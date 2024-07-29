Перевір, чи маєш все необхідне! Які документи потрібні для вступу в університет в Україні

Щоб вступити до вишу після 11 класу, треба скласти НМТ та подати документи у навчальний заклад. У цьому немає нічого складного, але треба, щоб із собою були усі необхідні папери, бо доведеться приїздити знову в інший день.

Ми розповімо, які документи потрібні для вступу в університет в Україні у 2024 році.

Документи для вступу в університет

Зараз, щоб подати заявки в університети, треба створити електронний кабінет. До нього завантажити такі документи:

документ про освіту (атестат, свідоцтво);

номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);

серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);

документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.

Також тобі потрібно вказати свій мобільний номер телефону та завантажити фотографію розміром до 1 Мб у форматі jpg зі співвідношенням сторін 3 на 4.

Документи, які потрібно подати до зарахування в університет:

заява, підписана вступником (її можна видрукувати з електронного кабінету);

копія документа, що посвідчує особу;

копія військово-облікового документа (для хлопців);

копія документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього), якщо цього документа немає в ЄДЕБО;

у разі наявності спеціальних умов вступу — копії документів, що їх підтверджують;

інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу. Цю інформацію можна перевірити на сайті вишу або зателефонувавши до приймальної комісії.

Якщо ти подаєш документи особисто, а не в електронній формі, треба мати не лише їхні копії, а й оригінали. Також треба не забути про сертифікат ЗНО, НМТ, документ, що підтверджує право на зарахування по співбесіді, іспитам або квотам та чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 (їх може знадобитися більше, відповідно до правил прийому закладу, а також, якщо хочеш проживати у гуртожитку).

Зверни увагу на медичну довідку форма 086/о, вона знадобиться, якщо хочеш заселитися у гуртожиток.

Також її зможуть попросити при вступі на спеціальність 017 Фізична культура та спорт.

Документи для підписання договору про навчання

Після зарахування до навчального закладу тебе можуть попросити підписати контракт, якщо ти не пройшов(-ла) на навчання за кошти держави (бюджет).

Ці документи підписують від руки або за допомогою КЕП, якщо подаєш документи онлайн.

Якщо вступнику ще не виповнилося 18 років, то за нього за допомогою КЕП документ можуть підписати його законні представники (батьки). При цьому необхідно додати документи, що засвідчують батьківство (свідоцтво про народження та паспорт).

Договір про навчання мають право підписувати:

абітурієнти віком від 18 років;

батьки або законні представники абітурієнта.

Батькам треба мати при собі документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує батьківство.

Раніше ми розповідали про всі деталі вступу в університет у 2024 році: про що треба подбати, читай в іншому матеріалі.

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