Психология
Эксклюзив

Получаю помощь, но чувствую — что-то не так: как развивается зависимость от финансовой поддержки и как вернуть самостоятельность

Даниэла Долотова, редактор сайта 19 августа 2023, 18:00
економічна залежність
Фото: Pexels

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