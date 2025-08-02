Повістки на імена загиблих: чому так стається і де головна помилка

Певно, тобі не раз доводилося чути чи бути свідком того, як повістки приходять на тих, хто давно помер. Чому взагалі трапляються такі помилки? Хіба держава не стежить за тими, хто помер, а хто живий? Та ще цинічніше, коли повістки приходять на імена загиблих за Україну військових.

Hromadske розбиралося, чому такі ситуації трапляються в Україні. Радимо дізнатися і тобі.

Повістка прийшла на ім’я загиблого: чому так відбувається

Повістки, які приходять на загиблих військових — ситуація не точкова, а, можна сказати, поширена. Якщо для когось у кабінетах це механічна помилка, то для рідних, які втратили сина чи батька — додаткова ретравматизація і нагадування про всі події.

Коли журналісти намагалися визначити, чому так відбувається, очікувано, відомства показували пальцями одне на одного. А хто відповідальний насправді?

Максим Чудінович загинув у 2023 році. У червні 2025 на його імʼя поштою прийшла повістка. Дружині повістку не віддали, бо сказано ж — вручити особисто. Жінка пішла розбиратися до Рівненського обласного ТЦК. Там розповіли, що загиблий Максим Чудінович став на облік у квітні 2025. Коли зрозуміли, що це помилка, чоловіка зняли з обліку.

Вийшла з кабінету — руки та ноги трусяться, а сльози потекли ріками. Бо я ніхто, звати мене ніяк, і всім просто байдуже на мене, мою донечку, на наші проблеми та почуття, — поділилася жінка у соцмережах.

Чимало інших жінок поділилися такою проблемою. Співрозмовник у Сухопутних військах Збройних сил України розповів, що проблема справді комплексна. Подекуди на тижні трапляється відразу декілька таких випадків.

Проте речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін не вважає це системним явищем. Він додав, що в його області таких випадків не було.

Чому трапляються такі помилки

Дані про смерть громадян зберігаються у ДРАЦС, а дані щодо військових — у системі Оберіг. У Мінʼюсті розповіли, що обидва реєстри обмінюються даними. А Міноборони може надсилати запити на отримання інформації.

ТЦК та СП також можуть отримувати дані про загибель військових. На те, чому тоді виникають такі прикрі помилки не змогли відповісти ані у Мінʼюсті, ані у ТЦК.

Натомість у ТЦК розповіли, що не вони направляють повістки. Міноборони складає списки через Оберіг, передає їх ТЦК та СП, де потім формують електронні повістки. Так документи повертаються до Міноборони. Далі відомство друкує повістки і розсилає Укрпоштою.

У ТЦК додають, що це не завжди проблема їхніх працівників, адже відомі і випадки, коли у реєстрах не було даних про смерть військових.

Військові кажуть, що жоден такий випадок не є навмисним.

У Сухопутних військах припустили, що є три причини, чому повістки можуть приходити на загиблих українців:

Людський фактор. Недосконалість бази даних. Застаріла база Державного реєстру виборців (2019 року), з якого частково наповнюється Оберіг.

За оцінками Мінцифри, в Україні є приблизно 350 державних реєстрів. Оцифровані з них близько 150. Тож і це може бути причиною збоїв. Об’єднати і цифровізувати їх усі в один для масштабного обміну — суперзавдання.

Якщо твоєму чоловікові чи синові прийшла повістка, про рюкзак мобілізованого потрібно подбати заздалегідь. Так у найріднішого буде і теплий одяг, і смачне, і побутові дрібниці.

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