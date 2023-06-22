Опора и забота. Гайд для родителей, как поддержать подростка во время войны

Полномасштабное вторжение напрямую повлияло на жизни всех украинцев. К сожалению, больше этому влиянию подвергаются несовершеннолетние — дети и подростки, которые уже все понимают и знают, но ещё не могут повлиять на ситуацию.
По данным социологического исследования, которое провели Клуб Добродетелей в сотрудничестве с Plan International, жизнь 87% подростков изменилась именно из-за полномасштабной войны.
Практикующий психолог и консультант по вопросам детско-родительских отношений, сертифицированый арт- и сказкотерапевт Ирина Шкраба рассказала УП, как поддерживать подростков в такие сложные моменты и на что стоит обращать внимание родителям.
Первое, что советует Ирина Шкраба — делиться с подростками и собственными страхами и переживаниями, чтобы показывать, что такая реакция на обстоятельства является нормальной.
Конечно, тоже нужно пытаться говорить с ребенком, что беспокоит, пугает и злит его. Попробуй объяснить и научить подростка практик, которые помогут контролировать эмоции и поведение в целом
Психолог советует быть максимально вовлеченными в жизнь ребенка. Ведь именно в подростковом возрасте дети часто теряют связь с родителями, а во время войны и постоянного стресса это может обернуться очень плохо. Поэтому не забывай каждый день спрашивать о делах, переживаниях, достижениях или неудачах.
Чем больше проявлять интерес к жизни подростков, тем меньше они будут закрываться в себе. В то же время, если ребенку хочется побыть одному, нужно дать ему такую возможность, — советует Ирина Шкраба.
Чем больше проявлять интерес к жизни подростков, тем меньше они будут закрываться в себе. В то же время, если ребенку хочется побыть одному, нужно дать ему такую возможность, — советует Ирина Шкраба.
Также результаты опроса свидетельствуют: подросткам важно получать поддержку, советы и помощь от близких людей и друзей.
И несмотря на то, что 89% подростков ощущают её от родных, почти 60% стремятся получать ещё больше поддержки.
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Поэтому родители и опекуны должны обеспечить это, ведь ныне дети испытывают постоянный страх за близких, которые находятся на фронте, скучают по прежней привычной жизни и сталкиваются со многими ограничениями.
Также исследование показало, что подростки стремятся получать:
Психолог Ирина Шкраба говорит: родителям следует научиться идти на помощь тогда, когда это нужно детям. Если у ребенка был сформирован надежный тип привязанности, то никаких проблем в коммуникации не будет.
— Чтобы запретить что-то подростку, для этого должны быть веские причины. Если родители с чем-то не согласны, нужно экологическим, то есть неконфликтным способом объяснить, почему именно так происходит и почему стоило бы сделать именно так, — объясняет Ирина Шкраба.
Спокойно доказывай свое мнение, аргументируй, объясняй. Ребенок будет понимать, что его мнение важно. Но сейчас есть веские аргументы, почему в этот момент нужно поступить как-то иначе.
Спокойно доказывай свое мнение, аргументируй, объясняй. Ребенок будет понимать, что его мнение важно. Но сейчас есть веские аргументы, почему в этот момент нужно поступить как-то иначе.
Тем не менее, если конфликта не избежать или он уже произошел, стоит помнить несколько советов.
Нередко в подростковом возрасте дети думают совсем не так как родители. Но иногда ссоры могут затягивать, а разногласия между детьми и родителями становятся глубже: как найти “мостик” понимания, мы писали в нашем другом материале.
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