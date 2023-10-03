Треба бігти в обмінники? Що буде з курсом долара тепер та який він станом на 3 жовтня

На українців чекають чергові зміни: сьогодні Нацбанк вперше з початку повномасштабного вторгнення скасовує фіксований курс.

Який курс валют зараз та чи варто скуповувати долар в обмінниках, розповідаємо далі.

Офіційний курс валют в Україні 3 жовтня 2023

Сьогодні в обмінниках ситуація залишається такою ж, як і раніше. Детальніше про курс валют розповідаємо далі, користуючись інформацією сайту Мінфін.

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3 жовтня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:

купівля — 37,6000 грн;

продаж — 38,2700 грн;

курс НБУ — 36,5686 грн;

готівковий, продаж — 38,40 грн;

готівка, купівля — 38,13 грн.

Середній курс євро до гривні:

купівля — 40,0500 грн;

продаж — 40,8000 грн;

курс НБУ — 38,5177 грн;

готівка, продаж — 40,80 грн;

готівковий, покупка — 40,45 грн.

Середній курс злотого до гривні:

купівля — 8,5000 грн;

продаж — 8,8500 грн;

курс НБУ — 8,3526 грн;

готівка, продаж — 8,80 грн;

готівка, купівля — 8,60 грн.

Середній курс англійського фунта до гривні:

купівля — 44,6000 грн;

продаж — 46,8500 грн;

курс НБУ — 44,4382 грн;

готівковий, продаж — 47,10 грн;

готівка, купівля — 46,00 грн.

Курс долара в банках сьогодні

Чи зросте курс долара

За словами економіста Олега Пендзина в ефірі Радіо Свободи, в обмінниках ми цього не побачимо.

— Скуповувати долар не треба, адже змін на готівковому валютному ринку не буде — вони стосуються безготівкового. За півтора-два тижні ми побачимо вирівнювання курсу.

Офіційний курс долара зросте до 38 грн.

А про те, чи можна вже спрогнозувати, що буде з доларом після закінчення війни, ми розповідали тобі раніше.

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