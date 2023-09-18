Для лечения и профилактики. Как правильно промывать нос ребенку в домашних условиях

Часто в межсезонное время года: весну и осень, дети начинают болеть. Так что с первыми холодами родители думают, как защитить малыша от вирусов.

Одним из методов помощи малышам являются специальные промывки носа — орошение пазух растворами для профилактики или лечения инфекций. Благодаря этой процедуре можно устранить воспалительные процессы и удалить слизь с патогенными возбудителями.

Такую процедуру можно делать как в кабинете специалиста, так и самостоятельно. Если выбираешь второй вариант, нужно тщательно подготовиться, чтобы не сделать хуже. Как правильно промывать нос ребенку рассказал врач-отоларинголог Сергей Герасименко.

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Промывание носа ребенку: показания и противопоказания

Промывание носа бывает лечебным — осуществляется при насморке, гайморите и синусите, и профилактическим — для обеззараживания, очищения и увлажнения. Его используют для повышения устойчивости организма к инфекционным заболеваниям в осенний и зимний сезон.

Также деткам рекомендовано проводить промывку и для гигиены носовой полости. Ведь процедура помогает удалить слизистый секрет и корочки для облегчения дыхания и улучшения сна малыша.

Благодаря промывке носа можно добиться нужного эффекта. Обычно его используют для:

дезинфекции, которая останавливает размножение и проникновение патогенов в глотку и гортань, предотвращает появление ангины и ларингита;

освобождения носовых полостей от гнойных выделений и слизи;

подготовки полостей носа к обработке медикаментами Ведь слизь в пазухах может препятствовать попаданию препаратов в слизистую;

снятия воспаления и отека, чтобы избавиться от заложенности носа и затруднения дыхания;

сокращения реабилитационного периода после проведенной операции;

вымывания аллергенов из слизистой носа;

повышения местного иммунитета.

Впрочем, для этой процедуры существует и ряд противопоказаний, а именно:

регулярные кровотечения из носа;

острые воспалительные процессы уха (отит);

сильная отечность слизистых;

эпилептические припадки;

психические расстройства;

нарушение проходимости носовых ходов;

повреждение или искривление носовой перегородки;

аллергическая реакция и непереносимость компонентов раствора.

Чем и как промывать нос ребенку: препараты и техника

Для детей разрешается применять охлажденную кипяченую воду и растворы с содержанием морской соли. Если возникнет необходимость в дополнительных медикаментах, их должен назначить только врач.

Если ты самостоятельно готовишь раствор, следует обязательно соблюдать правильные пропорции веществ, иначе малыш может получить химические ожоги слизистой носовой оболочки. Подробно о том, как приготовить такой раствор, читай здесь.

Техника промывки для всех возрастов

Если ты хочешь самостоятельно провести промывание своему ребенку, следует учитывать его возраст. Вот несколько действенных техник.

Промывание носа ребенку в возрасте до 2 лет. Следует уложить малыша на спину, осторожно очистить нос скрученными и предварительно смоченными в кипяченой воде жгутиками из ваты.

Затем в каждый носовой ход надо закапать 1–2 капли солевого раствора или морской воды. Через пару минут корочки в носу размягчаются и извлекаются аспиратором. Если такого нет, их можно просто высекать.

Промывание носа детям старше 2 лет. Попроси ребенка склонить голову набок, набери раствор в спринцовку и неглубоко введи кончик в одну ноздрю, медленно выплеснув жидкость. По аналогии повтори процедуру со второй ноздрей.

Во время такой промывки важно держать рот открытым и поочередно закрывать ноздри. Для орошения можно использовать спреи с морской водой.

Старшим детям можно проводить промывку предыдущим способом с маленьким видоизменением. Когда ты введешь раствор в носовой ход, ребенок должен его вдохнуть и задержать дыхание. Благодаря этому лечебная жидкость сама выйдет из другой ноздри.

Предостережение: заметь, чтобы не навредить

Важно, что промывание носовой полости нестерильными растворами может внести инфекционный возбудитель в носоглотки. Кроме того, важно учитывать показания для промывания и состояние слизистой.

Например, если у малыша ринит, то нужно осуществлять неглубокое орошение носовых ходов. При неправильной промывке бактерии могут проникнуть в пазухи и евстахиевые трубы, вызывающие синусит и евстахиит;

Также после очищения носа нельзя переохлаждаться, ведь это чревато развитием или усилением воспалительных процессов. Лучше не выходить на улицу в течение двух часов зимой и 30 минут летом.

Если у ребенка нормальная слизистая и отсутствует дискомфорт, нос промывается исключительно при появлении признаков инфекции.

Чтобы осень прошла без детских простуд, нужно поднимать малышам иммунитет. Как это сделать мы рассказали в материале.

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