Розповіді

“З якого ти класу?” Історія молодого вчителя Мирослава, який з учнями на одній хвилі

Богдана Макалюк, журналістка сайту 10 Лютого 2024, 12:00
Мирослав Гесик: історія вчителя фізкультури про реформу НУШ
Фото: Instagram

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