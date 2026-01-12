На Полтавщині посилюють контроль за військовим обліком: які рішення вже ухвалили

В Полтаві з 2026 року планують посилити контроль щодо дотримання правил військового обліку.

Нові заходи передбачають розширення взаємодії між владою, поліцією, ТЦК та підприємствами — деталі в нашому матеріалі.

Посилення контролю за дотриманням правил військового обліку — деталі

У місті мають створити спеціальну комісію, яка буде займатися перевіркою держорганів, підприємств, установ та організацій.

Увагу акцентуватимуть на правильності введення облікових списків, своєчасному звіренню даних з ТЦК, а також наявності призначених відповідальних осіб за військовий облік.

Водночас підприємства та установи будуть змушені інформувати ТЦК про тих громадян, що не перебувають на військовому обліку або ж порушують його правила.

Крім цього, передбачено посилення взаємодії з поліцією в питаннях розшуку, затримання та доставки осіб до ТЦК, які ухиляються від мобілізації.

В повідомленні окремо було наголошено на тому, що громадяни, які перебувають в розшуку ТЦК, можуть бути ідентифіковані під час звернення до ЦНАПів, органів влади тощо. Також влада планує активніше інформувати місцевих щодо правил обліку за допомогою медіа, а також впровадити онлайн-консультації.

Раніше ми писали про чинні нові критерії бронювання 2026 року — читай в матеріалі, що змінилося для українців.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!