Уже не так, як раніше: які запитання можуть врятувати вашу дружбу

Рано чи пізно кожному з нас доводиться переживати віддалення від друзів. Часто вперше це стається після випускного у школі, коли діти вирушають у новий етап життя, і вже в університеті мають шукати собі нову компанію.

Куди важче переносити цей етап у дорослому віці, коли друзів є не так багато. З роками їх усе важче шукати, і середовищем для цього є або робота, або інші місця, де ти проводиш багато часу. Якщо ти відчуваєш, що віддаляєшся від друзів, можна спробувати поставити їм 10 важливих запитань.

Ці питання можуть допомогти у зближенні та поновленні довіри, бажання спілкуватися та виявлення інтересу одне до одного. Питаннями поділилися The Guardian.

Які питання поставити друзям, якщо ви віддаляєтеся

Дружба не завжди закінчується за вагомої причини. Інколи люди вирішують нічого не пояснювати одне одному і просто припинити спілкування. Це не надто красивий спосіб, особливо для тих, хто цю дружбу цінує. Якщо ти відчуваєш, що віддаляєшся від свого друга чи подруги, можливо, варто проговорити цей момент.

На допомогу можуть прийти корисні запитання і відверта розмова. Та це буде дієвим лише у випадку, якщо обоє людей зацікавлені у збереженні дружніх стосунків. У книзі Біллі без друзів: як я зрозумів, що у чоловіків проблеми із дружбою йдеться, що чоловіки часто дружать без зобов’язань та очікувань.

Те, що люди час від часу можуть зникати — є варіантом норми. Адже кожен живе власне життя, будує стосунки, розвивається тощо. Та якщо спілкування припинилося на місяці, краще обговорити ситуацію. “Чи справді це банальна зайнятість, або ж за цим ховається якась причина?”

Варто згадати, що кожен любить розповідати про себе. А тому доречним до друга буде питання “Що ти робив увесь цей час?” Допитливість може зіграти велику роль у відновленні дружби, адже так ти показуєш, що тобі не все одно на життя друга.

Також проаналізуй, як змінилася ваша дружба за роки — у гірший чи кращий бік? Чи відчуваєш ти близькість, як раніше? Так можна звернути увагу на речі, які раніше були непомітними. Зміни у дружбі — це нормально, та не у всіх варіантах люди можуть бути гнучкими і адаптуватися одне під одного.

Є варіант, що друг дистанціюється навмисне. Тобі слід обдумати можливі причини і бути готовим (-ою) до неприємної відповіді чи розмови. У будь-якому разі, не забудь про вдячність за чесність.

Врятувати ситуацію може і звичайне “Я сумую за тобою”. У дружбі важким моментом є те, що ми ніколи не знаємо, чи цінує наш друг спілкування настільки ж, як ми. Найрідше про важливість одного в житті іншого кажуть чоловіки. Проста фраза може показати іншій людині, як ви її цінуєте.

Велику роль у відновленні спілкування грає і планування. Замість звичайного “Пішли на каву”, напиши: “Що ти робиш у суботу, 17:00?” Так ти чітко плануєш час і даєш людині змогу сказати тобі точно, зможе вона чи ні. Для декого планування — важкий процес, та ти можеш допомогти.

А ще не забувай кликати свого друга, якщо цікаво чи весело проводиш свій час. Це і можливість побути разом, і увага. Можливо, у вас вийде раз на тиждень ходити разом на йогу чи гуляти з собаками у парку. Домовтеся, як проводити більше часу вдвох.

Можливо, вам варто переглянути формат спілкування? Якщо твій друг ненавидить телефонні розмови, а тобі лінь писати все текстом, звісно, що таке спілкування може довго не протриматися. Обговоріть ідеальний формат передачі та засвоювання інформації, аби він нікого не дратував.

А ще тобі може здаватися, що ти ідеальний друг. Та чи справді це так? Запитай найближчих людей про свої слабкі сторони і речі, які можуть дратувати у спілкуванні. Друзі мають покривати потреби одне одного і наповнювати позитивом.

Друзям, які не хочуть завершувати спілкування, можна проговорити речі, які раніше не були сказані. Поділитися глибинними переживаннями, тим, що ніколи не розповідали. Цю розмову краще сприймати без агресії чи претензій.

А ще можна спробувати організувати ідеальний день відпочинку для вас удвох. Обговоріть, як ви це бачите, і спробуйте насолодитися часом разом — зі щирими розмовами і відпочинком душею.

Раніше ми розповідали, як подолати труднощі перед пошуком друзів у дорослому віці.

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