Коліно, кидок і втеча: як джиу-джитсу врятувало 13-річну школярку від нападника

13-річна школярка з Каліфорнії, яка три роки займається джиу-джитсу, змогла самотужки відбитися від нападника.

Цей випадок став яскравим прикладом того, як навички самооборони можуть врятувати в критичній ситуації. Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався 6 травня, коли дівчинка поверталася зі школи. З-поміж двох припаркованих авто вийшов незнайомий чоловік і спробував її вдарити.

Замість того, щоб розгубитися, дівчинка миттєво згадала все, чого її навчав тренер Майкл Блекберн.

Вона взяла його в захват голови, кілька разів вдарила коліном, розвернула і кинула на землю, — розповів гордий тренер місцевому медіа KSBW. Читати на тему Ми — одна команда! Як діти з важкими діагнозами опановують карате і перемагають хвороби Читай у нашому матеріалі, як карате допомагає боротися з важкими хворобами

У вирішальний момент, застосовуючи прийоми, підлітка наступила нападникові на ногу, зламавши йому щиколотку.

Ця миттєва реакція дозволила їй втекти та благополучно дістатися додому. На жаль, нападник теж зміг утекти, і поліція Каліфорнії досі не встановила його особу.

Слідчі припускають, що чоловік міг бути під впливом алкоголю або наркотиків, і тепер звертаються до місцевих жителів із проханням надати будь-яку інформацію.

Ми пишаємося нею. Вона зробила саме те, що повинна була зробити, — підсумовує Блекберн.

Сама ж дівчинка сподівається, що її приклад надихне інших навчитися самооборони. А її мужність – яскравий доказ того, що знання та навички можуть врятувати життя.

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