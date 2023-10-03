Нужно ли бежать в обменники? Что будет с курсом доллара теперь и какой он по состоянию на 3 октября

Украинцев ждут очередные изменения: сегодня Нацбанк впервые с начала полномасштабного вторжения отменяет фиксированный курс.

Какой курс валют сейчас и стоит ли скупать доллар в обменниках, рассказываем дальше.

Официальный курс валют в Украине 3 октября 2023

Сегодня в обменниках ситуация остается прежней. Детальнее о курсе валют рассказываем дальше, пользуясь информацией сайта Минфин.

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3 октября средний курс доллара по отношению к гривне в банках Украины составляет:

покупка — 37,6000 грн;

продажа — 38,2700 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

наличный, продажа — 38,40 грн;

наличные, покупка — 38,13 грн.

Средний курс евро к гривне:

покупка — 40,0500 грн;

продажа — 40,8000 грн;

курс НБУ — 38,5177 грн;

наличные, продажа — 40,80 грн;

наличный, покупка — 40,45 грн.

Средний курс злотого по отношению к гривне:

покупка — 8,5000 грн;

продажа — 8,8500 грн;

курс НБУ — 8,3526 грн;

наличные, продажа — 8,80 грн;

наличные, покупка — 8,60 грн.

Средний курс английского фунта к гривне:

покупка — 44,6000 грн;

продажа — 46,8500 грн;

курс НБУ — 44,4382 грн;

наличный, продажа — 47,10 грн;

наличные, покупка — 46,00 грн.

Курс доллара в банках сегодня

Увеличится ли курс доллара

По словам экономиста Олега Пендзина в эфире Радио Свободы, в обменниках мы этого не увидим.

— Скупать доллар не надо, ведь изменений на наличном валютном рынке не будет — они касаются безналичного. Через полторы-две недели мы увидим выравнивание курса.

Официальный курс доллара вырастет до 38 грн.

А о том, можно ли уже спрогнозировать, что будет с долларом после войны, мы рассказывали тебе раньше.

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