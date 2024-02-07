Маму ще не знайшли…Наслідки ракетного обстрілу Києва сьогодні

У Києві не припиняється рятувальна операція у багатоповерхівці в Голосіївському районі, де вже дістали тіла чотирьох загиблих. Також у столиці 40 людей постраждали. Російська армія запустила ракети з різних напрямків у кілька хвиль.

ППО знищила на підльоті до столиці та над Києвом приблизно два десятки ворожих ракет. Уламки однієї з них влучили у багатоповерхівку.

Ракетний обстріл Києва сьогодні — наслідки атаки та рятувальна операція

Також окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Миколаїв та область. Спочатку запустили Шахеди, потім крилаті ракети. Було влучання у приватний сектор Миколаєва. Ракета впала між будинками. Тяжких травм зазнав чоловік, який, на жаль, помер.

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Тривога у Києві та області тривала майже три години. Уламки збитої російської ракети влучили у багатоквартирний будинок у спальному районі Теремки. Надзвичайники вже загасили пожежу, з будинка евакуювали понад 50 мешканців. Люди чекають завершення рятувальної операції, аби скоріше побачити рідних, які під завалами.

“Приліт” стався близько 07:30, на цей момент тривога тривала вже півтори години. На щастя, частина мешканців спустилася в укриття, поїхала на роботу. Жертв могло бути в рази більше.

Віталій Кличко був на місці події та пообіцяв надати людям допомогу з матеріалами, щоб можна було заклеїти вікна. На місці влучання залишаються екстрені служби. Неподалік уламки влучили і в СТО. Там вигоріло близько 40 автомобілів, зникло електропостачання та вода.

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Фото: ДСНС України

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