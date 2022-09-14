Каждый из нас — герой. Как подготовить детей к неприятным вопросам от сверстников

Война у каждого болит по-своему, а ее проявления мы можем увидеть и в мирных, на первый взгляд, сферах жизни: в этом году в школы пошли дети из разных городов, и каждый ребенок имеет свою, особую историю.

У кого-то папа воюет, а чей-то ходит в школу на родительское собрание; кто-то стал ВПЛ и до сих пор не может перейти на украинский, но пережил бомбардировку или оккупацию. Как подготовить детей к такому разнообразию историй в одном коллективе — рассказал детский психиатр Олег Романчук изданию LIGA.Life.

Как говорить с ребенком о войне

Во-первых, следует придерживаться золотой середины в информационной осведомленности твоего ребенка. Не утруждать детское сознание фактами о войне, но и не держать в изоляции: дети все равно узнают правду, так что лучше, чтобы это было от родителей.

Поддерживай, объясняй, отвечай, будь примером, давай время на отдых, завлекай. Вот ключевые правила для родителей в это время.

К слову, об объяснении: стоит рассказать ребенку о том, что сейчас каждый из нас должен находиться на своем месте: кто-то воюет на фронте, а кто-то поддерживает экономику страны из дома; кто-то пошел в волонтерство, а кто-то спасает жизни людей и городов на работе в критической инфраструктуре.

Дети сейчас тоже должны быть на своем месте: объясни, что каждый из нас — герой, потому что военные борются за то, чтобы украинские детки могли учиться в школах.

Это важно: о чем еще предстоит поговорить с ребенком?

Язык. Действительно, украинский язык важен для нас всех. Но есть дети, которым трудно перейти на украинский, когда всю свою жизнь они общались на русском. Объясни это ребенку, чтобы не возникло неприятных ситуаций. Лучше предложи помогать новенькому с изучением родного языка.

Пережить обстрелы — стать героем? Если твой ребенок столкнулся с агрессивным поведением ребенка, пережившего активные боевые действия или оккупацию, объясни, что люди часто срываются на агрессию, когда переживают или боятся.

Научи своего ребенка отвечать соболезнованием, а не взаимной агрессиией.

Если родители на фронте. Когда кто-то из родителей ребенка находится на фронте, он может испытывать не только переживания, но и чувство одинокости. Лучшая поддержка для такого ребенка — проявление уважения от сверстников.

Чтобы ребенок был готов открыться в случае личной трагедии, другие дети могли бы выразить благодарность за работу, которую делают его родители на фронте.

Родителям важно обращать внимание на настроение и состояние ребенка. А еще — на разговоры о школе и одноклассниках. Чтобы не упустить важный момент, лучше подготовиться заранее: как говорить с ребенком о смерти — читай в материале.

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