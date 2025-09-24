“Случайные смерти” на фронте: как закон ограничивает выплаты родным защитников

Полномасштабная война — большое горе нашей нации, которое каждый день отбирает наших лучших людей. Гражданские гибнут в собственных домах, волонтеры — по дороге к тем, кому должны помочь… Гибнут и полицейские, спасатели, и все те, кто должны были жить долгую и счастливую жизнь.

Но прежде всего гибнут наши военные. Но на войне люди не всегда умирают от пули врага, дрона или ракеты. Бывают несчастные случаи, которые представить себе сложно. Их мало, но каждая жизнь наших воинов важна.

Мы должны об этом поговорить.

Несчастные случаи на фронте: истории украинцев

Недавно мне в Facebook написала Ульяна Тымкив. Она обратилась насчет одного из моих материалов о компенсации за смерть военных. Женщина поделилась, что ее муж — Дрогомирецкий Михаил — погиб 19 февраля 2024 года от несчастного случая на фронте.

Мой муж погиб в зоне боевых действий, но не во время выполнения боевого задания. Он как раз пришел с позиции, закрыл пледом вход в подвал, включил обогреватель на полную, ведь это был конец января, но отравился угарным газом, — делится Ульяна.

В протоколе заседания штатной ВЛК говорится, что травма подтверждена актом служебного расследования. Причиной смерти указывают: “Полиорганная недостаточность. Синдром позиционного длительного сжатия”. Смерть классифицировали как несчастный случай.

Женщина утверждает, что из-за того, что мужчина умер не во время выполнения боевого задания, она получила 1,5 млн грн компенсации вместо 15 млн. Ульяна осталась без мужа с ребенком на руках.

Более того, мужчина потерял ногу во время одного из боевых заданий на Запорожском направлении. 25 января 2024 года в населенном пункте Красное Запорожской области, когда произошло ранение, Михаил защищал Родину в составе 102 бригады ТРО, 77 батальона.

Вопрос: почему смерть связана с прохождением военной службы, а не защитой Родины? — возмущается Ульяна Тымкив.

Но действительно, почему смерть тех, кто пошел защищать Родину “оценивают” по-разному? Почему одни родственники погибших защитников получают 15 миллионов гривен, а другие — 1,5 млн? Хотя условные оба военных решили защищать эту страну, добросовестно служили и отдали за Украину жизнь. Разберемся, что говорит об этом закон.

Часты ли несчастные случаи на фронте

Время от времени мы видим новости, что побратим застрелил другого из-за неосторожного обращения с оружием. Неосмотрительность, неразряженное оружие, шутки могут привести к трагическому случаю, которого не ожидает никто.

Такие истории случались не раз. В судебном реестре есть следующие дела:

криворожца приговорили к двум годам в дисциплинарном батальоне за убийство побратима. В деле говорится, что 19 августа 2022 года украинские бойцы находились на одной из позиций, как вдруг услышали выстрелы со стороны позиций россиян. Осужденный схватил автомат АКС-74 и начал стрелять в сторону врага, но не убедился, что не коснется побратимов. В результате выстрелов он расстрелял своего собрата. От ранения в голову мужчина скончался.

в другом деле речь идет о пограничнике, который 19 марта 2022 года в результате неосторожного обращения с оружием застрелил побратима. Военный признал вину и оказывал помощь собрату. Он получил 5 лет условно.

инструктор ВСУ во время учений случайно использовал заряженный боевыми патронами автомат вместо тренировочного. В результате этого был убит один из бойцов. Обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и активно помогал семье погибшего. За искреннее раскаяние и прочие обстоятельства суд решил назначить наказание без лишения свободы.

История защитника Валентина Алексеенко не менее трагична. К счастью, парень остался жив после травмы. Историей поделились в реабилитационном центре Unbroken. Валентин получил тяжелое повреждение спинного мозга, пока был на фронте.

Прошлым летом парень рыл фортификационные сооружения для танков вместе со своими побратимами из 3-й отдельной танковой Железной бригады.

Чтобы смыть грязь и освежиться, военные решили искупаться в озере. Валентин нырнул и ударился головой о дно. Он сломал шею и потерял сознание.

Сейчас реабилитация Валентина продолжается, он научился обслуживать себя в быту и управлять креслом колесным, хотя врачи даже не давали шансов, что он сможет жить.

Кроме всего, произойти могут и другие несчастные случаи:

ДТП;

падение с высоты;

подрыв на мине/растяжке;

пожары в блиндажах/окопах;

поражение огнем, током;

переохлаждение/обморожение/тепловые удары;

укусы насекомых и т.д.

Что говорит закон о несчастных случаях во время войны

Согласно украинскому законодательству, семьи тех военных, которые погибли во время боевых задач, имеют право на денежную компенсацию 15 млн грн.

В то же время, родственники военных, погибших на фронте не во время выполнения боевого задания, на 15 млн грн компенсации претендовать не могут.

На несчастные случаи распространяется постановление №975 от 25 декабря 2013 года.

По постановлению, родственники военных, которые погибли на учениях или в резерве, могут претендовать на одноразовую выплату размером 500 прожиточных минимумов — в 2025 году это 1 514 000 грн.

В случае смерти военного во время прохождения военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая, также выплачивается единовременная денежная помощь в размере 500 прожиточных минимумов в год, в котором произошла смерть военного.

Компенсация за несчастный случай на фронте

Чтобы получить компенсацию за смерть военного на фронте от несчастного случая нужно собрать такой пакет документов:

заявление о выплате единовременного пособия;

копия свидетельства смерти военного;

копия врачебного свидетельства о смерти военного;

выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава части;

выписка из послужного списка погибшего, где указаны данные о призыве на военную службу и о составе семьи;

копии страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;

копия идентификационного номера получателя пособия;

справка о составе семьи погибшего;

копия свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям погибшего);

копия свидетельства о браке (для выплаты супруге погибшего);

копия свидетельства рождения ребенка (для выплаты детям погибшего).

Сумму в 1,5 млн гривен распределят в равных долях между имеющими право на такую ​​финансовую помощь. Сперва следует обратиться в воинскую часть или ТЦК по месту регистрации, где тебя направят для представления документов.

Желательно предоставлять документы о компенсации в течение полугода после получения всех справок и решений комиссий. Дело о назначении финансовой помощи рассматривается до трех месяцев.

Отказать в выплате за несчастный случай могут, если комиссия признает смерть военного не связанной с прохождением службы. Также получить отказ в выплате можно по неполным или неправильно оформленным документам.

Могут не получить компенсацию за несчастный случай с военным, который произошел во время отпуска или “вне службы”.

Позиция Минобороны

Чтобы выяснить ситуацию, Вікна-Новини обратились в Министерство обороны Украины. В ответе на наш запрос МО сообщает, что по подпункту 2, 2-й статьи 16 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, единовременную помощь выплачивают в случаях:

смерти военного во время службы;

смерти военного в результате заболевания;

несчастного случая в период прохождения службы.

А также в случае, если военный погиб в течение года после увольнения со службы по случившимся на войне причинам: контузии, ранения, увечья, заболевания, несчастный случай.

Сумма пособия, на которую могут рассчитывать родные военных, прописана в подпункте А пункта 1 статьи 162 Закона. В соответствии с ним выплаты могут быть следующими:

750 прожиточных минимумов (в 2025 году — 2 271 000 грн ) — в случае гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения обязанностей военной службы.

) в случае гибели (смерти) военнослужащего во время исполнения обязанностей военной службы. 500 прожиточных минимумов (в 2025 году — 1 514 000 грн) — в случае смерти военного в период прохождения военной службы.

Вместе с тем, помощь за смерть военного могут не выплатить, согласно пункту 1 статьи 164, если военный умер/потерпел ранение/частично потерял трудоспособность и т.д. по следующим причинам:

Уголовное или административное правонарушение. Совершение действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Умышленное самоповреждение или самоубийство (кроме случая доведения до самоубийства, установленного судом). Предоставление заведомо ложных сведений для назначения и выплаты единовременного пособия.

Вікна-Новини делились, кто не может претендовать на выплату 15 млн за гибель военного на фронте.

