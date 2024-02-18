Soft skills для підлітків: що це таке та чому ці навички важливі

Напевно, ти чув(-ла) про soft skills або м’які навички. Це те, що допомагає побудувати кар’єру, самоорганізуватися та налагодити стосунки з людьми.

Такими навичками мають володіти й діти, щоб у дорослому житті їм легше давалися складні справи чи проекти. Але батьки часто думають, що цих навичок дітей навчать у школі чи на позакласних заняттях. Але пояснити їх важливість і розповісти про головні м’які навички мають батьки.

Бізнес-аналітикиня Юлія Бондар розповіла для WoMo, що треба знати про soft skills та як говорити про них з підлітками.

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Що таке soft skills

Юлія ділиться, що для підлітків можна адаптувати такі м’які навички як типологія людини, тайм-менеджмент, цілепокладання, самоорганізація та ораторська майстерність.

— Вважаю, що чим раніше діти опанують soft skills, тим легше, цікавіше їм буде навчатися та розвиватися, — говорить бізнес-аналітикиня.

Вона зазначає, що навичка, це не те, що можна опанувати за кілька занять, адже її треба постійно тренувати та доводити до автоматизму.

Які бувають види soft skills

Типологія людини

Юлія говорить, що варто розуміти, що усі люди різні, мають різний досвід та очікування від співрозмовників. Водночас знання себе, своїх сильних та слабких рис, особливостей, а також інших людей дає додаткові шанси для ефективної взаємодії. Діти можуть взагалі не здогадуватися про типологію людей, тому їм буде цікаво дізнатися про темпераменти — хто такі флегматики, сангвініки, холерики, меланхоліки. Але варто не ділити людей за темпераментом на хороших та поганих. Особливості темпераменту можуть допомагати у життєвих ситуаціях. Головне — знати це про себе і використовувати. Також можна виділити поведінкові типи людини:

командир — рішучий, орієнтується на досягнення цілі, проте має труднощі з комунікацією з іншими;

зірка — відрізняється творчим підходом, також націлена на результат, але їй важко керувати своїм часом і своїми емоціями;

дружелюби — дипломатичні, працюють на команду, орієнтуються на задоволення інтересів усіх і пошуки компромісів;

аналітики — стабільні, хочуть все впорядкувати, проаналізувати, проте, комунікації чи переговори не є їхньою сильною стороною.

Тайм-менеджмент

Це одна з важливих тем, про яку треба говорити з підлітками. Треба знати, як впорядкувати свій час та простір, щоб виконувати завдання вчасно, а не всі разом в одну ніч перед здачею. Для підлітків зрозумілими та доступними є кілька технік:

техніка Pomodoro — метод керування часом, суть якого полягає в плануванні робочих блоків — 25 хв працювати, 5 хвилин перерва. Після чотирьох блоків настає велика перерва на 20-30 хвилин;

правило двох хвилин — те, що можна зробити за дві хвилини, не варто відкладати;

правило робочого столу — під час роботи треба тримати робочий стіл чистим, на ньому мають лежати лише необхідні речі;

найважчу роботу треба робити першою.

Цілепокладання згідно із S.M.A.R.T.

Ця технологія використовується у проектному управлінні, менеджменті. Навіть у підлітковому віці можна вчитися формулювати те, чого хочеш досягти, і мрії перетворювати в конкретні цілі. Для цього треба ставити собі питання та визначати ціль:

S (специфічна) — що і чому я хочу досягти? Кого це ще стосується?;

M (вимірна) — вказати вимірювані показники для розуміння прогресу;

A (досяжна) — зрозуміти, на що ти здатний(-а);

R (значна) — чи справді реалізація завдання є у межах мети?;

T (обмежена в часі) — до якого часу ціль має бути досягнуто?

Самоорганізація

Ще одна важлива навичка для підлітків, адже не завжди поруч будуть дорослі, які допоможуть організувати різні процеси. Можна тренуватися, наприклад, як збиратися в похід чи подорож, що з собою треба брати. Так само можна використовувати інші ситуації та вчити підлітка самоорганізовуватися.

Ораторська майстерність

Часто підлітки бояться виступати перед публікою, соромляться, не знають, як вести переговори так, щоб тебе почули. Тож варто навчитися ораторської майстерності. Під час публічних виступів варто пам’ятати:

голос — це наш головний інструмент, треба його використовувати: змінювати інтонацію, робити акценти, тримати аудиторію енергетикою тощо;

стежити за паузами під час виступу, адже вони допомагають аудиторії осмислити нову інформацію;

використовувати жести для підсилення інформації;

тримати візуальний контакт з аудиторією;

також варто тренуватися вдома перед дзеркалом.

Як говорити із дітьми про soft skills

Юлія радить під час розмови з дітьми про soft skills завжди наводити приклади, так дитині буде легше зрозуміти інформацію. Не варто мудрувати з лексикою та використовувати прості зрозумілі слова.

Також треба заохочувати дітей практикувати, пробувати відразу. Під час розмови варто жестикулювати, не забувати жартувати, уникати монотонності в голосі. Хорошим способом також буде візуалізація.

— Головна порада — стань прикладом. Плануй своє життя, тримай столи чистими для роботи і “їж жабу” на сніданок (роби складну роботу першою — ред.), — радить бізнес-аналітикиня.

Напевно, усі батьки хочуть вберегти дитину від негативного впливу. Раніше ми розповідали, як вберегти дитину-підлітка від поганої компанії.

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