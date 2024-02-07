Війна в Україні

Замість будильників — ракети: що відомо про ранкову атаку на Україну та вибухи у різних містах 7 лютого 2024

Богдана Макалюк, журналістка сайту 07 Лютого 2024, 08:52
Вибухи у Києві, Харкові, Миколаєві, Львові сьогодні 7 лютого 2024: що відомо
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