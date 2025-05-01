BRIEF: угода про копалини, замах на Стерненка та санкції проти Арестовича — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за четвер, 1 травня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 1 травня

Внаслідок обстрілу Одеси загинуло двоє осіб, ще 15 отримали поранення. В Укрзалізниці повідомили, що один із загиблих працював в їхній компанії, але помер вдома, а не під час роботи.

У Києві стався напад на волонтера та активіста Сергія Стерненка. На нього здійснили замах з вогнепальної зброї, він дістав легке поранення. СБУ вже затримали нападницю.

Під час нічної атаки Києва в Оболонському і Дарницькому районах міста знайшли касетні боєприпаси. Вони були розкидані в результаті атаки БпЛА. Містян попередили про можливу відтерміновану детонацію зброї.

США та Україна підписали угоду про корисні копалини, в рамках якої створять інвестиційний фонд. Його наповнюватимуть обидві держави. Які пункти додали у документ — читай тут .

. Володимир Зеленський увів санкції проти колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича, політолога Костянтина Бондаренка, блогера Мирослава Олешка та 12 інших осіб.

У McDonald’s повідомили, що з меню українських ресторанів зникне Біг Тейсті. В мережі зазначили, що адаптують меню для введення нових, ще цікавіших пропозицій, які анонсують незабаром.

Протягом квітня українські дрони уразили та знищили понад 83 тисячі цілей РФ — це на 8% більше, ніж у березні, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Ефективність ураження зросла ще на 5%.

Міжнародні новини сьогодні, 1 травня

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель оголосив про виділення 10 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Кошти спрямують на критичні потреби, від закупівлі обладнання та пального до модернізації енергетичної інфраструктури.

16 країн-членів ЄС попросили послабити для них ліміти на бюджетні витрати, щоб наростити власну обороноздатність. Це допоможе збільшувати витрати на оборону до 1,5% свого ВВП щороку протягом чотирьох років, йдеться у повідомлення Ради Європи.

В ЄС розробили план дій на випадок, якщо Угорщина накладе вето на продовження антиросійських санкцій у липні, заявила Висока представниця ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Кая Каллас.

Пакистан заявив, що має перевірені розвідувальні дані про “неминучі військові дії” з боку Індії. Інформація свідчить, що Індія може розпочати атаку протягом наступних 24-36 годин.

Держсекретар США Марко Рубіо написав, що підписана угода про корисні копалини між США та Україною є важливим кроком для спільного процвітання і припинення війни в Україні.

З’явилися нові дані щодо кількості зниклих безвісти українців. Скільки людей перебувають у пошуку — розповіли у матеріалі.

Фото: Юлія Свириденко, Олексій Арестович, McDonald’s

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