Нові “пташки” для ЗСУ! Польща може передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО

Українські партнери не так давно оголосили, що готові передати Україні танки. Німеччина дозволила постачання Україні Leopard, а США — Abrams. Проте авіація нашої країни теж потребує значного підсилення. Про це Україна говорить уже давно. Польща може передати Україні свої винищувачі F-16, якщо таке рішення підтримає НАТО.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що країна координує з НАТО всі кроки щодо зміцнення оборони України. За погодженням з Альянсом, Польща готова передати Києву винищувачі F-16, повідомляє PAP.

Під час прес-конференції прем’єр-міністра та главу Міноборони Польщі запитали про те, чи країна після танків передаватиме Україні багатоцільові винищувачі F-16 та далекобійну зброю. Відповідь була такою:

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— Усі дії, спрямовані на посилення сил оборони України, ми погоджуємо з нашими партнерами по НАТО, включаючи постачання Patriot та організацію потужного танкового угруповання, — зазначив Моравецький.

Як і кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила реалізовуватиметься і, ймовірно, передаватиметься за погодженням з країнами НАТО.

Ми діятимемо у повній координації, — додав прем’єр-міністр Польщі.

Реакція України на готовність Польщі передати винищувачі F-16

Керівник офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяву польського прем’єра, назвавши це позитивним сигналом.

— Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО, — написав він в Telegram.

Що кажуть про винищувачі для України в США

Компанія Lockheed Martin — один з найбільших оборонних підрядників США, яка виробляє також американські бойові винищувачі F-16 — готова постачати ці літаки в європейські країни, які вирішать реекспортувати такі ж винищувачі в Україну.

Про це розповів операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон для Financial Times. Він зазначив, що останнім часом ведеться чимало розмов про можливість передання Україні винищувачів F-16, але компанія не бере в переговорах безпосередньої участі.

Крім цього, компанія готується розширювати своє виробництво F-16 в Грінвіллі, Південна Кароліна. Це допоможе надалі ефективно підтримувати та переозброювати будь-які країни, які вирішать передати літаки Україні.

Багато країн збільшили свою підтримку України. Раніше ми розповідали, яку зброю очікує Україна від партнерів.

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Фото: Air Force США