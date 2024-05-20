В авиакатастрофе погибли президент Ирана и чиновники: что известно о катастрофе и Ибрагиме Раиси

19 мая 2024 года, в воскресенье, вертолет президента подсанкционного Ирана совершил жесткую посадку. Об этом стало известно из иранских СМИ. В социальных сетях президента Ирана Ибрагима Раиси призывали молиться за руководителя.

Уже в ночь на 20 мая стало известно, что президент Ирана погиб вместе с другими людьми на борту вертолета.

Что известно о гибели Ибрагима Раиси, а также кем он запомнится и какую роль играл в войне РФ против Украины, собрали последние данные в материале.

Президент Ирана погиб: что известно

После сообщения по местному телевидению о жесткой посадке президентского вертолета, на спасательно-розыскные работы отправили 20 бригад.

Отмечается, что катастрофа произошла вблизи Джольфы, города на границе с Азербайджаном. Именно в Азербайджане президент подсанкционной страны был накануне, где с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым торжественно открывали совместно возведенную дамбу на реке Араз.

На борту вертолета находились девять пассажиров, среди которых президент Ибрагим Раиси. На месте крушения ни одного уцелевшего не обнаружили — об этом Reuters сказал иранский чиновник.

Кроме президента Ирана, на борту также находился министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян и другие официальные лица. Иран выразил благодарность странам, помогавшим в поисково-спасательной операции, — об этом отметили полугосударственное агентство Mehr.

— Исламская Республика Иран искренне благодарит многочисленные правительства, нации и международные организации за их проявления человеческих эмоций и солидарности с правительством и народом Ирана, а также за их предложения помощи и помощи для поисково-спасательной операции, — говорится в заявлении.

Точная причина аварии пока не известна. Катастрофа могла произойти из-за неисправности борта или из-за погодных условий.

Ибрагим Раиси: политика и отношения с Россией

Ибрагиму Раиси было 63 года, он в должности президента Ирана с 2021 года.

С этого момента запомнился усилением давления на оппозицию и поддерживал кровавые подавления антиправительственных протестов, усилил моральные законы в стране и настаивал на переговорах с ядерными государствами.

Раиси оказался в подсанкционном списке США из-за причастности к массовой казни тысяч политических заключенных в 1988 году в конце кровавой ирано-иракской войны.

— Иран вооружил Россию в ее войне против Украины, а также нанес массированный удар с применением беспилотников и ракет по Израилю во время его войны против ХАМАС в секторе Газа. Он также продолжает вооружать прокси-группы на Ближнем Востоке, такие как йеменские повстанцы-хуситы и ливанская Хезболла, — пишут в Skу News.

Конституция Ирана предусматривает, что в случае смерти президента первый вице-президент Мохаммад Мохбер занимает место президента. В течение 50 дней с начала правления вице-президента в должности и.о. президента страны, в Иране должны быть организованы досрочные выборы.

Недавно Иран признал, что поставляет оружие России. Детальнее об этом мы писали в нашем другом материале.

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