Для лечения и профилактики. Как правильно промывать нос ребенку в домашних условиях

Часто в межсезонное время года: весну и осень, дети начинают болеть. Так что с первыми холодами родители думают, как защитить малыша от вирусов.
Одним из методов помощи малышам являются специальные промывки носа — орошение пазух растворами для профилактики или лечения инфекций. Благодаря этой процедуре можно устранить воспалительные процессы и удалить слизь с патогенными возбудителями.
Такую процедуру можно делать как в кабинете специалиста, так и самостоятельно. Если выбираешь второй вариант, нужно тщательно подготовиться, чтобы не сделать хуже. Как правильно промывать нос ребенку рассказал врач-отоларинголог Сергей Герасименко.
Промывание носа бывает лечебным — осуществляется при насморке, гайморите и синусите, и профилактическим — для обеззараживания, очищения и увлажнения. Его используют для повышения устойчивости организма к инфекционным заболеваниям в осенний и зимний сезон.
Также деткам рекомендовано проводить промывку и для гигиены носовой полости. Ведь процедура помогает удалить слизистый секрет и корочки для облегчения дыхания и улучшения сна малыша.
Благодаря промывке носа можно добиться нужного эффекта. Обычно его используют для:
Впрочем, для этой процедуры существует и ряд противопоказаний, а именно:
Для детей разрешается применять охлажденную кипяченую воду и растворы с содержанием морской соли. Если возникнет необходимость в дополнительных медикаментах, их должен назначить только врач.
Если ты самостоятельно готовишь раствор, следует обязательно соблюдать правильные пропорции веществ, иначе малыш может получить химические ожоги слизистой носовой оболочки. Подробно о том, как приготовить такой раствор, читай здесь.
Если ты хочешь самостоятельно провести промывание своему ребенку, следует учитывать его возраст. Вот несколько действенных техник.
Затем в каждый носовой ход надо закапать 1–2 капли солевого раствора или морской воды. Через пару минут корочки в носу размягчаются и извлекаются аспиратором. Если такого нет, их можно просто высекать.
Во время такой промывки важно держать рот открытым и поочередно закрывать ноздри. Для орошения можно использовать спреи с морской водой.
Важно, что промывание носовой полости нестерильными растворами может внести инфекционный возбудитель в носоглотки. Кроме того, важно учитывать показания для промывания и состояние слизистой.
Важно, что промывание носовой полости нестерильными растворами может внести инфекционный возбудитель в носоглотки. Кроме того, важно учитывать показания для промывания и состояние слизистой.
Например, если у малыша ринит, то нужно осуществлять неглубокое орошение носовых ходов. При неправильной промывке бактерии могут проникнуть в пазухи и евстахиевые трубы, вызывающие синусит и евстахиит;
Также после очищения носа нельзя переохлаждаться, ведь это чревато развитием или усилением воспалительных процессов. Лучше не выходить на улицу в течение двух часов зимой и 30 минут летом.
Если у ребенка нормальная слизистая и отсутствует дискомфорт, нос промывается исключительно при появлении признаков инфекции.
Чтобы осень прошла без детских простуд, нужно поднимать малышам иммунитет. Как это сделать мы рассказали в материале.
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