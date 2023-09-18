Для лікування та профілактики. Як правильно промивати ніс дитині в домашніх умовах

Часто у міжсезонні пори року: весну та осінь, діти починають хворіти. Тож з першими холодами батьки думають як захистити малюка від вірусів.
Одним з методів допомоги малечі є спеціальні промивання — зрошення пазух розчинами для профілактики або лікування інфекцій. Завдяки цій процедурі можна усунути запальні процеси та видалити слиз із патогенними збудниками.
Таку процедуру можна робити як у кабінеті спеціаліста, так і самостійно. Якщо обираєш другий варіант, слід ретельно підготуватися, щоб не зробити гірше. Як правильно промивати носа дитині розповів лікар-отоларинголог Сергій Герасименко.
Промивання носа буває лікувальним — здійснюється при нежиті, гаймориті та синуситі, та профілактичним — проводиться для знезараження, очищення і зволоження. Його використовують підвищення стійкості організму до інфекційних захворювань в осінній і зимовий сезон.
Також діткам рекомендовано проводити промивання і для гігієни носової порожнини. Адже процедура допомагає видалити слизовий секрет і кірочки для полегшення дихання та поліпшення сну малюка.
Завдяки промиванню носа можна досягти потрібного ефекту. Зазвичай його використовують для:
Втім, для цієї процедури існує й ряд протипоказів, а саме:
Для дітей дозволяється застосовувати охолоджену кип’ячену воду й розчини з вмістом морської солі. Якщо виникне необхідність у додаткових медикаментів, їх має призначити лише лікар.
Якщо ж ти самостійно готуєш розчин, слід обов’язково дотримуватися правильних пропорцій речовин, інакше малюк може отримати хімічні опіки слизової носової оболонки. Детально про те, як приготувати такий розчин, читай тут.
Якщо ти хочеш самостійно провести промивання своїй дитині, слід враховувати її вік. Ось кілька дієвих технік.
Потім в кожну ніздрю треба закапати 1–2 краплі сольового розчину або морської води. Через пару хвилин скоринки в носі розм’якшуються і витягуються аспіратором. Якщо такого немає, їх можна просто висякати.
Під час такого промивання важливо тримати рота відкритим та по черзі затинати ніздрі. Для зрошення можна використовувати спреї з морською водою.
Важливо, що промивання носової порожнини нестерильними розчинами може занести інфекційний збудник в носогорло. Крім того, важливо зважати на покази для промивання та стан слизової.
Важливо, що промивання носової порожнини нестерильними розчинами може занести інфекційний збудник в носогорло. Крім того, важливо зважати на покази для промивання та стан слизової.
Наприклад, якщо у малюка риніт, то треба здійснювати неглибоке зрошення носових ходів. При неправильному промиванні бактерії можуть проникнути в пазухи та євстахієві труби, які спричиняють синусит і євстахіїт.
Також після очищення носа не можна переохолоджуватися, адже це загрожує розвитком або посиленням запальних процесів. Краще не виходити вулицю протягом двох години взимку і 30 хвилин влітку.
Якщо в дитини нормальна слизова оболонка та відсутній дискомфорт, то ніс промивається виключно при появі ознак інфекції.
Та щоб осінь пройшла без дитячих застуд, треба підіймати малечі імунітет. Як це зробити, ми розповіли у матеріалі.
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