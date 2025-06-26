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Документи на відстрочку від мобілізації 2025: повний перелік та як і кому подавати

Ольга Петухова, редакторка сайту 26 Червня 2025, 12:45
документи на відстрочку від мобілізації
Фото Pexels

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