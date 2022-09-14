Кожен з нас — герой. Як підготувати дітей до неприємних запитань від однолітків

Війна кожному болить по-своєму. Її прояви ми можемо побачити й у мирних, на перший погляд, сферах життя: цьогоріч у школи посходилися діти з різних міст, і кожна дитина має свою, особливу історію.
У когось тато воює, а чийсь — ходить у школу на батьківські збори; хтось став ВПО й досі не може перейти на українську, але пережив бомбардування чи окупацію.
Як підготувати дітлахів до такої різноманітності історій в одному колективі — розповів дитячий психіатр Олег Романчук виданню LIGA.Life.
По-перше, варто дотримуватися золотої середини в інформаційній обізнаності твоєї дитини. Не переобтяжувати дитячу свідомість, але й не тримати в ізоляції від правди: діти все одно дізнаються правду, тож краще, щоб це було від батьків.
Підтримуй, пояснюй, відповідай, будь прикладом, давай час на відпочинок, залучай. Ось ключові правила для батьків у цей час.
Підтримуй, пояснюй, відповідай, будь прикладом, давай час на відпочинок, залучай. Ось ключові правила для батьків у цей час.
До слова, про пояснення: варто розповісти дитині про те, що зараз кожен з нас має перебувати на своєму місці: хтось воює на фронті, а хтось — підтримує економіку країни з дому; хтось кинувся у волонтерство, а хтось рятує життя людей та міст на роботі в критичній інфраструктурі.
Діти також зараз мають бути на своєму місці: поясніть, що кожен з нас — герой, бо військові борються за те, щоб українські дітки могли вчитися в школах.
Діти також зараз мають бути на своєму місці: поясніть, що кожен з нас — герой, бо військові борються за те, щоб українські дітки могли вчитися в школах.
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Навчи свою дитину відповідати співчуттям, а не взаємною агресією.
Навчи свою дитину відповідати співчуттям, а не взаємною агресією.
Щоб дитина була готова відкритися у випадку особистої трагедії, інші діти могли б висловити подяку за роботу, що роблять її батьки на фронті.
Щоб дитина була готова відкритися у випадку особистої трагедії, інші діти могли б висловити подяку за роботу, що роблять її батьки на фронті.
Батькам важливо звертати увагу на настрій та стан своєї дитини, а ще — на її розмови про школу та однокласників. Щоб не пропустити важливого моменту, краще підготуватися завчасно: як говорити з дитиною про смерть — читай у матеріалі.
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