Будем поддерживать сколько нужно: главные тезисы встречи Дэвида Камерона и Владимира Зеленского

В ходе полномасштабной войны дипломатические отношения между Украиной и странами цивилизованного мира вышли на новый уровень. Над ними активно трудятся наши представители и министры, президент Украины.

Для эффективного сопротивления и победы не обойтись без единогласной поддержки стран-партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Камероном.

О деталях встречи и главных тезисах, читай дальше в материале.

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Встреча Зеленского и Камерона: главные тезисы

Во время встречи в Украине президент Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Великобритании за поддержку его страны в столь сложное для украинцев время.

Сам Дэвид Камерон отметил: они приехали не просто как друзья и партнеры, ведь в последние годы Великобритания поддерживает Украину дипломатически, политически и в военном плане.

— Последний пакет (помощи — ред.) тоже важен, потому что он самый большой из тех, которые мы предоставляли. Это касается не только этого года: мы будем делать это в следующем году, и на другой год после того, — сколько это будет нужно.

Путин должен понимать, что мы будем поддерживать (Украину — ред.) столько, сколько потребуется, — отметил Дэвид Камерон.

Министр внешних дел Великобритании добавил, что его страна готова работать с представителями украинской команды.

Владимир Зеленский поблагодарил министра внешних дел Великобритании за предоставленный пакет помощи. В своем Telegram глава также отметил подготовку к международным мероприятиям.

— Проинформировал о ситуации на фронте. Важно, чтобы вооружение, предусмотренное пакетом поддержки от Великобритании, о котором объявили на прошлой неделе, поступило как можно скорее. В первую очередь бронетехника, боеприпасы и ракеты разных типов.

Отдельное внимание — подготовке к важным международным мероприятиям, которые пройдут в скором времени, в частности, к Глобальному саммиту мира, — написал Зеленский.

О визите представителя Великобритании в Украину говорил и премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что во время встречи также подняли вопросы экономической и энергетической поддержки.

— В частности, проинформировал Камерона о последствиях атак российских террористов на энергетическую инфраструктуру Украины. Мы активно работаем над децентрализацией энергосистемы, поэтому нуждаемся больше в газовых турбинах, когенерационных установках и мобильных генераторах. Рассчитываем на содействие Великобритании.

Скоординировали также нашу работу по передаче Украине замороженных российских активов, — добавил Шмигаль.

О возможных методах передачи Украине российских активов, можешь узнать больше из нашего другого материала.

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