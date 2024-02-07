Війна в Україні

Маму ще не знайшли…Наслідки ракетного обстрілу Києва сьогодні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 07 Лютого 2024, 16:50
Ракетний обстріл Києва сьогодні — наслідки атаки та рятувальна операція

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