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Мобілізація з 1 липня 2025: чи є нововведення та які винятки

Богдана Макалюк, журналістка сайту 25 Червня 2025, 14:45
Мобілізація з 1 липня 2025
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