“З якого ти класу?” Історія молодого вчителя Мирослава, який з учнями на одній хвилі

Навчання в українських школах модернізується, змінюються підходи вчителів до викладання та зацікавленість дітей у процесі навчання. Цьому допомагає Нова українська школа (НУШ) — реформа від Міністерства освіти і науки.

З’являється дедалі більше вчителів, які хочуть робити навчання наших дітей якісним та цікавим, щоб старі підходи потроху відходили й взагалі зникали. Своєю історією про бажання стати вчителем та методи викладання розповів Мирослав Гесик для Наш Київ. Він працює вчителем фізичної культури.

“Маємо великий простір для креативу та власних ідей”

Мирослав розповідає, що вирішив стати вчителем спонтанно. Він закінчив дев’ять класів та не хотів навчатися далі у школі, тому пішов по слідах батька та вступив у педагогічний коледж на спеціальність Середня освіта (Фізична культура).

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Молодий вчитель говорить, що раніше уроки фізкультури були доволі втиснуті у рамки. Було багато завдань, які треба було виконати певним чином, а не інакше, були певні нормативи тощо. Але реформа НУШ все змінила.

— Ми маємо великий простір для втілення власних ідей та креативності. Уроки вже не проходять за стандартним порядком. Не треба шикуватися як в армії та бігати просто по колу, — акцентує Мирослав.

Він розповідає, що зараз на його уроках фізкультури учні можуть сидіти у колі, хаотично бігати, розминатися за допомогою танців чи ритмічних рухів з музичним супроводом. Також на уроках діти грають в ігри перед інтенсивними навантаженнями.

Завдяки тому, що одночасно на уроці учні вивчають аж три модулі (види спорту — ред.), усі зайняті процесом. Немає тих, хто сидить на лавочці, бо кожен знаходить собі щось цікаве, — ділиться вчитель.

Додає, що він теж зі свого боку має більше простору для фантазій. Намагається давати дітям такі завдання, які вони змогли б використати у повсякденному житті.

— Шкода, що багато людей досі вважають роботу учителя легкою. Нічого не робиш, і зарплата приходить просто так. Всіх таких критиків запрошую до моєї школи, радо дам вам можливість провести декілька уроків і відчути цю “легкість” на собі, — каже Мирослав.

Ділиться однією історію. Він почав працювати у школі з 18 років. Одного разу він приїхав до навчального закладу на мотоциклі та отримав на горіхи від технічної працівниці.

— “Тут не можна ставити мотоцикли учням, і взагалі з якого ти класу?” — питала вона. Я сказав: “Я новий вчитель”. Вона знітилася та перепросила, — з усмішкою каже він. Ділиться, що багато батьків учнів також думали, що він старшокласник.

Сучасні діти зовсім інші

Мирослав говорить, що до дітей треба знаходити підхід, адже зараз вони зовсім інші. За його словами, вони мають дуже багато емоцій, також багато чого відчувають, думають, переживають.

— Вони користуються багатьма новими словами як позитивними, наприклад краш, так і негативними (булінг). Тому сучасний вчитель має відчувати кожну дитину на своєму уроці та з усіма працювати індивідуально, — підкреслює він.

Він зазначає, що немає однозначного методу підходу до учня. Все досягається з часом на власному досвіді. Утім, акцентує, що час, коли вчителі кричали на учнів, пройшов.

Зараз контакт можна знайти простими словами, що мені, наприклад, дається легко.

Дійсно хороший вчитель — це той, який йде на роботу із посмішкою та зарядом на 100%, а повертається із зарядом на 10%, але з такою ж посмішкою, бо розуміє, що його старання були не дарма, — міркує він.

Інколи буває так, що дитина може не піти на контакт з вчителем. Раніше ми розповідали, що робити, якщо дитина посварилася з вчителем.

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