Львівщина і ще два регіони: в Україні спалах гострих кишкових інфекцій

Відразу у трьох областях України зафіксували спалахи кишкових інфекцій! У МОЗ поділилися, що різке зростання випадків гострих кишкових інфекцій вже охопило Запорізьку, Івано-Франківську та Львівську області. Що відомо про поширення інфекції та як себе вберегти — читай у матеріалі vikna.tv.

Гострі кишкові інфекції зафіксували в трьох областях

Усі захворілі отримали медичну допомогу. Повідомляється, що спалахи трапилися на минулому тижні.

За тиждень з 14 по 20 липня в Україні зареєстровано три спалахи гострих кишкових інфекцій: у Запорізькій, в Івано-Франківській та у Львівській областях. Усі 70 захворілих, з яких 19 дітей, отримали всю необхідну медичну допомогу в лікарнях.

Випадки кишкових інфекцій традиційно зростають влітку. Тож не варто забувати про профілактику, аби не потрапити до лікарні з важкими симптомами. За перших ознак кишкових інфекцій потрібно звертатися до лікаря, аби не поглибити ситуацію.

Базово: дотримуйся правил гігієни, не забувай про миття рук та продуктів, а також не нехтуй термічною обробкою їжі, надто м’яса та риби.

Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту.

Симптоми гострих кишкових інфекцій такі:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, діарея і блювота;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

За цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря!

Найчастіше причинами кишкових інфекцій стають готова кулінарія, кондитерські вироби, молоко і молочні продукти, яйця. Збудники інфекцій часто містяться у необробленому м’ясі, рибі, морепродуктах. А також у непастеризованому молоці, консервах, брудних овочах та фруктах.

Ризики інфікування кишковими інфекціями ростуть, якщо неправильно зберігати продукти.

Однією з найпоширеніших літніх інфекцій є сальмонельоз. Це гостра інфекція, яка може виникнути після поїдання в’яленої риби, консервів чи інших продуктів. Читай, які симптоми сальмонельозу і як їх позбутися.

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