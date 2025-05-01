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BRIEF: договор об ископаемых, покушение на Стерненко и санкции против Арестовича — главные новости дня

Ирина Танасийчук, журналист сайта 01 мая 2025, 18:00
BRIEF: договор об ископаемых, покушение на Стерненко и санкции против Арестовича — главные новости дня
5000 КАБ
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