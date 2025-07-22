Як зібрати сумку мобілізованому: перевірений список речей та інфографіка Вікон

Буває, мобілізація застає зненацька й часу на збори може бути обмаль. За таких умов дуже просто схопити щось зайве, але забути про найнеобхідніше. Сотні жінок стикаються з питанням: як зібрати рюкзак мобілізованого і що важливо не забути.

І тут важливий нюанс: йдеться не про повноцінне бойове спорядження, а збори на перший час. На етапі базової загальновійськової підготовки (БЗВП) екіпірування забезпечує держава. А от базовий набір речей на перші тижні — гігієна, білизна, зручний одяг, медикаменти й корисні дрібниці — доведеться підготувати самостійно. Все це допоможе трохи полегшити побут у новій реальності.

Вікна-новини підготували корисні й перевірені власним досвідом поради — як зібрати рюкзак для мобілізації.

Що покласти у сумку мобілізованому

Гігієна

зубна паста і щітка;

мило (1-2);

шампунь (гель для душу);

невеликий рушник;

серветки антибактеріальні (велика пачка);

щітка для волосся або гребінець;

ватні палички;

тример або станок для гоління;

дезодорант;

манікюрні ножиці.

Одяг

термобілизна (у холодну пору року);

светр або кофтина;

легкий комплект одягу (у теплу пору року);

кросівки або легке взуття;

шкарпетки (4-5 пар);

спортивний костюм;

футболки (4-5 штуки);

труси (5-7 пари);

гумові капці.

Одяг — це частина базового набору, але не варто перевантажувати спорядження для мобілізованого. Головне — зручність, вага і простота догляду.

Корисні дрібниці

ложка;

кружка, миска (краще металеві);

ліхтарик;

складний ніж;

мультитул;

повербанк;

суперклей

батарейки (набір АА і ААА);

спрей від різних типів комах (влітку);

крем після укусу комах;

дощовик;

килимок-сидушка;

подовжувач;

трійник;

зіп-пакети (набір);

карабіни (2-3 штуки);

запальничка;

пластикові стяжки (15-20 штук);

робочі рукавички (1‒2 пари);

улюблена книга;

зарядний пристрій для телефона.

Якщо виникає сумнів, що брати на війну в перші тижні, варто орієнтуватися на побут: як переночувати, як висушити речі, де зарядити телефон.

Аптечка

Хлоргексидин;

Німесил;

протазапальні/знеболювальні/від температури (парацетамол, ібупрофен);

льодяники для горла;

для шлунку (вугілля, Атоксіл чи Ентеросгель);

пакетики на кшталт Терафлю;

антигістамінне;

пластирі (набір);

особисті ліки за потреби.

Якщо є можливість — варто покласти трохи більше, ніж потрібно одній людині. Бо що треба мати мобілізованому, може знадобитися і побратиму.

Особистий досвід

Зовсім нещодавно через цей досвід пройшла і головна редакторка Вікна.tv Марія Бєляєва — допомагала збирати сумку для мобілізованого. Ми запитали її, що справді знадобилося чоловікові в перші дні служби.

— На збір сумки у мене було не більше трьох годин. Найперше думала про умови перебування. БЗВП часто у лісовій місцевості, а сон і відпочинок — у наметах. Тож дуже згодилися: сидушка (можна і на траву, і на вологий пісок сісти, а штани — сухі та чисті); спрей від комах; вологі серветки.

Вже у розташуванні абсолютний маст-хев — подовжувач і трійник. Хлопців багато, а розеток — ні.

І ще одна порада: ліків кладіть із запасом. Не кожному пощастить мати гарно спакований баул, тож ваш чоловік/брат/тато зможе допомогти побратимам. А це дуже цінується у війську.

Також мені хотілося додати трохи затишку: тому поклала пачку кавових стіків 3в1, які чоловік любить; смаколики (цукерки, батончики, вафлі) та жуйки, без яких він нікуди.

У вашому випадку це можуть бути і електронка, і улюблена пачка Pringles, і навіть гарбузове насіння. Оскільки важлива не сама цінність, а турбота і відчуття дому.

Що треба мати мобілізованому: інфографіка Вікон

Сумка для мобілізованого: що не варто купувати одразу

Віддавати останні гроші на тактичне спорядження, дорогий бронежилет або каску в перші дні точно не варто. Адже ще незрозуміло, до якого підрозділу потрапить мобілізований. Для тилових частин це буде зайвою витратою, адже бронежилет і дороге екіпірування можуть просто не знадобитися.

А ось після проходження БЗВП у керівництва бригади чи підрозділу можна дізнатися, що зі спорядження справді стане у пригоді.

Не поспішай скуповувати військторг, дай собі та близькій людині час на адаптацію, а з собою складай те, що може забезпечити комфорт на новому місці.

Зібравши правильний рюкзак мобілізованого, можна бути певним (-ою), що все необхідне під рукою, і що допоможе зберегти комфорт у перші дні служби.

Головне фото: Facebook Київський міський ТЦК.

Війна не лише змінює реальність, а й заселяє наші думки й тіла страхами. Зокрема, коли хтось з наших рідних вирушає на службу. Як цивільним впоратись із тривожними думками, як приборкати свій страх, в ексклюзивному матеріалі для Вікна.tv розповіла психологиня-практик.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!