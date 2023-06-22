Опора и забота. Гайд для родителей, как поддержать подростка во время войны

Полномасштабное вторжение напрямую повлияло на жизни всех украинцев. К сожалению, больше этому влиянию подвергаются несовершеннолетние — дети и подростки, которые уже все понимают и знают, но ещё не могут повлиять на ситуацию.

По данным социологического исследования, которое провели Клуб Добродетелей в сотрудничестве с Plan International, жизнь 87% подростков изменилась именно из-за полномасштабной войны.

Практикующий психолог и консультант по вопросам детско-родительских отношений, сертифицированый арт- и сказкотерапевт Ирина Шкраба рассказала УП, как поддерживать подростков в такие сложные моменты и на что стоит обращать внимание родителям.

Сейчас также смотрят

Как поддержать подростка: советы родителям

Первое, что советует Ирина Шкраба — делиться с подростками и собственными страхами и переживаниями, чтобы показывать, что такая реакция на обстоятельства является нормальной.

Конечно, тоже нужно пытаться говорить с ребенком, что беспокоит, пугает и злит его. Попробуй объяснить и научить подростка практик, которые помогут контролировать эмоции и поведение в целом

Психолог советует быть максимально вовлеченными в жизнь ребенка. Ведь именно в подростковом возрасте дети часто теряют связь с родителями, а во время войны и постоянного стресса это может обернуться очень плохо. Поэтому не забывай каждый день спрашивать о делах, переживаниях, достижениях или неудачах.

Чем больше проявлять интерес к жизни подростков, тем меньше они будут закрываться в себе. В то же время, если ребенку хочется побыть одному, нужно дать ему такую возможность, — советует Ирина Шкраба.

Также результаты опроса свидетельствуют: подросткам важно получать поддержку, советы и помощь от близких людей и друзей.

И несмотря на то, что 89% подростков ощущают её от родных, почти 60% стремятся получать ещё больше поддержки.

Поэтому родители и опекуны должны обеспечить это, ведь ныне дети испытывают постоянный страх за близких, которые находятся на фронте, скучают по прежней привычной жизни и сталкиваются со многими ограничениями.

Также исследование показало, что подростки стремятся получать:

подсказки и советы — 21%;

объятия или другую тактильность — 19%;

ободрение и похвалу — 19%;

общее время вместе — 15%;

предложения плана действий в определенных ситуациях — 15%;

материалы для хобби, досуг — 11%.

Как помочь ребенку бороться со стрессом

Психолог советует сохранить старые и найти новые ритуалы, которые могут проходить в семье. Старые привычки, такие как совместные прогулки или завтрак, могут вернуть ребенку чувство безопасности. В этот список можно добавить и новые традиции. Практикуйте общие физические и дыхательные упражнения. Например, дыхание на счет пять, объятия бабочки, 5-4-3-2-1 и другие.

Как родителям говорить с подростками и что делать во время конфликтов

Психолог Ирина Шкраба говорит: родителям следует научиться идти на помощь тогда, когда это нужно детям. Если у ребенка был сформирован надежный тип привязанности, то никаких проблем в коммуникации не будет.

— Чтобы запретить что-то подростку, для этого должны быть веские причины. Если родители с чем-то не согласны, нужно экологическим, то есть неконфликтным способом объяснить, почему именно так происходит и почему стоило бы сделать именно так, — объясняет Ирина Шкраба.

Спокойно доказывай свое мнение, аргументируй, объясняй. Ребенок будет понимать, что его мнение важно. Но сейчас есть веские аргументы, почему в этот момент нужно поступить как-то иначе.

Тем не менее, если конфликта не избежать или он уже произошел, стоит помнить несколько советов.

Если тебя накрывают эмоции — возьми перерыв и проживи эти эмоции, чтобы не сорваться на близких.

После того как эмоции утихли — словами обсуди с ребенком варианты решения проблемы.

Избегай резких высказываний и аргументации типа: “Потому что я так сказал/(-ла)”. Ребенку следует понимать, что это не прихоть родителей, а реальная важная причина, почему воплощение чего-то — невозможно.

Нередко в подростковом возрасте дети думают совсем не так как родители. Но иногда ссоры могут затягивать, а разногласия между детьми и родителями становятся глубже: как найти “мостик” понимания, мы писали в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!