Мобілізація з 1 липня 2025: чи є нововведення та які винятки

В Україні продовжує діяти мобілізація. Люди шукають нову інформацію стосовно цього, адже до законопроектів постійно вносять зміни. Читай, якою є мобілізація з 1 липня 2025. Дізнайся, хто підлягає під неї, а хто ні.

Мобілізація з 1 липня 2025: що відомо

До служби в Збройних Силах України можуть призвати усіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Вони не підлягають під цей процес, якщо мають законну відстрочку чи підпадають під винятки, передбачені законодавством.

Мобілізаційний процес регулюється Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Хто підлягає мобілізації з 1 липня 2025 року:

чоловіки, які раніше мали військовий досвід або вже проходили військову службу, і їхній вік становить 18-60 років;

особи, яких раніше зняли з обліку, утім, після повторного огляду їх визнали придатними. Повторне ВЛК вони мали пройти до 5 червня 2025 року;

громадяни, яким виповнилося 25 років не старші за 60 років, які є військовозобов’язаними, але не мали досвіду служби;

ті, хто мав статус обмежено придатного — з червня цей статус скасовано, всі повинні були пройти повторну медкомісію;

особи, які втратили право на відстрочку — наприклад, у зв’язку зі змінами сімейних обставин або завершенням навчання;

внутрішньо переміщені особи (ВПО) — мають стати на військовий облік протягом 7 днів після зміни місця проживання.

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Чоловіки віком від 18 до 25 років, які не мають досвіду служби в армії, наразі не підлягають обов’язковій мобілізації. Водночас за власною ініціативою вони можуть укласти контракт із Міністерством оборони в межах програми Контракт 18-24.

Хто не підлягає мобілізації з 1 липня 2025

Мають відстрочку:

працівники, заброньовані підприємствами чи держустановами;

особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за медичними показниками;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей;

одинокі батьки, що самі виховують дитину до 18 років;

ті, хто доглядає за дитиною з інвалідністю або тяжкохворою;

опікуни сиріт або дітей без батьківського піклування;

особи, що доглядають за рідними з інвалідністю;

один із подружжя, якщо інший є військовослужбовцем і в родині є малолітні діти;

народні депутати України;

працівники сектору безпеки та оборони.

Якщо ти не згоден (не згодна) з рішенням щодо мобілізації, то раніше ми розповідали, що робити, якщо незаконно мобілізували.

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