Нужно ли бежать в обменники? Что будет с курсом доллара теперь и какой он по состоянию на 3 октября

Украинцев ждут очередные изменения: сегодня Нацбанк впервые с начала полномасштабного вторжения отменяет фиксированный курс.
Какой курс валют сейчас и стоит ли скупать доллар в обменниках, рассказываем дальше.
Сегодня в обменниках ситуация остается прежней. Детальнее о курсе валют рассказываем дальше, пользуясь информацией сайта Минфин.
3 октября средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:
Средний курс евро к гривне:
Средний курс злотого по отношению к гривне:
Средний курс английского фунта к гривне:
По словам экономиста Олега Пендзина в эфире Радио Свободы, в обменниках мы этого не увидим.
— Скупать доллар не надо, ведь изменений на наличном валютном рынке не будет — они касаются безналичного. Через полторы-две недели мы увидим выравнивание курса.
Официальный курс доллара вырастет до 38 грн.
Официальный курс доллара вырастет до 38 грн.
А о том, можно ли уже спрогнозировать, что будет с долларом после войны, мы рассказывали тебе раньше.
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