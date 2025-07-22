Стиль життя Здоров'я та краса

Львівщина і ще два регіони: в Україні спалах гострих кишкових інфекцій

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Липня 2025, 17:30
спалах кишкових інфекцій
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь