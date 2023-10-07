“Ребенок просит подарок, который я не могу себе позволить. Как объяснить это, чтобы не обидеть?”

Своему ребенку хочется дать все, на что мы способны. Это касается любви и доброты, хорошего образования, медицины, досуга и игрушек. Дети в наше время развиваются быстрее и иногда нуждаются в значительно большем, чем малыши 10, 20, 30 лет назад.

Цены на игрушки могут достигать нескольких тысяч или даже десятков тысяч гривен. А родители не всегда могут оплатить такие вещи. Как объяснить ребенку, почему я не могу купить ему дорогой подарок, чтобы он не обиделся и понимал цену деньгам?

На эти вопросы ответила психолог и арт-терапевт Валентина Жемчужникова.

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Как объяснить ребенку, почему я не могу купить ему дорогой подарок

Сталкиваться с невозможностью приобрести то, чего искренне хочет ребенок, очень сложно, и может быть даже болезненно для родителей. Хочется дать все, но в то же время не разбаловать.

Финансовое положение у всех разное, к тому же, может измениться в любой момент. Во время войны не всем людям хватает даже на базовые нужды. Поэтому просьба ребенка, даже будь то на большой праздник, способна существенно ударить не только по кошельку, но и по моральному состоянию родителей, которые (не) могут что-то купить.

Если такой момент все же настал, и ребенок устроил истерику в магазине, или попросил о чем-то финансово “неподъемном”, тебе понадобятся навыки, которыми поделилась психолог.

Истерика в магазине — как успокоить ребенка

Люди смотрят, ребенок кричит — вероятно, с этим сталкивался почти каждый родитель. Здесь и чувство стыда, и неудобства, и потребности успокоить ребенка. Валентина Жемчужникова говорит, что первое, что нужно знать и помнить — ребенок не слышит родителей, когда у него истерика.

Второе — ребенок не может еще справиться со своими эмоциями. У него пока нет такой возможности исключительно по физиологическим причинам. Пытаться что-либо объяснять во время истерики — бесполезно.

Эффективным способом будет подождать, пока истерика закончится. После этого обязательно следует обнять ребенка, утешить и поговорить, когда он успокоится и сможет услышать.

Нужно спокойно проговорить, почему нет возможности что-то купить. Важно не стыдить ребенка, осознать его право на печаль, обиду или злобу.

— Например: я понимаю, что тебе обидно/ты расстроен(-а), что я не покупаю тебе эту игрушку. И дальше объяснить причину, например, игрушку вы купили вчера, а каждый день покупать возможности нет.

Главное — не обманывайте стандартной фразой, что “нет денег”, потому что дети постарше вполне способны заметить, когда родители говорят правду, а когда нет, — объясняет Валентина Жемчужникова.

Психолог говорит, что иногда родителям бывает стыдно и горько из-за невозможности что-то сделать для ребенка. Они начинают думать, что становятся плохими. В этом случае важно разобраться с собственным опытом детства и поведением родителей.

— Неспособность пережить этот стыд и свой собственный опыт, как ребенка (как ваши родители реагировали на ваши прихоти, истерики, слезы) сильно влияют на поведение родителей. Поэтому со своим опытом следует тоже разобраться.

Как объяснить ребенку, что родителям сейчас сложно купить дорогую игрушку

В отношениях с ребенком важна честность, говорит психолог. К тому же нельзя практиковать в семье подход, что все лучшее — детям, а родители обойдутся. В семье все должны быть равны, потребности всех должны удовлетворяться.

Поэтому нужно говорить, как есть — эту вещь сейчас купить сложно или вы можете ее купить, например, через месяц-два, потому что, скажем, сейчас у вас другие расходы (и называете какие).

Можно предложить альтернативную покупку. Или если у ребенка уже есть карманные деньги — предложите ему накопить самостоятельно всю сумму, или же ее часть.

— Важно, чтобы не было такой ситуации, когда ребенку говорят, что нет денег на что-то дорогое, а родители, например, покупают новый телефон просто потому, что старый надоел.

Если родители считают, что игрушка или другая вещь, которую просит ребенок, не подходит ему по возрасту или опасна, следует доступно объяснить это ребенку, а не просто запретить или обмануть его.

Конечно, нет слов отказа, которые ребенок воспримет радостно. Грусть, злоба или недовольство — это нормально. Родителям следует научиться принимать такие детские эмоции, а не ругать за это.

В каком возрасте дети понимают цену деньгам

По мнению психолога, дети в полной мере осознают цену деньгам, когда начинают жить отдельно от родителей и на собственные средства. Детям, которых обеспечивают родители, сложно осознавать, что такое зарабатывание денег, каких усилий это может стоить, какие еще потребности есть у взрослых.

Валентина Жемчужникова советует с детства учить детей финансовой грамотности. Карманные деньги можно давать с 5-6 лет, чтобы ребенок учился экономить и распоряжаться ими.

Со временем ребенок поймет, что не стоит тратить деньги на ненужные вещи, а лучше накопить на что-то ценное и важное. Научится бережно относиться к вещам, купленным самостоятельно.

Психолог говорит, что под каждую тему, которой родители хотят научить ребенка, сейчас много полезной литературы. К примеру, о финансовой грамотности для малышей. Там есть картинки, сказочные герои, которые понравятся ребенку.

Но родители должны анализировать, уместна ли подобная тема в возрасте ребенка. Если да, сначала читать книгу или смотреть познавательный мультфильм самостоятельно, а потом разбирать его с ребенком.

Раньше мы рассказывали, как не срываться на крик, когда ребенок капризничает.

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