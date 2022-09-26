Били, катували струмом та хотіли стратити — історія британського парамедика про російський полон

Весь світ підтримує Україну, чоловіки та жінки приїжджають до нас як займатися волонтерством, так і воювати на фронті. Вони розуміють: це війна за свободу й цінності, за мирне життя без тиранії й терору.

59-річний Джон Гардінг — британський парамедик. Він воював за Україну, був на заводі Азовсталь та потрапив у полон. Пережив знущання та тортури росіян, сильно схуд, стан його здоров’я вкрай погіршився.

Під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити Джона разом з іншими чотирма громадянами Великої Британії. Гардінг розповів для Daily Mail, що пережив у російському полоні.

Про перебування у полоні

Гардінг пригадує: їм обіцяли, що поводитимуться з ними, як з військовополоненими за Женевською конвенцією, проте 48 годин вони перебували під вартою донецької версії КДБ (МГБ).

— Були побиття, ураження струмом і багато іншого. Одному хлопцю вдарили ножем у ногу, після чого йому наклали шви.

Мені здається, вони катували нас заради розваги. Це могло тривати від години до кількох годин, — розповідає Джон.

За його словами, росіяни відвозили полонених до “прокуратури”, а по дорозі могли бити. Коли проводили через двері, робили так, щоб вдарялися головою об одвірок. Полонені були зв’язані та із зав’язаними очима.

Катували електричним струмом. Зазвичай використовували телефон, який після набору номера б’є струмом. Окупанти змушували набирати номер.

Перебував Гардінг у жахливих умовах, згадує: камеру розміром 2 х 4 м ділили на кількох полонених. Росіяни знущалися та погрожували, змусили навіть написати прощальне відео для доньки.

За словами Джона, він бачив, як помер інший громадянин Великої Британії — Пол Юрі. Йому було лише 45 років, росіяни не давали йому потрібні ліки.

Про обмін парамедик навіть не здогадувався. Коли понад 20 годин їхав із зав’язаними очима, думав, що його чекає смерть. Але його та інших британців посадили у літак, жалюзі на вікнах не дозволяли відкрити.

— Нам дали їжу. Ми злетіли й летіли довго. Тоді хтось сказав мені, що ми над Єгиптом.

Нарешті я підняв жалюзі на висоті 30 000 футів і вперше подумав: “Ми не помремо”, — ділиться Джон.

За його словами, в літаку вдалося вперше нормально поїсти за кілька місяців полону.

Історія британця Джона Гардінга

Джон служив медиком у ЗСУ. Коли бійці Азовсталі здалися в полон, російські військові для відео змушували Гардінга говорити, що він парамедик полку Азов.

Раніше він був у Грузії та Сирії. Разом із курдським підрозділом боровся проти “Ісламської держави”. У “ДНР” на початку серпня збиралися “судити” полонених іноземців, серед них був і Джон. Він звернувся до колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та сказав, що йому може загрожувати смертна кара.

Під час обміну полоненими домовленості про звільнення іноземців досягли за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

Звільнені іноземці прибули до саудівського міста Ер-Ріяда, а звідти — до рідних країн.

Українські військові повернулися додому, але не всі. Раніше ми розповідали про перші дописи захисників Маріуполя після звільнення.

Фото: Georgian National Legion

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