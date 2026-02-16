ТЦК ефективніші за рекрутинг: Веніславський назвав цифру щомісячної мобілізації

В інтерв’ю для РБК-Україна член парламентського Комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський зазначив, що кожного місяця мобілізаційні заходи в Україні доєднують до ЗСУ близько 30 тисяч військовозобов’язаних — деталі читай в матеріалі.

Близько 30 тисяч мобілізує ТЦК щомісяця — Веніславський

За словами Веніславського, ця цифра є відкритою, і саме від неї можна оцінювати кількість конфліктних ситуацій навколо діяльності ТЦК.

Крім того, він зазначив, що навіть якщо брати до уваги всі резонансні випадки, то їх частка становить близько 1-5% від всіх мобілізованих щомісяця.

…Рекрутинг не виправдав тих очікувань, які ми на нього поклали, починаючи з 23 року. І близько 90% всіх військовозобов’язаних, які вступають на військову службу, — це все ж мобілізовані через ТЦК, — зазначив Веніславський.

Також він додав, що наразі неможливо зробити швидку реформу ТЦК, яка б забезпечила рекрутинг та була б абсолютно безконфліктною.

