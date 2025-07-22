Як зібрати сумку мобілізованому: перевірений список речей та інфографіка Вікон

Фото Depositphotos Буває, мобілізація застає зненацька й часу на збори може бути обмаль. За таких умов дуже просто схопити щось зайве, але забути про найнеобхідніше. Сотні жінок стикаються з питанням: як зібрати рюкзак мобілізованого і що важливо не забути. І тут важливий нюанс: йдеться не про повноцінне бойове спорядження, а збори на перший час. На етапі базової загальновійськової підготовки (БЗВП) екіпірування забезпечує держава. А от базовий набір речей на перші тижні — гігієна, білизна, зручний одяг, медикаменти й корисні дрібниці — доведеться підготувати самостійно. Все це допоможе трохи полегшити побут у новій реальності. Вікна-новини підготували корисні й перевірені власним досвідом поради — як зібрати рюкзак для мобілізації.Що покласти у сумку мобілізованому Гігієна зубна паста і щітка; мило (1-2); шампунь (гель для душу); невеликий рушник; серветки антибактеріальні (велика пачка); щітка для волосся або гребінець; ватні палички; тример або станок для гоління; дезодорант; манікюрні ножиці. Depositphotos Одяг термобілизна (у холодну пору року); светр або кофтина; легкий комплект одягу (у теплу пору року); кросівки або легке взуття; шкарпетки (4-5 пар); спортивний костюм; футболки (4-5 штуки); труси (5-7 пари); гумові капці. Одяг — це частина базового набору, але не варто перевантажувати спорядження для мобілізованого. Головне — зручність, вага і простота догляду. Читати на тему Як зібрати ліки для військових? Що має бути в бойовій аптечці та в якій кількості — інструкція Що має бути в аптечці військових? Читай та перевіряй, чи всього там удосталь. Корисні дрібниці ложка; кружка, миска (краще металеві); ліхтарик; складний ніж; мультитул; повербанк; суперклей батарейки (набір АА і ААА); спрей від різних типів комах (влітку); крем після укусу комах; дощовик; килимок-сидушка; подовжувач; трійник; зіп-пакети (набір); карабіни (2-3 штуки); запальничка; пластикові стяжки (15-20 штук); робочі рукавички (1‒2 пари); улюблена книга; зарядний пристрій для телефона. Якщо виникає сумнів, що брати на війну в перші тижні, варто орієнтуватися на побут: як переночувати, як висушити речі, де зарядити телефон. Фото: Pexels Аптечка Хлоргексидин; Німесил; протазапальні/знеболювальні/від температури (парацетамол, ібупрофен); льодяники для горла; для шлунку (вугілля, Атоксіл чи Ентеросгель); пакетики на кшталт Терафлю; антигістамінне; пластирі (набір); особисті ліки за потреби. Якщо є можливість — варто покласти трохи більше, ніж потрібно одній людині. Бо що треба мати мобілізованому, може знадобитися і побратиму. Особистий досвід Зовсім нещодавно через цей досвід пройшла і головна редакторка Вікна.tv Марія Бєляєва — допомагала збирати сумку для мобілізованого. Ми запитали її, що справді знадобилося чоловікові в перші дні служби. — На збір сумки у мене було не більше трьох годин. Найперше думала про умови перебування. БЗВП часто у лісовій місцевості, а сон і відпочинок — у наметах. Тож дуже згодилися: сидушка (можна і на траву, і на вологий пісок сісти, а штани — сухі та чисті); спрей від комах; вологі серветки. Вже у розташуванні абсолютний маст-хев — подовжувач і трійник. Хлопців багато, а розеток — ні. І ще одна порада: ліків кладіть із запасом. Не кожному пощастить мати гарно спакований баул, тож ваш чоловік/брат/тато зможе допомогти побратимам. А це дуже цінується у війську. Також мені хотілося додати трохи затишку: тому поклала пачку кавових стіків 3в1, які чоловік любить; смаколики (цукерки, батончики, вафлі) та жуйки, без яких він нікуди. У вашому випадку це можуть бути і електронка, і улюблена пачка Pringles, і навіть гарбузове насіння. Оскільки важлива не сама цінність, а турбота і відчуття дому. Що треба мати мобілізованому: інфографіка Вікон Сумка для мобілізованого: що не варто купувати одразу Віддавати останні гроші на тактичне спорядження, дорогий бронежилет або каску в перші дні точно не варто. Адже ще незрозуміло, до якого підрозділу потрапить мобілізований. Для тилових частин це буде зайвою витратою, адже бронежилет і дороге екіпірування можуть просто не знадобитися. А ось після проходження БЗВП у керівництва бригади чи підрозділу можна дізнатися, що зі спорядження справді стане у пригоді. Не поспішай скуповувати військторг, дай собі та близькій людині час на адаптацію, а з собою складай те, що може забезпечити комфорт на новому місці. Зібравши правильний рюкзак мобілізованого, можна бути певним (-ою), що все необхідне під рукою, і що допоможе зберегти комфорт у перші дні служби. Головне фото: Facebook Київський міський ТЦК. Війна не лише змінює реальність, а й заселяє наші думки й тіла страхами. Зокрема, коли хтось з наших рідних вирушає на службу. Як цивільним впоратись із тривожними думками, як приборкати свій страх, в ексклюзивному матеріалі для Вікна.tv розповіла психологиня-практик. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: лайфхаки, мобілізація, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter