Сказочный патруль, Маша и медведь и Три богатыря: опасная российская пропаганда, которую смотрят наши дети

О важности воспитания детей в правильном информационном пузыре не нужно и говорить: для многих взрослых стало очевидным, что к российскому вторжению в Украину нашу нацию готовили давно.

Все начиналось с детства, с воспитания детей, которые впоследствии не отделяли себя от российской повестки дня. Впоследствии эти дети слушали российскую музыку, искали в поисковике последние сериалы о романтизации убийств “по понятиям” и искренне не понимали, почему язык имеет значение.

Чтобы не повторить эти ошибки, уже нынешние родители следят за контентом, который потребляет их ребенок. Однако если ты этого до сих пор не делаешь и считаешь, что никакой опасности в обычных мультфильмах не существует, тогда предлагаем поподробнее разобраться с враждебными нарративами, которые потребляют наши дети.

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Российская пропаганда в мультфильмах

Российская пропаганда тянет руки и к украинским детям через кино, литературу, игры и мультфильмы. Однако если взрослые еще могут сознательно выбрать сторону, дети впитывают все увиденное и услышанное как губки, без фильтров.

— Именно поэтому детский возраст является идеальным основанием для навязывания враждебных ценностей и моделей поведения в разных ситуациях, — говорит в новом видео Dovidka.info журналистка Екатерина Мищенко.

Мы также делимся с тобой важной информацией и рассказываем дальше, на что следует обратить внимание, прежде чем включать мультфильм своего детства или современного производства РФ.

Маша и медведь: чему учит российская пропаганда

Это наиболее узнаваемый продукт российской пропаганды. Однако, переведенный на 25 языков, мультсериал показывают в 100 странах по всему миру.

Эстетику Маши поддерживают те, кто открыто симпатизирует Путину. Недавним скандалом, однако не удивлением, стали фотографии известной немецкой актрисы Мерьем Узерли, которая стала популярной благодаря главной роли Роксоланы в турецком сериале Великолепный век. Не стоит напоминать, что Мерьем там играла украинскую пленницу.

Теперь же актриса отмечает день рождения дочери в костюмах героев мультфильма.

На содержание мультфильма в мире стали обращать внимание только после девяти лет трансляции этого продукта.

Мультик называют мягкой силой Кремля, а саму Машу часто сравнивают с Путиным.

На просмотре мультика в переводе авторы зарабатывают десятки тысяч долларов. Кому идут эти деньги — не трудно догадаться.

Здесь показаны традиционные образы россиян: самовары, кокошники, грусть по СССР. Мультфильм показывает одну болтливую Машу, прихоти которой выполняют, а её саму боятся. Остальные герои — молчаливые и очень аморфные. Все, как у россиян.

Три богатыря, или как россияне нашу историю украли и детям рассказали

Три богатыря — это история о российском империализме, причем — на украденной украинской истории.

Главные тезисы мультфильма Три богатыря: Русь — это Россия, в Киевской Руси жили россияне, Князь — царь-батюшка.

Мотивы тоже очевидны: князь, хоть и плохо правит (здесь за основу взят украинский князь Владимир Великий, которого никак нельзя серьезно сравнивать с изображенным героем), однако его власть считают едино правильной.

Богатыри здесь сильные и мужественные, но очень недальновидные. А еще часто кричат: “Русские не сдаются”.

Также украинские дети запомнят символику, совершенно неприсущую украинскому народу: матрешки, самовары, баранки и сухари. Вместо этого зарубежное здесь демонизируется.

Сказочный патруль: символы в деталях

Действительно, со временем россияне перестали так открыто впихивать свою пропаганду, скандируя узнаваемые возгласы. Однако если всмотреться в детали совершенно новых мультиков, становится понятно, что РФ не покидает своих имперских желаний.

Кадры из мультфильма Сказочный патруль прямо намекают на сходство формы одного из героев с российским триколором, а значок на его груди напоминает герб РФ.

Сказочный патруль, Маша и медведь и Три богатыря: опасная российская пропаганда, которую смотрят наши дети / 2 Фотографии

Поэтому мультики могут влиять даже в таких мелочах, а малыши запомнят это, и впоследствии будут считывать эти символы и цвета, как знакомые и близкие себе.

Советские мультики: когда родителям лучше не делиться воспоминаниями о детстве

Была бы школа, а война найдется — такая фраза звучала в советском мультике Подводные береты. И это показывает всю суть, которую вкладывали в “человека советского” с самого детства.

В СССР особенно работали над нарративом, что все заграничное — враждебное. Там и о биологическом оружии упоминания также есть, которое “придумывали американцы”.

В конце концов, культовый во времена СССР и даже после его распада недетский контент мультсериала Ну, погоди — еще один продукт российской пропагандистской машины.

О вреде мечтаний говорят в Простоквашино, а об изобилии в СССР — в мультфильме о Попугае Кеше.

Также следует помнить, что монетизируют оккупанты не только детский, но и взрослый контент на платформах. Как перестать смотреть российские продукты на YouTube и как украинские просмотры превращаются в рубли, мы писали раньше.

Главное фото: скриншот с YouTube канала Маша и медведь, IMDb.

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