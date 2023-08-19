Получаю помощь, но чувствую — что-то не так: как развивается зависимость от финансовой поддержки и как вернуть самостоятельность

Строишь свою жизнь, у тебя есть мечты и стремления, занимаешься любимым или не очень делом. В один момент эта привычная рутина превращается в ничто и ты становишься одним из 14 миллионов человек в статистике ООН, которые за первые 100 дней полномасштабной войны потеряли свои дома.

Прошло более 500 суток с начала полномасштабного вторжения, но цифры до сих пор неумолимы и неизвестно, насколько они смогут измениться за год или два. Поэтому пока у нас более шести миллионов украинских беженцев за рубежом и еще около пяти миллионов внутренне перемещенных лиц.

Прошло почти полтора года, а украинцы каждый день продолжают сталкиваться с новыми вызовами в своей жизни. Иногда может показаться, что с решением одной проблемы появляется новых десять. И хотя такие мысли имеют немного напыления катастрофизации, но все же имеют смысл.

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Так, когда решаются частично финансовые вопросы с помощью выплат, могут незаметно подобраться психологические проблемы. Например, может появиться определенная зависимость от поддержки, или даже ухудшиться самооценка. Кроме того, могут возникнуть сложности, если такая помощь внезапно будет прекращена.

Поэтому, чтобы прежде всего поддержать тех, кто чувствует, что что-то мешает ему или ей развиваться, Вікна попытались разобраться, как поддержка, в частности финансовая, влияет на психику человека, чем она может быть опасной, а когда от нее все же не стоит отказываться.

Мы пообщались с национальным директором СОС Дитячі Містечка Сергеем Лукашовым о проблемах людей, которые покинули свои дома и обращались к организации за помощью. А также какой должна быть поддержка наших граждан, чтобы способствовать их личностному развитию и позитивной трансформации громад.

С психологом мобильной команды СОС Дитячі Містечка Наталией Смирновой и нейропсихологом и основателем центра психологической поддержки детей и родителей Ириной Захожей разобрались, как помощь влияет на нашу психику, как может развиваться зависимость от поддержки других, причины ее возникновения и какие есть способы вернуть себе свои силы и независимость.

Существует ли проблема

По словам национального директора СОС Дитячі Містечка Сергея Лукашова, по его опыту работы с ВПЛ, люди часто сталкиваются с проблемой социальной дезориентации, безработицы и постоянными стрессами.

Основные запросы — эвакуация, денежная и гуманитарная помощь, психологическая реабилитация для детей и временное жилье для семей.

Кроме того, организация изучает опыт работы с переселенцами коллег из разных стран, в частности, речь идет об Израиле и Грузии. Поэтому Сергей Лукашов отмечает, что на основе собственного опыта удалось сделать вывод, что помощь не должна стать зависимостью.

— Семьи сталкиваются с кучей проблем, когда переселяются на новую территорию. Но через несколько лет они должны социализироваться, познакомиться с соседями, устроиться на работу и стать полноценной частью своего нового дома.

На сегодня у нас зарегистрировано 5,4 млн ВПЛ по всей стране. Через несколько лет эти люди должны стать на ноги и начать новую жизнь, иначе мы создадим гетто, где люди жизненно зависят от посторонней помощи и не могут двигаться вперед.

Понятно, что не все люди, вынужденные покинуть свой дом и получающие помощь, не могут сразу считаться зависимыми. Кроме того, по словам Сергея Лукашова, команда организации замечает подобные настроения у небольшого количества людей, которые обратились к ним за поддержкой. Однако существует риск оказаться в психологической ловушке, которая не позволит развиваться и будет забирать все силы.

Как помощь (в том числе финансовая) воспринимается нашей психикой

Как утверждает нейропсихолог Ирина Захожая, помощь от другого человека, в частности финансовая, может оказать разное влияние на психику получателя. Это, прежде всего, зависит от конкретной ситуации, личностных особенностей и взаимоотношений между людьми. Но не следует считать сразу, что влияние может быть только негативным, ведь есть в этом процессе и положительные аспекты.

Положительные аспекты влияния помощи:

Уменьшение стресса . Финансовая помощь может помочь снизить стресс из-за материальных вопросов и позволить человеку сосредоточиться на других аспектах жизни, что может положительно сказаться на психическом состоянии.

. Финансовая помощь может помочь снизить стресс из-за материальных вопросов и позволить человеку сосредоточиться на других аспектах жизни, что может положительно сказаться на психическом состоянии. Улучшение самооценки. Когда человек получает финансовую поддержку, он может ощущать большую ценность и уверенность в себе, зная, что он важен для других.

Когда человек получает финансовую поддержку, он может ощущать большую ценность и уверенность в себе, зная, что он важен для других. Увеличение чувства благодарности. Когда человек получил финансовую помощь, он может чувствовать себя благодарным и быть более готовым помогать другим в будущем.

Когда человек получил финансовую помощь, он может чувствовать себя благодарным и быть более готовым помогать другим в будущем. Снижение уровня тревоги и депрессии. Когда решены финансовые проблемы, это может помочь снизить уровень переживаний.

Отрицательные аспекты влияния помощи:

Чувство зависимости . Некоторые люди могут чувствовать себя зависимыми от помощи других и потерять уверенность в своих собственных способностях.

. Некоторые люди могут чувствовать себя зависимыми от помощи других и потерять уверенность в своих собственных способностях. Возникновение вины. Получение финансовой помощи может вызвать чувство вины или неприятности, особенно если человек считает, что не заслуживает такой поддержки.

Получение финансовой помощи может вызвать чувство вины или неприятности, особенно если человек считает, что не заслуживает такой поддержки. Конфликты во взаимоотношениях. Финансовая помощь может привести к нездоровым взаимоотношениям или вызвать конфликты в отношениях между людьми.

Финансовая помощь может привести к нездоровым взаимоотношениям или вызвать конфликты в отношениях между людьми. Риск потери мотивации. В некоторых случаях люди могут потерять мотивацию к собственному росту и развитию.

Эксперт отмечает, что важно помнить: влияние финансовой помощи на психику человека является индивидуальным и зависит от многих факторов. Реакция может быть временной или длительной, поэтому следует следить за собственными эмоциями и психологическим состоянием.

В некоторых случаях профессиональная поддержка, такая как психотерапия или консультирование, может помочь справиться со стрессом или негативными эмоциями, связанными с финансовыми аспектами жизни.

Переживать, что прием будет немало стоить, тоже не стоит. Ведь есть горячие линии, чат-боты и бесплатные консультации.

Почему человек может стать зависимым от помощи других

Психолог мобильной команды СОС Дитячі містечка Наталья Смирнова объясняет, что может быть несколько причин, почему человек может стать зависимым от выплат и помощи от других.

Первая причина — это восприятие, что ты находишься во временной ситуации и она скоро закончится.

— В начале полномасштабной войны это было массовым явлением, сейчас большинство уже адаптировалось к новым реалиям и понимает, что это надолго. Но все же остаются люди, которые ждут, что вот-вот все закончится и будет как было раньше.

Это как синдром отложенной жизни, когда мы оставляем нашу жизнь на потом.

Вторая причина — недостаточный уровень поддержки. Психолог уточняет, что речь идет именно о конкретных людях, на которых можно опираться: друзья, родители, члены семьи.

Если их нет рядом или вообще в жизни, особенно в стрессовых ситуациях, которые мы переживаем каждый день, то остается потребность в помощи от других и риск появления зависимости от нее. Ведь не у всех людей есть возможность опираться на себя.

Третья причина — травматический опыт, который человек не всегда может прожить, а потому “капсулирует”.

Он будто радиация периодически фонит и дает о себе знать. Это мешает адаптироваться, начинать новую жизнь и получать новые социальные контакты.

Четвертая причина — отличие культур. Да-да, можно было бы подумать, что сейчас речь идет только о тех, кто выезжает за пределы страны, но на самом деле это не так. Дело в том, что, по словам психолога, у людей из разных городов, сел или регионов, банально разные жизненные ценности, привычки и быт.

Поэтому адаптация человека, оказавшегося в новых условиях жизни, требует безумных ресурсов для того, чтобы понять это, принять новую реальность и строить новую жизнь.

Пятая причина — это привычка. Конечно, наш мозг воспринимает все новое для нас как банально страшное, поэтому мы испытываем стресс и не можем справиться с ним. Поэтому большинство выбирает самый легкий вариант — придерживаться собственных привычек.

Ирина Захожая подытоживает, что психологические факторы могут влиять на самооценку, чувство беспомощности, тревогу или депрессию, а также способность человека брать на себя ответственность и двигаться дальше по жизни.

Материальные проблемы, такие как финансовые трудности могут привести к зависимости, когда человек не может обеспечить себя базовыми потребностями (питание, одежда, гигиена, сон, жилье и другие), — добавляет нейропсихолог.

Как может развиваться зависимость от других людей и их поддержки

Ирина Захожая объясняет, что зависимость от других людей и их поддержки может развиваться постепенно и имеет разные формы, которые могут влиять на разные аспекты жизни человека.

Одни из самых распространенных путей, по которым может развиваться зависимость:

Финансовая зависимость. Если человек постоянно получает денежную помощь от других без активной попытки самостоятельно решать свои проблемы, он может стать зависимым и потерять финансовую самостоятельность. Эмоциональная зависимость. Человек может стать эмоционально зависимым от чужой положительной оценки или признания, когда он постоянно нуждается в поддержке, понимании и сострадании от других, чтобы справиться со своими эмоциями и проблемами. Зависимость от принятия. Человек может развивать зависимость от принятия и мнения других о себе и делать все, чтобы выглядеть хорошо в их глазах, даже если это не соответствует его собственным ценностям. Зависимость во взаимоотношениях. Человек может стать зависимым от отношений, где он позволяет другим контролировать его жизнь или принимать решения за него. Так она может даже отказаться от своих собственных желаний в пользу нужд других.

Зависимость от других может оказывать негативное влияние на жизнь человека, снижать его самостоятельность и влиять на психологическое состояние.

Поэтому нейропсихолог отмечает, что важно развивать собственную самостоятельность, навыки принятия решений и способность решать проблемы самостоятельно. Но при этом следует не бояться обращаться за поддержкой и помощью, когда она действительно необходима.

Какие могут быть последствия зависимости для психики человека

Потеря самостоятельности — зависимость от других может привести к потере способности самостоятельно принимать решения и решать проблемы, которые нивелируют его личные достижения. Ухудшение самооценки — человек может чувствовать себя менее ценным и менее компетентным. Эмоциональные проблемы — может возникнуть чувство беспомощности, раздражения и тревоги, особенно если человек сталкивается со страхом или неуверенностью в способности справиться со своими проблемами. Потеря личного контроля — может привести к тому, что другие люди принимают решение за него или контролируют его жизнь. Психологическая нагрузка на отношения — из-за зависимости может появиться напряжение и неприятности во взаимоотношениях, если другие люди чувствуют, что стали “опекунами” или постоянно обязаны оказывать помощь. Социальная оторванность — человек может чувствовать себя оторванным от общества и зависеть от поддержки отдельных лиц или от определенных организаций или государства, осуществляющих выплаты. Ухудшение физического здоровья — постоянная зависимость может привести к стрессу и снижению жизненной удовлетворенности, что может отрицательно сказаться на физическом здоровье человека и даже сниженном либидо.

— Зависимость в зависимости. В будущем мы действуем на основе опыта прошлого или его отсутствия. Мы верим и знаем, что у нас все получится и пытаемся получить результат или мы пытаемся что-то изменить и после первой неудачной попытки перестаем двигаться в этом направлении, — добавляет психолог Наталья Смирнова.

Как зависимость родителей от помощи влияет на их детей

Наталья Смирнова отмечает, что дети, хотим мы этого или нет, но копируют собственных родителей. И это происходит неосознанно.

Ребенок видит, как поступают его родители, и формирует на основе этого собственную стратегию жизни и поведения. Он копирует отношение родителей к жизни, работе, семье и реакцию на сложные и критические ситуации.

Поэтому малыши могут сформировать для себя понимание того, что они, как и их родители, не руководят собственной жизнью.

Ирина Захожая также выделяет несколько возможных последствий, в частности, дети могут испытывать страх и тревогу относительно будущего своей семьи и собственной способности финансово самостоятельно справиться. Отсюда могут быть проблемы с тем, чтобы самостоятельно справиться с управлением собственного бюджета в будущем.

А в случае, если дети становятся зависимыми от помощи своих родителей, они могут вырасти с ощущением, что их успех связан с материальной помощью, а не с их способностями.

Чтобы уменьшить это влияние, важно создать благоприятную среду, в которой дети учатся финансовой самостоятельности, развивают навыки управления деньгами и верят в свои возможности без зависимости от родителей.

Как не корить себя за то, что принимаешь помощь

Конечно, зависимость от других может быть вредной для личного развития и счастья. Человек может утратить контроль над собственной жизнью, потому принципиально стремиться развивать свою способность справиться с жизненными вызовами.

Однако иногда немало стресса приносит и необходимость получать помощь от других. Ирина Захожая говорит, что важно понимать: каждый нуждается в поддержке время от времени. Поэтому нужно помнить, что оказание и принятие помощи — это нормальный процесс.

Если ты чувствуешь, что можешь справиться самостоятельно или находишь, что помощь не способствует твоему развитию, то можешь отказаться от нее. Но нужно выбрать то время, которое будет наиболее подходящим.

Какие отговорки, чтобы не двигаться дальше, создает психика

Но даже когда ты решаешь, что не можешь дальше так жить и стремишься что-то изменить в своей повседневной жизни, психика может подбрасывать разные отговорки, удерживающие нас от того, чтобы возвращать себе независимость и отказываться от помощи других. Несколько из них выделяет нейропсихолог Ирина Захожая.

Страх неудачи , что ты не сможешь справиться самостоятельно, может мешать брать на себя ответственность.

, что ты не сможешь справиться самостоятельно, может мешать брать на себя ответственность. Комфорт с состоянием зависимости , поскольку иногда становится трудно покинуть зону комфорта.

, поскольку иногда становится трудно покинуть зону комфорта. Убеждение о собственной ненадобности . Если человек верит, что не стоит помощи или не заслуживает успеха, это может мешать ему развиваться.

. Если человек верит, что не стоит помощи или не заслуживает успеха, это может мешать ему развиваться. Чувство вины . Иногда это чувство может возникнуть даже от того, что как получаешь помощь, так и отказываешься от нее помощь.

. Иногда это чувство может возникнуть даже от того, что как получаешь помощь, так и отказываешься от нее помощь. Неуверенность в своих способностях может привести к убеждению, что вообще не удастся справиться ни с чем без помощи.

Поэтому, чтобы вернуть себе независимость, важно работать над позитивным восприятием себя, развивать навыки и доверие к собственным способностям. К примеру, можно вести дневник выполненных дел.

А разбор своих положительных результатов и постепенные шаги, определенные действия помогут преодолеть эти отговорки.

Несколько психологических упражнений, которые помогут начать двигаться дальше

В первую очередь, Ирина Захожая советует постараться осознать свои положительные качества и достижения, над которыми работали в жизни, а также попытаться переосмыслить свою способность к самостоятельности и успеху.

Наталья Смирнова добавляет, что также необходимо не забывать, что когда мы делаем что-нибудь новое, почти всегда мы испытываем страх и это абсолютно нормальная защитная реакция.

— Но как бы банально это ни было, но в этом случае есть только один совет — действовать, пытаться изменить ситуацию и получить новый опыт. Для того чтобы было легче, следует отнестись к этому как к игре, своеобразному челленджу.

Мечтай

Психолог Наталья Смирнова советует сначала попытаться помечтать, ведь этот процесс помогает вернуться в состояние ребенка, когда человек не ограничен десятками обязательств, страхов и предубеждений.

Я прекрасно понимаю сложность этого процесса во время войны, когда все не определено и ситуация меняется каждый час. Но процесс мечтания позволяет оторваться от текущего состояния и лучше понять себя.

Поэтому мечты помогут понять, чего тебе действительно хочется, какие потребности и самое главное, как их реализовать и воплотить в жизнь. Ведь вносить глобальные изменения в свою жизнь можно только после полного понимания, зачем это нам, какой в этом смысл и цель.

Найти свою глубокую цель и мотивацию для достижения финансовой самостоятельности. Это может стать важным источником внутренней силы и решительности, — добавляет Ирина Захожая.

Разработай конкретный план

Сделать план советуют и Наталья Смирнова, и Ирина Захожая. Важно, чтобы в нем были прописаны постепенные шаги, как можно уменьшить свою финансовую зависимость.

План может включать в себя получение новых навыков, поиск работы или другие действия, направленные на повышение финансовой самостоятельности.

Как уверяет Наталья Смирнова, планирование — это следующий этап после мечтания. Однако следует также отметить, что планирование в условиях современности отличается от того, как это было до 24 февраля. Поэтому важно разрабатывать одновременно несколько вариантов развития событий, чтобы всегда был запасной план Б, а лучше В, Г и далее по алфавиту с учетом всех возможных вариантов развития событий.

Также можно воспользоваться упражнением Круг контроля, чтобы снизить уровень переживаний и понять, за какие процессы переживать не стоит.

Раздели большие задачи на маленькие

Если уж говорить о планировании, то стоит напомнить также, как перехитрить свой мозг, который сопротивляется большим заданиям, ведь они кажутся такими недостижимыми. Поэтому их нужно разделить на небольшие.

Тогда, по словам Ирины Захожей, постепенный подход поможет снизить стресс и пошагово двигаться к большей независимости.

Запиши положительные фразы о своей вере в себя

Да, звучит довольно странно, но не спеши обходить этот совет вниманием. Помнишь детские шутливые фразы о том, что если повторить человеку что-то сто раз, то он им и станет? Так вот, нейропсихолог отмечает, что с верой в себя это может так и сработать, поэтому следует выписать себе положительные фразы о собственной вере в себя.

Регулярное повторение этих слов может помочь изменить твое психологическое восприятие.

Обращайся за помощью

Просить о помощи и поддержке друзей, родственников или профессионалов (например, психолога) не только можно, но и стоит. Ведь иногда разговор с другими может придать новые взгляды на ситуацию.

И самое главное, что подчеркивает Ирина Захожая, — процесс изменений может быть тяжелым, но с соответствующими усилиями и подходом можно достичь большей независимости, в том числе и финансовой.

Всегда ли стоит отказываться от помощи

Полностью отказываться от помощи не всегда необходимо или полезно, — уверяет Ирина Захожая.

Важно найти баланс между независимостью и принятием поддержки. Ведь если ты можешь обеспечить себя и вести жизнь без помощи, это прекрасно. Однако иногда поддержка, особенно в трудные времена, может быть очень ценна. Поэтому можно рассматривать помощь как временную поддержку, помогающую пережить трудности или достичь своих целей.

Важно определить, какую поддержку человек может принимать, сохраняя при этом свою независимость. Это может быть как финансовая помощь, эмоциональная поддержка, так и простые советы или поддержка в определенных практических ситуациях.

Помни, что независимость необязательно означает отказ от какой-либо помощи. Важно находить способы, которые помогают расти и развиваться, сохраняя чувство контроля над собственной жизнью.

Как можно поддерживать людей и способствовать их независимости

Национальный директор СОС Дитячі містечка Сергей Лукашов отмечает, что, чтобы начать активную экономическую жизнь, человеку нужно иметь психологическую стабильность и социальную интеграцию.

Психоэмоциональное состояние очень важно. В состоянии травмы, уныния и горя у человека не будет эмоциональных сил к экономической активности. Поэтому психологическая поддержка со стороны как профессионалов, так и соседей и друзей — необходима.

Поэтому организация через сеть ячеек в десяти областях Украины оказывает сначала именно психологическую помощь, а уже на этой основе предлагает своим бенефициарам курс обучения и возможность получить грант на самозанятость, с помощью чего они смогут сами обеспечивать своих детей.

Сергей Лукашов считает: благотворительные организации не должны бесконечно оказывать материальную помощь, а должны содействовать переквалификации, обучению, самозанятости и социальной интеграции переселенцев. Но подчеркивает, что материальная поддержка тоже важна.

Ведь нельзя оставлять совсем без финансовой поддержки тех, кто в этом нуждается, с надеждой, что им это не так уж ненужно, а только поможет обрести свою независимость.

Надо предоставить человеку и его ребенку приличные жилищные условия и финансовую поддержку на начальных этапах трудоустройства или самозанятости.

Хочешь, чтобы твой ребенок тоже мог спокойно управлять собственным бюджетом? Тогда читай, как научить ребенка финансовой грамотности с пеленок.

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