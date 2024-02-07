Уранці, 7 лютого 2024 року, Росія завдала ракетного удару по Україні. Ще вночі ворог атакував нашу країну дронами. Силам ППО вдалося збити 12 з 14 дронів Shahed, повідомили у Генштабі.

Зранку в Україні оголосили ракетну небезпеку. У різних регіонах працює ППО, у деяких містах, на жаль, є влучання. Читай, що відомо про ранковий обстріл України 7 лютого 2024.

Вибухи у Києві 7 лютого 2024: що відомо

Київська міська військова адміністрація оголосила повітряну тривогу через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Згодом у КМВА повідомили, що у Києві працює ППО.

Зараз також дивляться

— Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Оперативні служби прямують на місце пригоди, — йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Очільник Києва Віталій Кличко додав, що уламками пошкоджено дві високовольтні лінії, частина мешканців лівого берега столиці без світла. Також пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці. Фахівці зʼясовують масштаби і невідкладно розпочнуть ремонтні роботи.

У Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО, — повідомив Кличко.

У КМВА додали, що у Дніпровському районі пошкоджено лінії електропередач. Працюють оперативні служби.

— За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару по Києву в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Зафіксовано пошкодження електромережі, — сказали у КМВА.

Замість будильників — ракети: що відомо про ранкову атаку на Україну та вибухи у різних містах 7 лютого 2024 / 3 Фотографії

Фото: Костянтин Мельников, Факти ICTV

Екстрені служби працюють зараз у Голосіївському районі. У 18-поверховому будинку гасять загоряння на кількох поверхах. Також ліквідовують пожежу в будівлі СТО.

У КМВА повідомили, що в Голосіївському районі, з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа, евакуйовано 52 людини, вісім — врятовано. 12 людей отримали травми. На місці продовжують працювати загони ДСНС.

Внаслідок пожежі на станції СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто. Пожежу ліквідовано, на місці продовжує працювати ДСНС.

Унаслідок обстрілу Києва чотири людини загинули, а 40 зазнали поранень.

Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятки ворожих ракет, — сказав очільник КМВА Сергій Попко.

Замість будильників — ракети: що відомо про ранкову атаку на Україну та вибухи у різних містах 7 лютого 2024 / 2 Фотографії

Вибухи у Харківській області 7 лютого 2024: що відомо

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що окупанти завдали чотири удари по Харківщині.

— За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Слобідському районі Харкова. Є пошкодження нежитлової інфраструктури, — повідомив він.

Вибухи у Миколаєві 7 лютого 2024: що відомо

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування. Внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків.

Одну людину госпіталізували, але, на жаль, чоловік помер у реанімації. У нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма, повідомив очільник міста Олександр Сєнкевич.

Замість будильників — ракети: що відомо про ранкову атаку на Україну та вибухи у різних містах 7 лютого 2024 / 2 Фотографії

Також у Миколаєві на ділянці підземного газопроводу сталося займання. Крім того, на території інфраструктурного об’єкта пошкоджено й виникла пожежа технічної споруди. Наразі займання локалізовано.

Замість будильників — ракети: що відомо про ранкову атаку на Україну та вибухи у різних містах 7 лютого 2024 / 4 Фотографії

Фото: Луїза Єрьоміна, Факти ICTV

Вибухи у Львівській області 7 лютого 2024: що відомо

Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав жителів Львівщині не ігнорувати повітряну тривогу. Пізніше він повідомив про вибухи у Дрогобичі.

За словами Козицького, є влучання у промисловий об’єкт у Дрогобичі. Зафіксоване часткове руйнування будівлі. На площі близько 300 м² триває пожежа.

Станом на зараз інформації про постраждалих чи загиблих нема. Крім цього, наші Сили ППО збили одну ракету у Стрийському районі. Жертв та постраждалих, а також пошкодження об’єктів немає.

Робота ППО 7 лютого 2024

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що для атаки ворог використав 64 засоби повітряного нападу:

20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;

29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3;

три крилаті ракети морського базування Калібр з носіїв у Чорному морі;

три балістичні ракети Іскандер-М;

п’ять зенітних керованих ракет С-300.

У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі:

26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три крилаті ракети Калібр;

15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Реакція Володимира Зеленського на ракетний обстріл України 7 лютого 2024

— Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору, — написав президент.

Коли оголошують повітряну тривогу, треба перебувати в Укриття. Дізнатися про наявність загрози допоможе карта повітряних тривог. А дізнатися про ситуацію на фронті ти можеш за допомогою карти бойових дій.

Фото: Олександр Сєнкевич та ПС ЗСУ

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.