Як оновити дані військовозобовʼязаним через ЦНАП, ТЦК та Резерв+

З 18 травня 2024 року у дію увійшов новий закон про мобілізацію. Він передбачає, зокрема, оновлення даних всіх військовозобовʼязаних віком від 18 до 60 років протягом 60 днів.

Оновити свої дані військовозобовʼязані українці можуть трьома шляхами: через ЦНАП, ТЦК та за допомогою застосунку від Міноборони Резерв+.

Детальніше про кожен варіант, розповідаємо далі у матеріалі.

Як оновити дані через Резерв+

Застосунок від Міноборони Резерв+ доступний для завантажування для iOS та Android.

Для того, щоб оновити свої дані через Резерв+, потрібно завантажити застосунок, авторизуватися через BankID або Дія.Підпис та вказати (оновити) такі дані:

номер телефону;

електронна пошта;

фактична адреса проживання.

Інші дані, такі як ПІБ та паспортні дані, у застосунку будуть підтягуватися автоматично.

Як оновити дані через ЦНАП

Щоб розвантажити ТЦК та СП, Мінцифри розробили можливість оновити дані військовозобовʼязаних через ЦНАП.

У найближчому до тебе ЦНАПі можна оновити:

номер телефону;

фактичне місце проживання;

адресу електронної пошти (не обов’язково).

Із собою варто взяти паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та телефон.

Адміністратор внесе ці дані в електронну систему, а інформація автоматично підтягнеться в реєстр Оберіг.

Як оновити дані військовозобовʼязаним у ТЦК та СП

Оновити дані можна також офлайн через ТЦК та СП. Для цього із собою потрібно взяти такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

посвідчення водія (за наявності);

документ, що підтверджує право на відстрочку (якщо таке право є).

Як оновити дані за кордоном

Військовозобовʼязані українські чоловіки, які перебувають за кордоном, також мають оновити свої дані до 16 липня. Зробити це можна через особистий кабінет, оновивши такі дані:

ПІБ;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

серію чи номер паспорта громадянина України.

Внесені дані автоматично передаються до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних та резервістів засобами електронного кабінету.

Також оновити дані можна, повідомивши свої дані в ТЦК на електронну пошту.

Повідомити потрібно такі дані:

адресу проживання;

місце роботи;

номер телефону;

адресу електронної пошти.

Громадяни України за кордоном можуть отримати військово-обліковий документ також під час актуалізації даних через консульство.

Про те, що буде, якщо не оновити свої дані в ТЦК та яка за це чекає відповідальність, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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