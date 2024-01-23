Родительство

Сказочный патруль, Маша и медведь и Три богатыря: опасная российская пропаганда, которую смотрят наши дети

Виктория Мельник, журналист сайта 23 января 2024, 21:00
пропаганда в мультфильмах
Фото: IMDb

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