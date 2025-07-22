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Як зібрати сумку мобілізованому: перевірений список речей та інфографіка Вікон

Марія Бондар, редакторка сайту 22 Липня 2025, 17:00
Рюкзак мобілізованого
Фото Depositphotos

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