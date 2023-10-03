Треба бігти в обмінники? Що буде з курсом долара тепер та який він станом на 3 жовтня

На українців чекають чергові зміни: сьогодні Нацбанк вперше з початку повномасштабного вторгнення скасовує фіксований курс.
Який курс валют зараз та чи варто скуповувати долар в обмінниках, розповідаємо далі.
Сьогодні в обмінниках ситуація залишається такою ж, як і раніше. Детальніше про курс валют розповідаємо далі, користуючись інформацією сайту Мінфін.
3 жовтня середній курс долара щодо гривні у банках України становить:
Середній курс євро до гривні:
Середній курс злотого до гривні:
Середній курс англійського фунта до гривні:
За словами економіста Олега Пендзина в ефірі Радіо Свободи, в обмінниках ми цього не побачимо.
— Скуповувати долар не треба, адже змін на готівковому валютному ринку не буде — вони стосуються безготівкового. За півтора-два тижні ми побачимо вирівнювання курсу.
Офіційний курс долара зросте до 38 грн.
Офіційний курс долара зросте до 38 грн.
А про те, чи можна вже спрогнозувати, що буде з доларом після закінчення війни, ми розповідали тобі раніше.
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