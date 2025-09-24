Повномасштабна війна — велике горе нашої нації, яке щодня відбирає наших найкращих людей. Цивільні гинуть у власних будинках, волонтери — дорогою до тих, кому мали допомогти… Гинуть і поліцейські, рятувальники, і всі ті, хто мав би жити довге і щасливе життя.

Та найперше — гинуть наші військові. Проте на війні люди не завжди помирають від ворожої кулі, дрона чи ракети. Трапляються нещасні випадки, які уявити собі складно. Їх мало, але кожне життя наших воїнів важливе.

Ми маємо про це поговорити.

Нещасні випадки на фронті: історії українців

Нещодавно мені у Facebook написала пані Уляна. Вона звернулася щодо одного з моїх матеріалів про компенсацію за смерть військових. Жінка поділилася, що її чоловік — Дрогомирецький Михайло — загинув 19 лютого 2024 року від нещасного випадку на фронті.

Мій чоловік загинув у зоні бойових дій, однак не під час виконання бойового завдання. Він саме прийшов з позиції, закрив пледом вхід до підвалу, увімкнув обігрівач на повну, адже це був кінець січня, і отруївся чадним газом, — ділиться Уляна.

У протоколі засідання штатної ВЛК йдеться, що травма підтверджена актом службового розслідування. Причиною смерті вказують: “Поліорганна недостатність. Синдром позиційного тривалого стиснення”. Смерть класифікували як нещасний випадок.

”Випадкові смерті” на фронті: як закон обмежує виплати рідним захисників / 2 Фотографії

Жінка стверджує, що через те, що чоловік помер не під час виконання бойового завдання, вона отримала 1,5 млн грн компенсації замість 15 млн. Уляна лишилася без чоловіка з дитиною на руках.

Щобільше, чоловік втратив ногу під час одного з бойових завдань на Запорізькому напрямку. 25 січня 2024 року у населеному пункті Червоне Запорізької області, коли трапилося поранення, Михайло захищав Батьківщину у складі 102 бригади ТРО, 77 батальйону.

Запитання: чому смерть пов’язана з проходженням військової служби, а не захистом Батьківщини? — обурюється Уляна Тимків.

”Випадкові смерті” на фронті: як закон обмежує виплати рідним захисників / 4 Фотографії

І справді, чому смерть тих, хто пішов боронити Батьківщину “оцінюють” по-різному? Чому одні родичі загиблих захисників отримують 15 мільйонів гривень, а інші — 1,5 млн? Хоча умовні обидвоє військових вирішили боронити цю країну, сумлінно служили і віддали за Україну життя. Розберімося, що каже про це закон.

Чи часті нещасні випадки на фронті

Час від часу ми бачимо новини, що побратим застрелив іншого через необережне поводження зі зброєю. Необачність, нерозряджена зброя, жарти — можуть призвести до трагічного випадку, якого не очікує ніхто.

Такі історії траплялися не один раз. У судовому реєстрі є такі справи:

криворіжця засудили до двох років у дисциплінарному батальйоні за вбивство побратима. У справі йдеться, що 19 серпня 2022 року українські бійці перебували на одній з позицій, як раптом почули постріли з боку позицій росіян. Засуджений схопив автомат АКС-74 і почав стріляти у бік ворога, проте не переконався, що не зачепить побратимів. Унаслідок стрільби він розстріляв свого побратима. Від поранення у голову чоловік помер.

в іншій справі йдеться про прикордонника, який 19 березня 2022 року внаслідок необережного поводження зі зброєю застрелив побратима. Військовий визнав провину і надавав допомогу побратиму. Він отримав 5 років умовно.

інструктор ЗСУ під час навчань випадково використав споряджений бойовими набоями автомат замість тренувального. Унаслідок цього було вбито одного з бійців. Обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та активно допомагав родині загиблого. За щире розкаяння та всі інші обставини суд вирішив призначити покарання без позбавлення волі.

Історія захисника Валентина Олексієнка не менш трагічна. На щастя, хлопець лишився живим після травми. Історією поділилися в реабілітаційному центрі Unbroken. Валентин зазнав важкого ушкодження спинного мозку, поки був на фронті.

Минулого літа хлопець рив фортифікаційні споруди для танків разом зі своїми побратимами з 3-ї окремої танкової Залізної бригади.

Аби змити бруд та освіжитися, військові вирішили скупатися в озері. Валентин пірнув і вдарився головою об дно. Він зламав шию та втратив свідомість.

Нині реабілітація Валентина триває, він навчився обслуговувати себе в побуті та керувати кріслом колісним, хоча лікарі навіть не давали шансів, що він зможе жити.

Крім усього, трапитися можуть й інші нещасні випадки:

ДТП;

падіння з висоти;

підрив на міні/розтяжці;

пожежі в бліндажах/окопах;

ураження вогнем, струмом;

переохолодження/обмороження/теплові удари;

укуси комах тощо.

Що каже закон про нещасні випадки під час війни

Відповідно до українського законодавства, родини тих військових, які загинули під час бойових завдань, мають право на грошову компенсацію 15 млн грн.

Водночас родичі військових, які загинули на фронті не під час виконання бойового завдання, на 15 млн грн компенсації претендувати не можуть.

На нещасні випадки поширюється дія Постанови № 975 від 25 грудня 2013 року.

За нею, родичі військових, які загинули на навчаннях чи в резерві, можуть претендувати на одноразову виплату розміром 500 прожиткових мінімумів — у 2025 році це 1 514 000 грн.

У разі смерті військового під час проходження військової служби або внаслідок захворювання чи нещасного випадку, також виплачується одноразова грошова допомога сумою 500 прожиткових мінімумів за рік, в якому трапилася смерть військового.

Читати на тему Справедливість повернули. Родини загиблих добровольців зможуть отримувати допомогу у 15 млн Родини загиблих відтепер отримуватимуть однакові суми.

Компенсація за нещасний випадок на фронті

Аби отримати компенсацію за смерть військового на фронті від нещасного випадку, потрібно зібрати такий пакет документів:

заява про виплату одноразової грошової допомоги;

копія свідоцтва про смерть військового;

копія лікарського свідоцтва про смерть військового;

витяг з наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу частини;

витяг з послужного списку загиблого, де зазначені дані про призов на військову службу та про склад сім’ї;

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;

копія ідентифікаційного номера отримувача допомоги;

довідка про склад сім’ї загиблого;

копія свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам загиблого);

копія свідоцтва про шлюб (для виплати дружині загиблого);

копія свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям загиблого).

Суму у 1,5 млн гривень розподілять у рівних частках між тими, хто має право на таку фінансову допомогу. Спершу варто звернутися до військової частини або ТЦК за місцем реєстрації, де тебе скерують щодо подання документів далі.

Бажано подавати документи про компенсацію протягом півроку після отримання всіх довідок та рішень комісій. Справу про призначення фінансової допомоги розглядають до трьох місяців.

Відмовити у виплаті за нещасний випадок можуть у випадках, якщо комісія визнає смерть військового не пов’язаною з проходженням служби. Також отримати відмову у виплаті можна через неповні або неправильно оформлені документи.

Можуть не отримати компенсацію за нещасний випадок із військовим, який трапився під час відпустки або “поза службою”.

Позиція Міноборони

Аби з’ясувати ситуацію, Вікна-Новини звернулися до Міністерства оборони України. У відповіді на наш запит МО повідомляє, що за підпунктом 2, 2-ї статті 16 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, одноразову допомогу виплачують у випадках:

смерті військового під час служби;

смерті військового внаслідок захворювання;

нещасного випадку у період проходження служби.

А також у випадку, якщо військовий загинув протягом року після звільнення зі служби з причин, що трапилися на війні: контузії, поранення, каліцтва, захворювання, нещасного випадку.

Сума допомоги, на яку можуть розраховувати рідні військових, прописана у підпункті А пункту 1 статті 162 Закону. Відповідно до нього виплати можуть бути такими:

750 прожиткових мінімумів (у 2025 році — 2 271 000 грн ) — у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання обов’язків військової служби.

) — у разі загибелі (смерті) військовослужбовця під час виконання обов’язків військової служби. 500 прожиткових мінімумів (у 2025 році — 1 514 000 грн) — у разі смерті військового в період проходження військової служби.

Разом із тим, допомогу за смерть військового можуть не виплатити, відповідно до пункту 1 статті 164, якщо військовий помер/зазнав поранення/частково втратив працездатність тощо через такі причини:

Кримінальне або адміністративне правопорушення. Вчинення дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння. Навмисне самоушкодження або самогубство (крім випадку доведення до самогубства, встановленого судом). Подання завідомо неправдивих відомостей для призначення і виплати одноразової грошової допомоги.

Вікна-Новини ділилися, хто не може претендувати на виплату 15 млн за загибель військового на фронті.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!