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BRIEF: угода про копалини, замах на Стерненка та санкції проти Арестовича — головні новини дня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Травня 2025, 18:00
BRIEF: угода про копалини, замах на Стерненка та санкції проти Арестовича — головні новини дня
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