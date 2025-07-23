Смертельна малярія у Рівному: що відомо та як убезпечитися від хвороби

Влітку ми рідше хворіємо на ГРВІ чи грип, однак небезпека може чекати там, де не сподіваєшся. У Рівненській області виявили випадок тропічної малярії: ця хвороба є смертельно небезпечною.

Як так сталося та які симптоми малярії ти можеш помітити одразу, розповідаємо далі у матеріалі.

Малярія у Рівному: що відомо

Про випадок малярії у Рівному повідомив Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Відомо, що симптоми малярії відчула 36-річна жителька Рівного. Вона нещодавно повернулася з подорожі з Індії.

У поїздку вона їздила на початку липня, а вже після повернення додому відчула себе погано: спостерігалися симптоми ГРВІ, збільшилися лімфовузли.

— Перші симптоми з’явилися приблизно через два тижні після поїздки. Пацієнтка звернулася до сімейного лікаря та була госпіталізована до інфекційного відділення Центральної міської лікарні у Рівному.

Лікарі встановили діагноз: малярія, викликана збудником Plasmodium falciparum, — зазначили медики.

Жінці ввели протималярійні препарати й нині її стан оцінюють як задовільний.

Це — перший зафіксований випадок малярії у Рівненській області за останні три роки.

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Як передається малярія

Нагадаємо, що малярія — це неінфекційне захворювання. Заразитися можна від інфікованих самок комарів роду Anopheles.

Рідше, але також малярія може передаватися через переливання крові, трансплантацію органів, спільне використання нестерильних голок або від матері до дитини під час вагітності.

Малярія не передається повітряно-крапельним шляхом.

Малярія — симптоми

Медики закликають: якщо ти нещодавно подорожував (-ла) до тропічних країн та відчуваєш симптоми, схожі на застуду — негайно звертайся до лікаря!

Як розпізнати симптоми малярії? Зверни увагу на такі симптоми:

висока температура — 39–40°C;

озноб, тремтіння тіла;

підвищена пітливість;

сильний головний біль;

втома, слабкість у тілі, ломота;

біль у мʼязах;

нудота, блювання.

У важких випадках може бути біль у животі, діарея, порушення свідомості, судоми, жовтяниця.

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