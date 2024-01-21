ЗСУ відійшли від Крохмального Харківської області: офіційний коментар

Ситуація у селі Крохмальне Харківської області була непростою впродовж останніх днів, і в неділю, 21 січня, українські військові офіційно підтвердили відхід від селища.

При цьому, загрози для сусідніх підрозділів немає, запевняють у Сухопутних військах.



Актуальною інформацією про ситуацію в Крохмальному поділився офіційний представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону Єдині новини.

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За словами Фітьо, українські захисники відійшли на кращі, підготовлені заздалегідь позиції. Наразі у Крохмальному немає сил ЗСУ.

– Крохмальне, щоб ви розуміли, – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було, мабуть, п’ять будинків. І ось ці п’ять будинків були зруйновані російським агресором, і відповідно наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу захисні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу.

У силах ЗСУ переконують, що ситуація у Крохмальному є “тимчасовим явищем”, адже лінія фронту змінюється щоденно.

При цьому, спекуляції росЗМІ щодо значного відходу українських сил на Харківському напрямку Фітьо коментує так:

– Ми просто не повідомляємо про захоплення, відбиття 100 чи 200 м. А для російських пропагандистів потрібно будь-яку перемогу підносити як “піррову перемогу”, щоб показати, чому лише за січень місяць вони втратили 7055 вояків на фронті у смузі відповідальності Хортиця.

Тому найменше – метр-два, вони вже кричать, що взяли Берлін, – наголосив представник Сухопутних військ ЗСУ.

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Крохмальне Харківської області на карті

Селище Крохмальне знаходиться за 30 км від Куп’янська і за 20 км від Сватового.

Зауважимо, що Крохмальне ЗСУ звільнили восени 2022 року під час контрнаступу на Харківщині.

Нагадаємо, нині ворог штурмує і на Лиманському напрямку, вишукує слабкі ділянки в обороні, щоб прорвати їх. Яка ситуація там зараз — дізнайся в нашому іншому матеріалі.

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