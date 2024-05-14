Цены на продукты 2024 — что подешевело и стоит ли готовиться к росту инфляции

В Украине значительно снизилась цена на некоторые категории популярных продуктов, тогда как другие выросли в цене на 14,9% в период с апреля 2023 по апрель 2024. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Речь о сравнении цен на продукты в апреле 2024 года к апрелю 2023.
Общее снижение цен на продукты за год составило 0,8%, при этом больше всего упали цены на яйца — на 41,9%.
Цены также снизились на такие группы товаров:
Зато значительный рост цен наблюдался на сливочное масло — 14,9%. За год цены также выросли на:
В Нацбанке отмечают приостановление снижения уровня инфляции в апреле 2024 года в годовом измерении. В то же время ожидается повышение уровня потребительских цен в последующие месяцы. Что означает — летом продукты подорожают.
Прогнозируя инфляцию, аналитики НБУ выделили несколько ключевых факторов, которые будут вызывать рост цен.
В частности из-за исчерпания эффектов больших урожаев прошлого года и теплой погоды в этом году, увеличение расходов бизнеса на заработную плату, а также рост административной составляющей инфляции.
С другой стороны, некоторые факторы будут способствовать сдерживанию инфляции. Речь идет о снижении внешнего ценового давления и применении мер монетарной политики, направленных на поддержку контролируемой ситуации на валютном рынке и защиту сбережений населения от инфляции.
— Монетарная политика и в дальнейшем будет направлена на сохранение инфляции на умеренном уровне в этом году и возвращение ее к целевому диапазону 5% ± 1 п. п. в течение следующих лет, — говорится в сообщении НБУ.
Ранее мы рассказывали о рисках инфляции в Украине в 2024 году.
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