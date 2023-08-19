Отримую допомогу, але відчуваю — щось не так: як розвивається залежність від фінансової підтримки та як повернути самостійність

Будуєш своє життя, маєш мрії та прагнення, займаєшся улюбленою чи не дуже справою. В один момент ця звична рутина перетворюється у ніщо і ти стаєш одним з 14 мільйонів людей у статистиці ООН, які за перші 100 днів повномасштабної війни втратили свої домівки.

Уже минуло понад 500 діб з початку повномасштабного вторгнення, але цифри й досі невблаганні та невідомо, наскільки вони зможуть змінитись за рік чи два. Тож поки ми маємо понад шість мільйонів українських біженців за кордоном та ще близько п’яти мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

Минуло майже півтора року, а українці щодня продовжують стикатись з новими викликами у своєму житті. Іноді ж може здаватись, що з розв’язанням однієї проблеми з’являється нових десять. І хоч такі думки мають трохи напилення катастрофізації, все ж таки мають певний сенс.

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Так коли вирішуються частково фінансові питання за допомогою виплат, можуть непомітно підібратись психологічні проблеми. Наприклад, може з’явитись певна залежність від підтримки або ж навіть погіршитись самооцінка. Крім того, можуть виникнути складнощі, якщо така допомога раптово буде припинена.

Тому аби насамперед підтримати тих, хто наразі відчуває, що щось заважає йому чи їй розвиватись, Вікна спробували розібратись, як підтримка, зокрема фінансова, впливає на психіку людини, чим вона може бути небезпечною, а коли від неї все ж таки не варто відмовлятись.

Тож ми поспілкувались з національним директором СОС Дитячі Містечка Сергієм Лукашовим про проблеми людей, які покинули свої домівки та звертались до організації за допомогою. А також якою має бути підтримка наших громадян, аби сприяти їхньому особистісному розвитку та позитивній трансформації громад.

З психологинею мобільної команди СОС Дитячі Містечка Наталею Смирновою та нейропсихологинею і засновницею центру психологічної підтримки дітей та батьків Іриною Захожею розібрались, як допомога впливає на нашу психіку, яким чином може розвиватись залежність від підтримки інших, причини її виникнення та способи повернути собі свої сили та незалежність.

Чи існує проблема

За словами національного директора СОС Дитячі Містечка Сергія Лукашова, з його досвіду роботи з ВПО, люди часто стикаються з проблемою соціальної дезорієнтації, безробіття та постійними стресами.

Основні запити — це евакуація, грошова й гуманітарна допомога, психологічна реабілітація для дітей та тимчасове житло для родин.

Крім того, організація вивчає досвід роботи з переселенцями колег з різних країни, зокрема йдеться про Ізраїль та Грузію. Тому Сергій Лукашов зазначає, що на основі власного досвіду вдалось прийти до висновку, що допомога не має стати залежністю.

— Родини стикаються з купою проблем, коли переселяються на нову територію. Але за декілька років вони мають соціалізуватися, познайомитися з сусідами, влаштуватися на роботу та стати повноцінною частиною свого нового дому.

Станом на зараз в нас зареєстровано 5,4 млн ВПО по всій країні. За декілька років ці люди мають стати на ноги та почати нове життя, інакше ми створимо гетто, де люди життєво залежать від сторонньої допомоги та не мають можливості рухатись вперед.

Зрозуміло, що не всі люди, які були вимушені покинути свій дім та отримують допомогу, можуть одразу вважатись залежними. Крім того, за словами Сергія Лукашова, наразі команда організації помічає подібні настрої у невеликої кількості людей, які звернулись до них за підтримкою. Однак існує ризик опинитись у психологічній пастці, яка не даватиме змоги розвиватись та буде забирати всі сили.

Як допомога (зокрема фінансова) сприймається нашою психікою

Як стверджує нейропсихологиня Ірина Захожа, допомога від іншої людини, зокрема фінансова, може мати різний вплив на психіку отримувача. Це насамперед залежить від конкретної ситуації, особистісних особливостей та взаємин між людьми. Та не варто вважати одразу, що вплив може бути лише негативним, адже наявні в цьому процесі й позитивні аспекти.

Позитивні аспекти впливу допомоги:

Зменшення стресу. Фінансова допомога може допомогти зменшити стрес через матеріальні питання та дозволити людині зосередитися на інших аспектах життя, що може позитивно позначитися на психічному стані.

Покращення самооцінки. Коли людина отримує фінансову підтримку, вона може відчувати більшу цінність та впевненість у собі, знаючи, що вона важлива для інших.

Збільшення почуття вдячності. Коли людина отримала фінансову допомогу, вона може почуватися вдячною і бути більш готовою допомагати іншим у майбутньому.

Зниження рівня тривоги та депресії. Коли фінансові проблеми розв’язані, це може допомогти знизити рівень переживань.

Негативні аспекти впливу допомоги:

Відчуття залежності. Деякі люди можуть почуватися залежними від допомоги інших та втратити впевненість у власних здібностях.

Виникнення вини. Отримання фінансової допомоги може викликати відчуття вини або неприємності, особливо якщо людина вважає, що не заслуговує такої підтримки.

Конфлікти у взаєминах. Фінансова допомога може призвести до нездорових взаємин або спричинити конфлікти у відносинах між людьми.

Ризик втрати мотивації. У деяких випадках люди можуть втратити мотивацію до власного зростання та розвитку, якщо їм постійно надається фінансова допомога.

Експертка наголошує, що важливо пам’ятати: вплив фінансової допомоги на психіку людини є індивідуальним і залежить від багатьох факторів. Реакція може бути тимчасовою або довготривалою, тому потрібно стежити за власними емоціями та психологічним станом.

У деяких випадках професійна підтримка, така як психотерапія або консультування, може допомогти впоратися зі стресом або негативними емоціями, пов’язаними з фінансовими аспектами життя.

Перейматись, що прийом буде чимало коштувати, теж не варто. Адже існують гарячі лінії, чат-боти та безкоштовні консультації.

Чому людина може стати залежною від допомоги інших

Психологиня мобільної команди СОС Дитячі Містечка Наталя Смирнова пояснює, що може бути кілька причин, чому людина може стати залежною від виплат та допомоги інших.

Перша причина — це сприйняття, що ти знаходишся у тимчасовій ситуації й вона скоро закінчиться.

— На початку повномасштабної війни це було масовим явищем, зараз більшість вже адаптувалась до нових реалій та розуміє, що це надовго. Але все ж таки залишаються люди, які чекають що ось-ось все закінчиться і буде так, як було раніше.

Це як синдром відкладеного життя, коли ми залишаємо наше життя на потім.

Друга причина — недостатній рівень підтримки. Психологиня уточнює, що йдеться саме про конкретних людей, на яких вона може спиратися: друзі, батьки, члени родини.

Якщо їх немає поруч або ж узагалі в житті, особливо у стресових ситуаціях, які ми переживаємо щодня, то залишається потреба у допомозі від інших та ризик появи залежності від неї. Адже не у всіх людей є можливість спиратися на себе.

Третя причина — травматичний досвід, який людина не завжди може прожити, а тому “капсулює”.

Він, неначе радіація, періодично фонить та дає про себе знати. Це заважає адаптуватися, починати нове життя та отримувати нові соціальні контакти.

Четверта причина — відмінність культур. Так-так, можна було б подумати, що зараз йдеться лише про тих, хто виїжджає за межі країни, але насправді це не так. Річ у тім, що, за словами психологині, у людей з різних міст, сіл чи регіонів, банально різні життєві цінності, звички та побут.

Тому адаптація людини, яка опинилася в нових умовах життя — вимагає шалених ресурсів для того, щоб зрозуміти це, прийняти нову реальність та будувати нове життя.

П’ята причина — це звичка. Звісно, наш мозок сприймає усе нове для нас як банально страшне, тому ми відчуваємо стрес і не можемо впоратися з ним. Через це здебільшого більшість обирає найлегший варіант — дотримуватись власних звичок.

Ірина Захожа підсумовує, що психологічні чинники можуть впливати на самооцінку, відчуття безпорадності, тривогу або депресію, а також на здатність людини брати на себе відповідальність та рухатись далі по життю.

Матеріальні проблеми, такі як фінансові труднощі, можуть призвести до залежності, коли людина не може забезпечити себе базовими потребами (харчування, одяг, гігієна, сон, житло та інші), — додає нейропсихологиня.

Як може розвиватись залежність від інших людей та їхньої підтримки

Ірина Захожа пояснює, що залежність від інших людей та їхньої підтримки може розвиватися поступово і має різні форми, які можуть впливати на різні аспекти життя людини.

Одні з найпоширеніших шляхів, якими може розвиватися залежність:

Фінансова залежність. Якщо людина постійно отримує грошову допомогу від інших без активної спроби самостійно розв’язувати свої проблеми, вона може стати залежною та втратити фінансову самостійність. Емоційна залежність. Людина може стати емоційно залежною від чужої позитивної оцінки або визнання, коли вона постійно потребує підтримки, розуміння та співчуття від інших, щоб впоратися зі своїми емоціями та проблемами. Залежність від прийняття. Людина може розвивати залежність від прийняття та думки інших про себе і робити все, щоб виглядати “добре” в їхніх очах, навіть якщо це не відповідає її власним цінностям. Залежність у взаємостосунках. Людина може стати залежною від відносин, де вона дозволяє іншим контролювати її життя або ухвалювати рішення за неї. Так вона може навіть відмовитися від своїх власних бажань на користь потреб інших.

Залежність від інших може мати негативний вплив на життя людини, знижувати її самостійність та впливати на психологічний стан.

Тому нейропсихологиня наголошує, що важливо розвивати власну самостійність, навички прийняття рішень та здатність розв’язувати проблеми самостійно. Але при цьому варто не боятися звертатися за підтримкою і допомогою, коли вона дійсно необхідна.

Які можуть бути наслідки залежності для психіки людини

Втрата самостійності — залежність від інших може призвести до втрати здатності самостійно ухвалювати рішення і розв’язувати проблеми, що нівелює її особисті досягнення. Погіршення самооцінки — людина може почувати себе менш цінною і менш компетентною. Емоційні проблеми — може виникнути почуття безпорадності, роздратування і тривоги, особливо якщо людина стикається зі страхом або невпевненістю у здатності впоратися зі своїми проблемами. Втрата особистого контролю — може призвести до того, що інші люди ухвалюють рішення за неї або контролюють її життя. Психологічне навантаження на стосунках — через залежність може з’явитись напруга і неприємності у взаємостосунках, якщо інші люди відчувають, що стали “опікунами” або постійно зобов’язані надавати допомогу. Соціальна відірваність — людина може відчувати себе відірваною від суспільства і залежати від підтримки окремих осіб або від певних організацій чи держави, які здійснюють виплати. Погіршення фізичного здоров’я — постійна залежність може призвести до стресу та зниження життєвої задоволеності, що може негативно позначитися на фізичному здоров’ї людини та навіть зниженому лібідо.

— Залежність у залежності. У майбутньому ми діємо на основі досвіду минулого або його відсутності. Ми віримо та знаємо, що в нас все вийде і намагаємося отримати результат або ми робимо спробу щось змінити й після першої невдалої спроби перестаємо рухатися в цьому напрямку, — додає психологиня Наталя Смирнова.

Як залежність батьків від допомоги впливає на їхніх дітей

Наталя Смирнова зазначає, що діти, хочемо ми цього або ні, але копіюють власних батьків. І це відбувається неусвідомлено.

Дитина бачить, як роблять її батьки, та формує на основі цього власну стратегію життя та поведінки. Вона копіює ставлення батьків до життя, роботи, родини та реакцію на складні й критичні ситуації.

Тож малеча може сформувати для себе розуміння того, що вона, як і її батьки, не керує власним життям.

Ірина Захожа також виділяє кілька можливих наслідків, зокрема діти можуть відчувати страх та тривогу щодо майбутнього своєї сім’ї та власної спроможності фінансово самостійно впоратися. Звідси можуть бути й проблеми з тим, щоб самостійно впоратись з керуванням власного бюджету у майбутньому.

А у разі, якщо діти стають залежними від допомоги своїх батьків, тому вони можуть виростати з відчуттям, що їхній успіх пов’язаний з матеріальною допомогою, а не з їхніми здібностями.

Щоб зменшити цей вплив, важливо створити сприятливе середовище, де діти навчаються фінансовій самостійності, розвивають навички управління грошима та вірять у свої можливості без залежності від батьків.

Як не картати себе за те, що приймаєш допомогу

Звісно, залежність від інших може бути шкідливою для особистого розвитку та щастя. Людина може втратити контроль над своїм життям, тому важливо прагнути розвивати свою здатність впоратися з життєвими викликами.

Однак часом чимало стресу приносить і необхідність отримувати допомогу від інших. Тож Ірина Захожа говорить, що важливо розуміти: кожен потребує підтримки час від часу. Тому потрібно пам’ятати, що надання і прийняття допомоги — це нормальний процес.

Якщо ти відчуваєш, що вже можеш справитися самостійно або знаходиш, що допомога не сприяє твоєму розвитку, то можеш відмовитися від неї. Та потрібно вибрати той час, який буде найбільш відповідним.

Які відмовки, щоб не рухатись далі, створює психіка

Та навіть коли ти вирішуєш, що не можеш далі так жити та прагнеш щось змінити у своєму повсякденні, психіка може підкидати різні відмовки, які утримують нас від того, щоб повертати собі незалежність та відмовлятися від допомоги інших. Декілька з них виділяє нейропсихологиня Ірина Захожа.

Страх невдачі , що ти не зможеш впоратись самостійно, може перешкоджати брати на себе відповідальність.

Комфорт зі станом залежності , оскільки іноді стає важко покинути зону комфорту.

Переконання про власну непотрібність . Якщо людина вірить, що не варта допомоги або не заслуговує на успіх, це може заважати їй розвиватися.

Відчуття вини . Іноді це почуття може виникнути навіть від того, що як отримуєш допомогу, так і вже відмовляєшся від неї.

Невпевненість у власних здібностях може призвести до переконання, що взагалі не вдасться впоратись ні з чим без допомоги.

Тому, щоб повернути собі незалежність, важливо працювати над позитивним сприйняттям себе, розвивати навички та довіру до власних здібностей. Наприклад, можна вести щоденник виконаних справ.

А розбір своїх позитивних результатів і поступові кроки, певні дії допоможуть подолати ці відмовки.

Кілька психологічних вправ, які допоможуть почати рухатись далі

Насамперед Ірина Захожа радить постаратись усвідомити свої позитивні якості та досягнення, над якими працювали у житті, а також спробувати переосмислити свою здатність до самостійності та успіху.

Наталя Смирнова додає, що також необхідно не забувати, що коли ми робимо щось нове, майже завжди ми відчуваємо страх і це абсолютно нормальна захисна реакція.

— Та як би банально це не було, але в цьому випадку є тільки одна порада — діяти, намагатися змінити ситуацію та отримати новий досвід. Для того, щоб було легше, варто віднестися до цього як до гри, своєрідного челенджу.

Мрій

Психологиня Наталя Смирнова радить спершу спробувати помріяти, адже цей процес допомагає повернутись у стан дитини, коли людина не обмежена десятками зобов’язань, страхів та упереджень.

Я чудово розумію складність цього процесу під час війни, коли все не визначено і ситуація змінюється кожної години. Але процес мріяння дозволяє нам відірватися від поточного стану та краще зрозуміти себе.

Тож мрії допоможуть зрозуміти, чого тобі насправді хочеться, які є потреби та найголовніше, як їх реалізувати та втілити в життя. Адже вносити глобальні зміни у своє життя можна лише після цілковитого розуміння, навіщо це нам, який в цьому сенс та мета.

Знайти власну глибоку мету і мотивацію для досягнення фінансової самостійності. Це може стати важливим джерелом внутрішньої сили та рішучості, — додає Ірина Захожа.

Розроби конкретний план

Зробити план радять і Наталя Смирнова, і Ірина Захожа. Важливо, щоб у ньому були прописані поступові кроки, яким чином можна зменшити свою фінансову залежність.

План може включати здобуття нових навичок, пошук роботи або інші дії, спрямовані на підвищення фінансової самостійності.

Як запевняє Наталя Смирнова, планування — це наступний етап після мріяння. Адже деякі мрії з часом стають не актуальними, а деякі з них стають нашими цілями.

Проте варто також зауважити, що планування в умовах сучасності відрізняється від того, як це було до 24 лютого. Тому важливо розробляти одночасно декілька варіантів розвитку подій, щоб завжди був запасний план Б, а краще В, Г і далі по алфавіту з урахуванням всіх можливих варіантів розвитку подій.

Також можна скористатися вправою Коло контролю, щоб знизити рівень переживань та зрозуміти, за які процесі перейматись не варто.

Розділи великі завдання на маленькі

Якщо вже й говорити про планування, то варто нагадати також, як перехитрувати свій мозок, який опирається великим завданням, адже вони здаються такими недосяжними. Тому їх необхідно розділити на маленькі.

Тоді, зі слів Ірини Захожої, поступовий підхід допоможе зменшити стрес і покроково рухатися до більшої незалежності.

Запиши позитивні фрази щодо своєї віри у себе

Так, звучить досить дивно, але не поспішай оминати цю пораду увагою. Пам’ятаєш дитячі жартівливі фрази про те, що якщо повторити людині сто разів щось, то вона ним і стане? Так ось, нейропсихологиня зазначає, що з вірою у себе це може так і спрацювати, тому варто виписати собі позитивні фрази про власну віру у себе.

Регулярне повторення цих слів може допомогти змінити твоє психологічне сприйняття.

Звертайся за допомогою

Просити про допомогу та підтримку друзів, родичів або професіоналів (наприклад, психолога) не лише можна, але й варто. Адже іноді розмова з іншими може надати нові погляди на ситуацію.

І найголовніше, на чому наголошує Ірина Захожа, — процес змін може бути важким, але з відповідними зусиллями та підходом можна досягти більшої незалежності, зокрема й фінансової.

Чи завжди варто відмовлятися від допомоги

Повністю відмовлятися від допомоги не завжди є необхідним або корисним, — запевняє Ірина Захожа.

Натомість важливо знайти баланс між незалежністю і прийняттям підтримки. Адже якщо ти можеш забезпечити себе та вести життя без допомоги, то це чудово. Однак іноді підтримка, особливо у важкі часи, може бути дуже цінною. Тому можна розглядати допомогу як тимчасову підтримку, що допомагає пережити труднощі або досягнути своїх цілей.

Важливо визначити, яку саме підтримку людина може приймати, зберігаючи при цьому свою незалежність. Це може бути як фінансова допомога, емоційна підтримка, так і прості поради, або підтримка в певних практичних ситуаціях.

Пам’ятай, що незалежність не обов’язково означає відмову від будь-якої допомоги. Важливо знаходити способи, які допомагають рости та розвиватися, зберігаючи відчуття контролю над власним життям.

Як можна підтримувати людей та сприяти їхній незалежності

Національний директор СОС Дитячі Містечка Сергій Лукашов зазначає, що щоб почати активне економічне життя, людині треба мати психологічну стабільність та соціальну інтеграцію.

Психоемоційний стан дуже важливий. У стані травми, зневіри та горя людина не матиме емоційних сил до економічної активності. Тому психологічна підтримка з боку як професіоналів, так і сусідів та друзів – необхідна.

Тому організація через мережу осередків у десяти областях України надає спершу саме психологічну допомогу, а вже на цій основі пропонує своїм бенефіціарам курс навчання бізнесу та можливість отримати грант на самозайнятість, за допомогою чого вони зможуть самі забезпечувати своїх дітей.

Сергій Лукашов вважає: благодійні організації не повинні нескінченно надавати матеріальну допомогу, а натомість мають сприяти перекваліфікації, навчанню, самозайнятості та соціальній інтеграції переселенців. Але наголошує, що матеріальна підтримка також важлива.

Адже не можна залишати зовсім без фінансової підтримки тих, хто цього потребує, з надією, що їм це не так вже й непотрібно, а лише допоможе віднайти свою незалежність.

Треба надати людині та її дитині пристойні житлові умови та фінансову підтримку на початкових етапах чи то працевлаштування, чи то самозайнятості.

Хочеш, аби твоя дитина теж могла спокійно керувати власним бюджетом? Тоді читай, як навчити дитину фінансовій грамотності з пелюшок.

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