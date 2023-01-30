Війна в Україні

Нові “пташки” для ЗСУ! Польща може передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Січня 2023, 14:15
Винищувачі F-16: Польща передасть Україні винищувачі у координації з НАТО

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