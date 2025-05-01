BRIEF: договор об ископаемых, покушение на Стерненко и санкции против Арестовича — главные новости дня

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь в несколько скролов узнать, что произошло в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 1 мая, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 1 мая

В результате обстрела Одессы погибли два человека, еще 15 получили ранения. В Укрзалізниці сообщили, что один из погибших работал в их компании, но умер дома, а не во время работы.

В Киеве произошло нападение на волонтера и активиста Сергея Стерненко. На него покушались из огнестрельного оружия, он получил легкое ранение. СБУ уже задержали нападающую.

Во время ночной атаки Киева в Оболонском и Дарницком районах города обнаружили кассетные боеприпасы. Они были разбросаны в результате атаки БпЛА. Горожан предупредили о возможной отсроченной детонации оружия.

США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых, в рамках которого будет создан инвестиционный фонд. Его будут наполнять оба государства. Какие пункты добавили в документ — читай тут .

. Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича, политолога Константина Бондаренко, блогера Мирослава Олешко и 12 других лиц.

В McDonald’s сообщили, что из меню украинских ресторанов исчезнет Биг Тейсти. В сети отметили, что адаптируют меню для ввода новых, еще более интересных предложений, которые анонсируют в скором времени.

В течение апреля украинские дроны поразили и уничтожили более 83 тысяч целей РФ — это на 8% больше, чем в марте, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. Эффективность поражения выросла еще на 5%.

Международные новости сегодня, 1 мая

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель объявил о выделении 10 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства будут направлены на критические нужды, от закупки оборудования и горючего до модернизации энергетической инфраструктуры.

16 стран-членов ЕС попросили ослабить для них лимиты на бюджетные расходы, чтобы нарастить собственную обороноспособность. Это поможет увеличивать расходы на оборону до 1,5% своего ВВП ежегодно в течение четырех лет, говорится в сообщении Совета Европы.

В ЕС разработали план действий на случай, если Венгрия наложит вето на продление антироссийских санкций в июле, заявила высокая представительница ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас.

Пакистан заявил, что имеет проверенные разведывательные данные про “неизбежные военные действия” со стороны Индии. Информация свидетельствует, что Индия может начать атаку в течение следующих 24-36 часов.

Госсекретарь США Марко Рубио написал, что подписанное соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной является важным шагом для совместного процветания и прекращения войны в Украине.

Появились новые данные о количестве пропавших без вести украинцев. Сколько человек находится в поиске — рассказали в материале.

Фото: Юлия Свириденко, Алексей Арестович, McDonald’s

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