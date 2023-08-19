Психологія
Ексклюзив

Отримую допомогу, але відчуваю — щось не так: як розвивається залежність від фінансової підтримки та як повернути самостійність

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Серпня 2023, 18:00
економічна залежність
Фото: Pexels

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