Історії Розповіді

Коліно, кидок і втеча: як джиу-джитсу врятувало 13-річну школярку від нападника

Марія Дзюба, редакторка сайту 31 Травня 2025, 09:00
Коліно, кидок і втеча: як джиу-джитсу врятувало 13-річну школярку від нападника
Фото Pexels

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