Документи на відстрочку від мобілізації 2025: повний перелік та як і кому подавати

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні знову подовжили на дев’яносто днів — з 9 травня 2025 року до 7 серпня 2025 року. Але деякі військовозобов’язані чоловіки за законом мають право на відстрочку.

Які документи підтверджують право на відстрочку від мобілізації та куди їх подавати — розказуємо у матеріалі.

Документи, що підтверджують право на відстрочку від мобілізації 2025

Кому саме може бути надана відстрочка під час мобілізації, визнає стаття 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо ти відповідаєш заявленим у ній критеріям, доведеться підготувати заяву і зібрати відповідні документи, які підтверджують твій статус.

Письмову заяву подають до Територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації.

Заяву складають за встановленою формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів №560. Разом із нею потрібно надати документи або їхні копії, які підтверджують право на відстрочку.

Повний перелік документів, що подають для отримання відстрочки

клопотання керівника державного органу щодо надання відстрочки;

керівника державного органу щодо надання відстрочки; медичні довідки : довідка МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення або документи про призначення соціальної допомоги;

: довідка МСЕК, посвідчення особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення або документи про призначення соціальної допомоги; документи, що підтверджують статус особи з інвалідністю , яка не має права на пенсію;

, яка не має права на пенсію; свідоцтва про народження дітей (троє й більше) , свідоцтва про шлюб, розлучення, рішення органу опіки і піклування про проживання дітей із батьком або матір’ю, договір між батьками щодо їхнього виховання;

, свідоцтва про шлюб, розлучення, рішення органу опіки і піклування про проживання дітей із батьком або матір’ю, договір між батьками щодо їхнього виховання; рішення суду про перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного (стаття 315 Цивільного процесуального кодексу України), договір про аліменти;

про перебування дитини на утриманні військовозобов’язаного (стаття 315 Цивільного процесуального кодексу України), договір про аліменти; документи для осіб, які самостійно виховують дитину : свідоцтво про народження дітей (троє і більше), а також: рішення суду щодо позбавлення другого з батьків батьківських прав, смерть або його зникнення, вирок про відбування ним покарання, або інші, які підтверджують факт самостійного виховання;

: свідоцтво про народження дітей (троє і більше), а також: рішення суду щодо позбавлення другого з батьків батьківських прав, смерть або його зникнення, вирок про відбування ним покарання, або інші, які підтверджують факт самостійного виховання; медичний висновок або програма реабілітації для дитини з інвалідністю до 18 років, їх видає лікарсько-консультативна комісія лікувально-профілактичного закладу;

для дитини з інвалідністю до 18 років, їх видає лікарсько-консультативна комісія лікувально-профілактичного закладу; рішення або договір про влаштування дитини в прийомну сім’ю.

Як оформити відстрочку від мобілізації

Підготувати документи на відстрочку від мобілізації: зібрати всі довідки, які підтверджують право на відстрочку — залежно від підстав це можуть бути медичні документи, акти цивільного стану, документи про роботу чи навчання тощо. Подати заяву : потрібно звернутися до ТЦК (військкомату) та подати заяву з поясненням причин і необхідними підтвердженнями. Дочекатися розгляду паперів: уповноважений орган розглядає подані документи та ухвалює рішення — надати відстрочку чи ні. Отримати рішення: це письмова відповідь з висновком про надання відстрочки або відмова у ній. Якщо рішення позитивне — вказується строк дії та умови.

І пам’ятай, що відстрочка надається на період дії мобілізації, але дію воєнного стану постійно продовжують, тому:

Документи на відстрочку від мобілізації потрібно поновлювати кожні 90 днів.

Також врахуй, що залежно від регіону та індивідуальної ситуації можуть бути додаткові вимоги, тож варто уточнювати актуальні деталі в місцевому ТЦК.

Дізнайся також про відстрочку для педагогів: які категорії освітян можуть звільнити від мобілізації у 2025 році, і на який термін.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.