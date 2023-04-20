Придать страху облик и сделать его смешным. Как самостоятельно поддержать ребенка, не обращаясь к психотерапевту

Прошлый год поменял жизнь украинцев. Война оставила свой отпечаток на каждом и каждой: в большей или меньшей мере. Но, к сожалению, самой уязвимой группой остаются дети. Вынужденные переезды, потеря дома, часто даже разлука с родителями — все это ставит под угрозу их будущее, разрушительно влияет на процесс развития сейчас и в далекой перспективе несет негативные последствия во взрослом возрасте.

В октябре 2022 года стартовал социальный проект Відважні, который с помощью интерактивной арт-терапии восстанавливает ментальное здоровье детей, пострадавших от войны в Украине. Инициатором проекта стала посол Global Wellness Day в Украине и велнес-коуч Ирина Грибан.

К созданию методологии была привлечена практический психолог с 25-летним опытом работы с детьми, эксперт детской психологии в направлении “терапия творчеством” Виктория Назаревич. Специально для Вікон Виктория рассказала, как самостоятельно поддерживать психологическое состояние своего ребенка, если нет возможности обратиться к психологу.

Как объяснить ребенку, что сейчас происходит в стране, не травмировав его

Ребенок нелегко воспринимает такие важные экзистенциальные вопросы — такие, как о добре и зле, или про свет и тьму. Однако он понимает, что хорошо, а что плохо.

Поэтому для того, чтобы объяснить происходящее ребенку, прежде всего родителям нужно понять для себя: как они отстаивают собственную свободу, помогая ВСУ; как борются за собственную землю; кого и как поддерживают. Когда родители для себя все проясняют, становится значительно легче объяснять все остальное ребенку.

Второй важный аспект — учитывать подготовку ребенка, его внутренние особенности и состояние. Чтобы провести этот важный разговор, а ребенок чувствовал себя спокойно и в безопасности, прежде всего нужно поддержать малыша, обнять его, создать приятную доверительную атмосферу и быть готовыми к его вопросам.

Представьте вместе, что происходящее сейчас — это будто нападение какого-то странного монстра, который хочет забрать нашу землю и людей. Все украинцы сейчас объединились, проходят испытания вместе и побеждают. с

То есть делают все, чтобы этот странный монстр покинул нашу землю.

Это важно проговорить, чтобы ребенок смог сам для себя объяснить, как он видит ситуацию. Когда родители услышат реакцию ребенка и поймут, какие они используют понятия, только тогда можно будет работать с его или ее состоянием.

Можно также создать с ребенком “победную сказку” или разработать свои правила, которые будут ассоциироваться с тем, как нужно действовать в случае опасности и как можно себя защитить.

Такие легкие шаги дают ребенку уверенность и понимание того, что все можно пережить.

На любые проявления переживаний, импульсы, которые подает малыш, родители должны реагировать так: сесть, спокойно узнать причины и найти метод, как преодолеть этот страх.

Как взрослому не переложить чувство ненависти к врагу на своего ребенка

Конечно, наши эмоции неконтролируемы, ведь происходящее сейчас является угрозой для нашей жизни. Это естественно, что мы активируем инстинкты нашего выживания и одним из этих инстинктов является проявление эмоций, как, например, ненависть. Они позволяют нам защищаться.

Но даже неконтролируемые эмоции мы можем регулировать. Для этого, прежде всего, важно понимать себя. Стоит спросить: “Испытываю ли я сейчас ненависть к врагу, который создал нам эту ситуацию? Или это ненависть к тому, что я ничего не могу сделать?”

Первое правило для родителей — научиться различать собственные эмоции.

Если ты испытываешь ненависть, злость и агрессию, то имеешь на это право. Но не нужно, чтобы эти эмоции мешали воспитанию ребенка. Поэтому нужно не перекладывать на него страх.

Стоит попробовать переключить свой фокус на какую-нибудь полезную деятельность или на обычные физические упражнения — “вытряси” свою ненависть.

Дети чувствуют, когда родители полны ненависти. Поэтому, как наименее защищенные частицы семейного пространства, берут ответственность на себя и думают, что это их вина.

Конечно, все мы можем позволять себе испытывать и проживать любые эмоции. Но важно решить, что с ними делать: давать им разрушить и так беспокойную жизнь или дать этим эмоциям простор для чего-то полезного, что поможет пережить трагедию войны.

Как правильно говорить с ребенком о войне

Очень большая иллюзия родителей состоит в том, что дети якобы ничего не знают. Однако малыши получают опыт именно из семейного пространства: из того, что видят в средствах массовой информации, из того, что есть на экранах телефонов у родителей; из того, о чем они говорят между собой и как реагируют на ситуации.

Поэтому дети знают гораздо больше, чем родителям может казаться. Главная идея состоит в том, чтобы быть откровенными с ними. Потому можно признаться, что ты тоже иногда испытываешь страх, но делаешь все для того, чтобы его преодолеть.

Тебе нужно быть со своим ребенком командой, которая преодолеет все препятствия и будет вместе праздновать победу.

Не концентрировать внимание на негативных эмоциях

Также не рекомендуется сосредотачиваться только на негативе. Ведь сложившаяся ситуация — это новая реальность. Конечно, она неприятна, неожиданна и нежелательна, но она уже есть.

Следует понимать, что ребенок не может жить долго в отрицательных эмоциях. Он развивается и функционирует только в положительных состояниях, потому нужно не табуировать радость. Напротив, следует искать ее в мелочах.

Помоги ребенку испытывать счастье в каждом моменте его жизни, и тогда у него будет больше сил, чтобы справиться с этой стрессовой ситуацией.

Помогать ребенку найти свою реакцию

Пойте вместе патриотические песни, которые так любят дети или используйте патриотические образы, например собачку Патрона или боевых пчелок. Такие истории дают ребенку понимание, что все вокруг нас поддерживает, даже природа, потому что подарила нам ласковую зиму, чтобы наши воины не замерзли.

Создать собственные ритуалы

Определенная рутина нужна ребенку для более легкой адаптации к новым условиям. К примеру, можно пить какао и говорить, что это приближает победу на один день. Или же можно собирать конструктор, когда ребенок волнуется. Такие игры перенаправляют внимание и энергию ребенка.

Обязательно говорить ребенку, что любишь его

Несмотря на сложные обстоятельства, ребенок для своих родителей самый ценный. И ни одна война не может это изменить.

Поэтому поддерживай общие эмоциональные состояния и вашу с ребенком целостность как семьи.

Если у ребенка есть страх сигнала воздушной тревоги: как с этим справиться

Если ребенок негативно реагирует, пугается, испытывает какое-либо напряжение или наблюдаются какие-то физические реакции во время сигнала воздушной тревоги, родители должны это учитывать и прежде всего обратиться к специалистам, которые помогут минимизировать такие симптомы или вообще от них избавиться.

Самый простой способ, который поможет преодолеть эти состояния — включить любимую музыку ребенка и начать петь.

Выгнать физической активностью или “выдуть” приближающиеся к Украине вражеские самолеты.

То есть, совершить какие-то ритуалы, которые помогут ребенку физически отреагировать на эту тревогу.

Если ребенок в сильном стрессе, то следует использовать беруши (ушные затычки — ред.) или специальные наушники, которые уменьшат силу звука от сигнала тревоги.

Отмечаю: главное — сохранить собственную жизнь, поэтому когда звучит тревога, нужно пытаться быть в безопасности, быть смелыми и использовать все, что в этом помогает: рисунки, картинки, игрушки, песни.

Как родителям помочь своему ребенку преодолеть стресс

Это самый распространенный вопрос у родителей. Страх для ребенка — это форма непонимания: что происходит и что с этим делать.

В опыте ребенка нет формы такой жизни. Поэтому внутренняя беспомощность провоцирует у ребенка очень сильное эмоциональное напряжение, которое может критически повлиять на его психическое состояние.

Страх нужно сделать предметным, то есть превратить непонятное в понятное. Для этого можно сделать “игрушки страха” или наделить это переживание образами: рисуем его смешным, неуклюжим, бестолковым.

В Відважній мальовці мы предлагаем ряд упражнений, которые могут помочь родителям преодолеть страхи и тревоги у ребенка, — добавляет психолог.

Также стоит дать возможность ребенку взаимодействовать с цветом, ведь он всегда является формой преодоления напряжения. Поэтому можно предложить нарисовать “пятно страха” и разрисовать его. Или разыгрывать интересные сказки, где есть герой, преодолевающий страх. И, конечно, можно сделать этот образ переживания смешным.

Все это замечательные формы психологической поддержки и профилактика деструктивных психологических нарушений у ребенка. Особенно в условиях войны.

К сожалению, из-за войны в Украине многие дети выехали за границу. А осенью они вынуждены были пойти в новую школу, где все может казаться чужим и другим. Читай, как помочь детям адаптироваться к новой школе за границей.

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