятувальної операції, — йдеться у заяві.

Достеменно причина аварії наразі не відома. Катастрофа могла статися через несправність борта або через погодні умови.

Ібрагім Раїсі: політика та стосунки з Росією

Ібрагіму Раїсі було 63 роки, він на посаді президента Ірану з 2021 року.

Відтоді запамʼятався посиленням тиску на опозицію та підтримкою кривавих придушень антиурядових протестів, посилив моральні закони у країні та наполягав на переговорах з ядерними державами.

Раїсі опинився у підсанкційному списку США через причетність до масової страти тисяч політичних в’язнів у 1988 році наприкінці кривавої ірано-іракської війни.

— Іран озброїв Росію в її війні проти України, а також здійснив масований удар із застосуванням безпілотників і ракет по Ізраїлю під час його війни проти ХАМАС у секторі Газа. Він також продовжує озброювати проксі-групи на Близькому Сході, такі як єменські повстанці-хусити та ліванська Хезболла, — пишуть у Skу News.

Конституція Ірану передбачає, що в разі смерті президента, перший віце-президент Мохаммад Мохбер посідає місце президента. Протягом 50 днів з початку правління віце-президента на посаді в.о. президента країни, в Ірані мають бути організовані дострокові вибори.

Нещодавно Іран визнав, що постачає зброю до Росії. Детальніше про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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