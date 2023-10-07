Поради
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“Дитина просить подарунок, який я не можу собі дозволити. Як пояснити їй це, щоб не образити?”

Відповідає
“Дитина просить подарунок, який я не можу собі дозволити. Як пояснити їй це, щоб не образити?”
Валентина Жемчужникова

Психологиня, арт-терапевтка

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Жовтня 2023, 16:00
Як пояснити дитині, чому я не можу купити їй дорогий подарунок
Фото: Depositphotos

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Поради

“Дитина просить подарунок, який я не можу собі дозволити. Як пояснити їй це, щоб не образити?”
Відповідає
“Дитина просить подарунок, який я не можу собі дозволити. Як пояснити їй це, щоб не образити?”
Валентина Жемчужникова
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