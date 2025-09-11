Чарлі Кірк застрелений у США: як американець називав Україну

Учора пізно ввечері, 10 вересня, у США був застрелений американський правий політичний активіст та соратник Дональда Трампа — Чарлі Кірк. У Кірка стріляли під час дебатів в університеті долини Юти. Ким виявився нападник і які заяви робив до цього Чарлі Кірк — розповідаємо в матеріалі.

У США застрелений Чарлі Кірк: подробиці інциденту

31-річний соратник Дональда Трампа та активіст Чарлі Кірк загинув. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Великий, навіть легендарний, Чарлі Кірк, помер. Ніхто не розумів і не мав серця американської молоді краще, ніж Чарлі. Його любили й захоплювалися всі, особливо я.

Прапори у США будуть приспущені до неділі 18:00.

У середу 10 вересня Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті долини Юти. Під час його виступу кілер зробив вистріл йому у горло. Відео вбивства за лічені хвилини поширилося в мережі, адже на події були тисячі людей.

Пораненого Кірка разом з охороною швидко забрали з події і доставили до лікарні. Поранення у шию було критичним. Лікарі боролися за життя Чарлі Кірка, проте безуспішно. У той самий момент усіх людей з внутрішнього двору університету, де проходила подія, вивели.

Появу Кірка супроводжували протести та петиції від студентів, незгодних з його позицією. Незадовго до пострілу він говорив про трансгендерів.

Очільник ФБР Кеш Патель повідомив, що підозрюваного у вбивстві взяли під варту, однак потім випустили після допиту.

Наше розслідування триває, і ми будемо продовжувати оприлюднювати інформацію в інтересах прозорості.

Спершу ФБР затримали ймовірного підозрюваного, яким виявився американець похилого віку, та пізніше цю інформацію спростували.

За непідтвердженою інформацію кілер стріляв з сусідньої будівлі. Усе трапилося за 20 хвилин після початку виступу Кірка.

Губернатор Юти Спенсер Кокс назвав смерть Кірка політичним убивством. Він нагадав, що в Юті не скасували смертну кару.

Хто такий Чарлі Кірк

Чарлі Кірк був консервативним активістом і засновником руху Turning Point USA. Також він був публіцистом і медійною особистістю. Народився у передмісті Чикаго в 1993 році.

Заснована ним у 2012 році Turning Point USA стала найбільшим студентським рухом консерваторів у США. Рух має тисячі кампусів по країні і мільйони прихильників.

Кірк очолював дочірні структури руху та вів радіопередачу The Charlie Kirk Show. Завдяки створеному руху отримав велику силу, тож виступав спікером для національних медіа США, де різко критикував Республіканську партію.

Кірк не раз був звинувачений у підтримці теорій змови та отриманні доходу через непрозоре фінансування TPUSA.

Чарлі Кірк про Україну

Правий активіст мав чимало антиукраїнських заяв. Зокрема він виступав за припинення фінансової та будь-якої військової допомоги Україні. Також він різко негативно висловлювався про Володимира Зеленського.

Президента України він звинувачував у небажанні завершувати війну. Американська влада потрапляла під удар Чарлі Кірка за військову допомогу Україні.

Крім усього, він називав Україною — державою, яку важко знайти на карті, а тому засуджував допомогу під час війни. Заявляв, що Росію не варто розглядати як ворога.

Водночас однією з останніх заяв Кірка було те, що вбивство Ірини Заруцької потрібно політизувати, адже саме політика дозволила вбивці з 14 судимостями бути на свободі.

У своїй радіопередачі Кірк критикував і Байдена за допомогу Україні. Український уряд він звинувачував у корупції.

