ЗСУ відійшли від Крохмального Харківської області: офіційний коментар

Ситуація у селі Крохмальне Харківської області була непростою впродовж останніх днів, і в неділю, 21 січня, українські військові офіційно підтвердили відхід від селища.
При цьому, загрози для сусідніх підрозділів немає, запевняють у Сухопутних військах.
Актуальною інформацією про ситуацію в Крохмальному поділився офіційний представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону Єдині новини.
За словами Фітьо, українські захисники відійшли на кращі, підготовлені заздалегідь позиції. Наразі у Крохмальному немає сил ЗСУ.
– Крохмальне, щоб ви розуміли, – це був населений пункт, де проживало 45 осіб до початку широкомасштабної війни. Там було, мабуть, п’ять будинків. І ось ці п’ять будинків були зруйновані російським агресором, і відповідно наша мета – зберегти життя українських захисників, їхні позиції були переміщені на підготовлені до цього часу захисні позиції, де вони зараз тримають оборону, не дають просуватися ворогу.
У силах ЗСУ переконують, що ситуація у Крохмальному є “тимчасовим явищем”, адже лінія фронту змінюється щоденно.
При цьому, спекуляції росЗМІ щодо значного відходу українських сил на Харківському напрямку Фітьо коментує так:
– Ми просто не повідомляємо про захоплення, відбиття 100 чи 200 м. А для російських пропагандистів потрібно будь-яку перемогу підносити як “піррову перемогу”, щоб показати, чому лише за січень місяць вони втратили 7055 вояків на фронті у смузі відповідальності Хортиця.
Тому найменше – метр-два, вони вже кричать, що взяли Берлін, – наголосив представник Сухопутних військ ЗСУ.
Тому найменше – метр-два, вони вже кричать, що взяли Берлін, – наголосив представник Сухопутних військ ЗСУ.
Селище Крохмальне знаходиться за 30 км від Куп’янська і за 20 км від Сватового.
Зауважимо, що Крохмальне ЗСУ звільнили восени 2022 року під час контрнаступу на Харківщині.
Нагадаємо, нині ворог штурмує і на Лиманському напрямку, вишукує слабкі ділянки в обороні, щоб прорвати їх. Яка ситуація там зараз — дізнайся в нашому іншому матеріалі.
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