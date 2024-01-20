Мільйон євро на українські бізнеси. Як отримати грант на підприємство — покрокова інструкція

Отримати капітал на власну справу не так легко. Однак ЄС та Німеччина нададуть 100 грантів по 10 тисяч євро українським підприємствам. Читай у нашому матеріалі, хто може їх отримати та як це зробити.

Як отримати грант на підприємство у 10 тисяч євро — покроково

Інформацією поділилося Міністерство економіки України. Взяти участь та отримати грант можуть мікро-, малі та середні підприємства (ММСП) України, що мають експортну спроможністю та інноваційний потенціал.

Сума одного гранту — до 10 тисяч євро для відновлення, розвитку та стійкості у часи війни, — пишуть у Мінекономіки.

Брати участь у програмі можуть підприємства, що працюють у таких сферах:

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Перероблення (машинобудівна, меблева, харчова та легка промисловість). Креативні індустрії. Логістика і транспорт. Інші сектори з потенціалом експорту або створення інновацій (наприклад, освітні та медичні послуги).

Заявки можна подавати до 11 лютого 2024 року. Щоб подати заявку на грант та ознайомитися з усіма умовами участі, переходь за цим посиланням.

Гранти можуть бути використані на просування експорту, дослідження та розвиток (RnD), сертифікацію, тестування та перевірки, реєстрацію та захист інтелектуальної власності та інші витрати.

Результати відбору будуть оголошені у першій половині березня на сайті грантової програми та у соціальних мережах. Також інформування здійснюватиметься електронною поштою.

Брати участь у відборі не можуть: компанії, зареєстровані як фізичні особи підприємці, фермерські господарства, державні або комунальні підприємства, публічні та приватні акціонерні товариства. А також ті підприємства, що були зареєстровані після 01.01.2021.

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