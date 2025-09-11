Чарли Кирк застрелен в США: как американец называл Украину

Вчера поздно вечером, 10 сентября, в США был застрелен американский правый политический активист и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк. В Кирка стреляли во время дебатов в университете долины Юты. Кем оказался нападающий и какие заявления делал до этого Чарли Кирк — рассказываем в материале.

В США застрелен Чарли Кирк: подробности инцидента

31-летний соратник Дональда Трампа и активист Чарли Кирк погиб. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Великий, даже легендарный Чарли Кирк, умер. Никто не понимал и не имел сердца американской молодежи лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались все, особенно я.

Флаги в США будут приспущены до воскресенья 18:00.

В среду 10 сентября Чарли Кирк участвовал в дебатах в Университете долины Юты. Во время его выступления киллер сделал выстрел ему в горло. Видео убийства в считанные минуты распространилось в сети, ведь на событии были тысячи человек.

Раненого Кирка вместе с охраной быстро забрали с места происшествия и доставили в больницу. Ранение в шею было критическим. Врачи боролись за жизнь Чарли Кирка, но безуспешно. В тот же момент всех людей из внутреннего двора университета, где проходило событие, вывели.

Появление Кирка сопровождали протесты и петиции от студентов, не согласных с его позицией. Незадолго до выстрела он говорил о трансгендерах.

Глава ФБР Кеш Патель сообщил, что подозреваемого в убийстве взяли под стражу, однако затем выпустили после допроса.

Наше расследование продолжается и мы будем продолжать публиковать информацию в интересах прозрачности.

Сначала ФБР задержали вероятного подозреваемого, которым оказался пожилой американец, но позже эту информацию опровергли.

По неподтвержденной информации киллер стрелял из соседнего здания. Все случилось через 20 минут после начала выступления Кирка.

Губернатор Юты Спенсер Кокс назвал смерть Кирка политическим убийством. Он напомнил, что в Юте не отменили смертную казнь.

Кто такой Чарли Кирк

Чарли Кирк был консервативным активистом и основателем движения Turning Point USA. Также он являлся публицистом и медийной личностью. Родился в пригороде Чикаго в 1993 году.

Основанная им в 2012 году Turning Point USA стала крупнейшим студенческим движением консерваторов в США. Движение имеет тысячи кампусов по стране и миллионы поклонников.

Кирк возглавлял дочерние структуры движения и вел радиопередачу The Charlie Kirk Show. Благодаря созданному движению получил большую силу и выступал спикером для национальных медиа США, где резко критиковал Республиканскую партию.

Кирк не раз был обвинен в поддержке теорий заговора и получении дохода из непрозрачного финансирования TPUSA.

Чарли Кирк об Украине

У правого активиста было немало антиукраинских заявлений. В частности, он выступал за прекращение финансовой и любой военной помощи Украине. Также он резко негативно высказывался о Владимире Зеленском.

Президента Украины он обвинял в нежелании завершать войну. Американские власти попадали под удар Чарли Кирка за военную помощь Украине.

Кроме всего, он называл Украиной — государством, которое трудно найти на карте, а потому осуждал помощь во время войны. Заявлял, что Россию не следует рассматривать как врага.

В то же время, одним из последних заявлений Кирка было то, что убийство Ирины Заруцкой нужно политизировать, ведь именно политика позволила убийце с 14 судимостями быть на свободе.

В своей радиопередаче Кирк критиковал Байдена за помощь Украине. Украинское правительство он обвинял в коррупции.

