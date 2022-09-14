Каждый из нас — герой. Как подготовить детей к неприятным вопросам от сверстников

Война у каждого болит по-своему, а ее проявления мы можем увидеть и в мирных, на первый взгляд, сферах жизни: в этом году в школы пошли дети из разных городов, и каждый ребенок имеет свою, особую историю.
У кого-то папа воюет, а чей-то ходит в школу на родительское собрание; кто-то стал ВПЛ и до сих пор не может перейти на украинский, но пережил бомбардировку или оккупацию. Как подготовить детей к такому разнообразию историй в одном коллективе — рассказал детский психиатр Олег Романчук изданию LIGA.Life.
Во-первых, следует придерживаться золотой середины в информационной осведомленности твоего ребенка. Не утруждать детское сознание фактами о войне, но и не держать в изоляции: дети все равно узнают правду, так что лучше, чтобы это было от родителей.
Поддерживай, объясняй, отвечай, будь примером, давай время на отдых, завлекай. Вот ключевые правила для родителей в это время.
Поддерживай, объясняй, отвечай, будь примером, давай время на отдых, завлекай. Вот ключевые правила для родителей в это время.
К слову, об объяснении: стоит рассказать ребенку о том, что сейчас каждый из нас должен находиться на своем месте: кто-то воюет на фронте, а кто-то поддерживает экономику страны из дома; кто-то пошел в волонтерство, а кто-то спасает жизни людей и городов на работе в критической инфраструктуре.
Дети сейчас тоже должны быть на своем месте: объясни, что каждый из нас — герой, потому что военные борются за то, чтобы украинские детки могли учиться в школах.
Дети сейчас тоже должны быть на своем месте: объясни, что каждый из нас — герой, потому что военные борются за то, чтобы украинские детки могли учиться в школах.
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Научи своего ребенка отвечать соболезнованием, а не взаимной агрессиией.
Научи своего ребенка отвечать соболезнованием, а не взаимной агрессиией.
Чтобы ребенок был готов открыться в случае личной трагедии, другие дети могли бы выразить благодарность за работу, которую делают его родители на фронте.
Чтобы ребенок был готов открыться в случае личной трагедии, другие дети могли бы выразить благодарность за работу, которую делают его родители на фронте.
Родителям важно обращать внимание на настроение и состояние ребенка. А еще — на разговоры о школе и одноклассниках. Чтобы не упустить важный момент, лучше подготовиться заранее: как говорить с ребенком о смерти — читай в материале.
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