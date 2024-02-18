Батьківство

Soft skills для підлітків: що це таке та чому ці навички важливі

Богдана Макалюк, журналістка сайту 18 Лютого 2024, 09:00
Що таке soft skills: що це за навички та як говорити про них з підлітками
Фото: Pexels

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