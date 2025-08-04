Для тебе Війна в Україні

Новий камуфляж ЗСУ: армія відмовляється від “пікселя” на користь Multicam

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 12:00
Новий камуфляж ЗСУ: армія відмовляється від “пікселя” на користь Multicam

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