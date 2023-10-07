Советы
Эксклюзив

“Ребенок просит подарок, который я не могу себе позволить. Как объяснить это, чтобы не обидеть?”

Отвечает
“Ребенок просит подарок, который я не могу себе позволить. Как объяснить это, чтобы не обидеть?”
Валентина Жемчужникова

Психолог, арт-терапевт

Анастасия Грубрина, редактор сайта 07 октября 2023, 16:00
Як пояснити дитині, чому я не можу купити їй дорогий подарунок
Фото: Depositphotos

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“Как защитить себя от ограбления на улице цыганами-мошенниками?”
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Советы

“Ребенок просит подарок, который я не могу себе позволить. Как объяснить это, чтобы не обидеть?”
Отвечает
“Ребенок просит подарок, который я не могу себе позволить. Как объяснить это, чтобы не обидеть?”
Валентина Жемчужникова
Психолог, арт-терапевт

“Бессонница измучила. Что делать, если не можешь уснуть?”
Отвечает
Світлана Нетрусова
Светлана Нетрусова
врач-психиатр, психотерапевт

“У меня болит горло, что делать? Помогут ли полоскания?”
Отвечает
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Марьяна Кудрявцева
Семейный врач, алерголог, пульмонолог

“Почему во время месячных постоянно хочется сладенького?”
Отвечает
Олена Купрюшина
Елена Купрюшина
гинеколог

“Не могу заставить себя делать утреннюю зарядку. Какие упражнения самые лучшие?”
Отвечает
Марина Боржемська
Марина Боржемская
Фитнес-тренер, ведущая на телеканале СТБ

“Что делать, если моего ребенка травят в школе, как побороть буллинг”
Отвечает
Тетяна Кирієнко - дитяча психологиня
Татьяна Кириенко
Детский психолог
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